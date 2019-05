Brotpaläste für die Bäuerinnen

Spielt ein Dokumentarfilm in Paris oder London, sieht man in der Regel – wenn auch nur ganz kurz – die eine oder andere bekannte Sehenswürdigkeit wie den Eiffelturm oder die Tower Bridge durchs Bild huschen. Dann wissen alle Bescheid. Man war ja selbst schon mal dort.

Aber was weiß man als Mitteleuropäer vom weißrussischen Minsk, Hauptstadt eines Landes nicht kleiner als Großbritannien, keine zwei Flugstunden von Berlin entfernt? Recht wenig. Wer dann noch Filme sieht, die sich bemühen, alles Äußere möglichst trist erscheinen zu lassen, kommt eher nicht auf die Idee, sich dieses das wunderschöne Land einmal selbst anzuschauen.

Kaputte Straßen und heruntergekommene Wohngebiete, wie sie etwa der schwedische Regisseur Staffan Julén in seinem unbestritten berührenden Dokumentarfilm über die Liebe „Lyubov - Love in Russian“ (der in Minsk gedreht wurde) zeigt, gibt es auch in westlichen Ländern - ebenso jedoch ein modernes Zentrum und eine liebenswerte, schmuck zurechtgemachte Altstadt.

Der Maler Vladimir Schelkun, zufällig einer der Protagonisten des Films, zeigt seinem Gast aus Deutschland mit Stolz das hübsche historische Quartier in der Oberstadt von Minsk. „Leider ist von der ursprünglichen Bebauung nur wenig übrig geblieben“, sagt der 60-jährige Künstler. Umso mehr freut er sich, dass in den letzten Jahren so viel saniert wurde, darunter das Rathaus. Die prunkvolle Mariä-Namen-Kathedrale gleich daneben hatte schon in den 1990er Jahren ihre barocken Türme und Fassade zurückerhalten. Während der Sowjetzeit wurde das Gotteshaus als Sporthalle genutzt. Weitere markante Bauwerke des alten Minsk sind die strahlend weiße, barocke orthodoxe Kathedrale des Heiligen Geistes, gegenüber die Josefskirche und Teile des ehemaligen Bernhardinerklosters.

Metrostationen waren Paläste der Werktätigen

Vom Rand der Oberstadt schaut man auf den Swislatsch-Fluss und seine weitläufigen Promenaden, die durch mehrere Parks führen, sowie auf die Dreifaltigkeits-Vorstadt, ein kompletter Nachbau aus dem 19. Jahrhundert. Überragt wird alles von hohen Wohnblöcken, die sich rund um die Mitte und bis zum Stadtrand drängen. Irgendwo dazwischen funkeln die vergoldeten Zwiebeltürme der orthodoxen Allerheiligen-Gedächtniskirche im altrussischen Stil. Sie wurde erst 2008 fertiggestellt. Über rund 15 Kilometer zieht sich der Unabhängigkeitsboulevard durch die Zwei-Millionen-Metropole. Die breite Prachtstraße, geprägt von stalinistischer Protz-Architektur der Nachkriegszeit, verbindet die wichtigsten Plätze und Gebäude, darunter Monumentalbauten wie das Haus von Regierung und Parlament sowie Ministerien, Unis, Banken, Kinos, Geschäfte und Hotels. Sehenswert ist auch der Supermarkt Centralny aus den 1950ern. Die hohen, mit prächtigen Säulenbögen, Lüstern, Stuck und Wandgemälden ausgestatteten Räume des Lebensmittelladens erinnern an feudale Schlösser. Statt gekrönter Häupter zeigt die Bildergalerie jedoch – passend zu Schinken, Brot und Käse, die darunter verkauft werden – stolze Bäuerinnen mit Kühen, Korn und Früchten. Ein markantes Beispiel für die Epoche, in der nach Stalins Willen selbst Metrostationen als „Paläste der Werktätigen“ gestaltet wurden.

Zu Schlössern echter Fürsten auf dem Land geht es mit dem Linienbus. Njaswisch, die bis 1941 stark von Juden geprägte Kleinstadt, liegt 120 Kilometer südwestlich von Minsk. Sie hat ein hübsches Rathaus und mit der Fronleichnamskirche aus dem 16. Jahrhundert eines der ältesten Jesuitengotteshäuser der Welt. Bekannt ist sie aber vor allem für ihr Schlossensemble, das, umringt von einem Wassergraben, in einem Park am See liegt. Eigentümer des imposanten Anwesens waren über Generationen die Radziwills, die mächtigste Adelsfamilie in Polen-Litauen, zu dem auch das Gebiet des heutigen Weißrusslands gehörte.

Nicht weniger beeindruckend ist das nur eine halbe Autostunde entfernte Schloss Mir, einst ebenso im Besitz der Radziwill-Fürsten. Beide festungsähnliche Paläste aus dem 16. Jahrhundert vereinen Baustile von Gotik bis Barock, sind Unesco-Weltkulturerbe und bieten außer Museumsbesuchen preiswerte Übernachtungen und Gastronomie an. An die einst bedeutende jüdische Bevölkerung von Mir, die größtenteils im Holocaust starb, erinnert heute nur noch wenig. Mit sieben Synagogen war der Ort eines der wichtigsten Schtetl Osteuropas.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.05.2019