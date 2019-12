Botanischen Garten bei Nacht genießen

Der Königliche Botanische Garten von Madrid ist bis 6. Januar jede Nacht geöffnet, um Abendspaziergängern ein besonderes Schauspiel zu bieten. Im Anklang an das in England unter dem Titel „Christmas in Kew“ bekannt gewordene Projekt „Christmas Garden“ verwandelt sich der Botanische Garten von Madrid erstmals in eine märchenhafte Landschaft mit Weihnachtsbeleuchtung und originellen Lichtfiguren, die seine eindrucksvolle Flora auf überraschende Weise hervorheben.

Familien, Freundesgruppen oder Liebespaare können einen schönen, stimmungsvollen oder romantischen Abend auf einem anderthalb Kilometer langen Spaziergang verleben, wenn Millionen von Lichtpunkten den dunklen Winter erhellen und den Garten in ein prachtvolles Pflanzenmeer voller Magie verwandeln.

Die Winterveranstaltung „Lichter des königlichen Botanischen Gartens“ fasziniert, denn der Rundgang schließt klassische Architektur, Natur in Harmonie und eine festliche Atmosphäre mit ein. Eine Vegetation inmitten eleganter Farbwelten, üppig beleuchteter Bäume und heller Lichter reißt die Besucher aus ihrem Alltag und entführt sie in eine strahlende Wintermärchenlandschaft. Informationen unter www.laslucesdelrealjardinbotanico.com/.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.12.2019