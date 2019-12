Buhlen, baden und bummeln

Mit elegantem Schwung schlägt Kenice Fisher ihren cremefarbenen Fächer auf, hält ihn kokettierend vors Gesicht. „Folge mir“, gibt die Museumsmitarbeiterin zu verstehen, ohne einen Laut von sich zu geben. „Heute schreiben sich junge Leute Textnachrichten, damals unterhielt man sich in der Sprache des Fächers“, erklärt die waschechte „Bathonian“. Damals, damit meint Fisher die georgianische Ära des 18. Jahrhunderts, in der Großbritanniens Könige George II. und III. regierten.

Mit Gesten, einem schnellen oder langsamen Wedeln etwa, gaben die Damen den Gentlemen seinerzeit zu verstehen, ob sie frei oder vergeben, interessiert waren oder jemand anderen liebten. Hielten die Frauen den Fächer ans linke Ohr, verhieß dies nichts Gutes: Ich möchte dich loswerden. Strichen sie ihn aber über die Wange, konnten sich Herren freuen, es bedeutete: Ich liebe dich.

Zweimal im Monat arbeitet Kenice Fisher, pensionierte Krankenschwester, ehrenamtlich im Royal Crescent No. 1 und führt Besucher durch das Museum von Bath. Schon als Kind sei sie von diesem historischen Gebäude beeindruckt gewesen, dessen halbelliptische, mit 114 ionischen Säulen geschmückte Fassade sich majestätisch zum Royal Victoria Park öffnet. Neben dem mondänen Royal Crescent Hotel in den mittigen Hausnummern 15 und 16 ist das Museum das einzige öffentlich zugängliche aller 30 Wohnhäuser des „Königlichen Halbmondes“. Alle übrigen sind in Privatbesitz.

Der Blick durch die Sprossenfenster reicht bis ans andere Flussufer im Süden. Vom Keller bis ins Obergeschoss, hergerichtet mit Artefakten, Bildern und Mobiliar aus der georgianischen Zeit, treten Besucher hier eine Zeitreise an. „Die Tapeten wurden Schicht für Schicht abgelöst, bis man auf Originaldrucke stieß, die dann nachempfunden wurden“, sagt Fisher und deutet auf das Muster der lindgrünen Tapete im Lady’s Room, auf der sich eine Kaffeepflanze wiederholt. In jener Zeit avancierte Bath zu einem wahren Hotspot. Im Wortsinn, denn in der Stadt am Flusstal des Avon sprudeln die einzigen heißen Quellen Großbritanniens, denen man heilende Kräfte zusprach. Die Römer wussten dies vor 2000 Jahren zu schätzen und bauten Badehäuser, deren Relikte im 19. Jahrhundert wiederentdeckt wurden. Und spätestens seit Queen Anne 1702 hier logierte, um ihre Gicht mit Thermalwasser zu kurieren, zog Bath immer mehr Menschen an.

Wer etwas auf sich hielt, residierte für Tage oder Wochen in Bath, um Kontakte zu knüpfen. Um zu sehen und gesehen zu werden. Und um anzubandeln. Zumindest galt dies für die begüterte Oberschicht. Schließlich ging nichts über eine nützliche Heirat, durch die sich Einfluss und Familienvermögen vermehren ließen.

Hier ließ sich bestens eine Heirat einfädeln

„Man kam aus London und von überall her und mietete sich für Kururlaube und Feste in Zimmern des Royal Crescent ein, also ein bisschen wie heute Airbnb“, erklärt Fisher. „Damen wurden von Sängern empfangen und dann erst einmal herausgeputzt. Stundenlang werkelten Friseure an Haaren und Make-up, dann ging es in schmuckvollen Kleidern auf rauschende Bälle im Assembly Room.“ Partys, Puder und Parfüm bestimmten die Zeit. „Menschen sind ja immer noch dieselben, sie bedienten sich eben nur anderer Mittel“, sagt Fisher. Der historische Ballsaal mit original Kronleuchtern und dem Fashion Museum, in dem Besucher in die Kleider des 18. Jahrhunderts schlüpfen können, sowie der Royal Crescent zählen zu den 5000 denkmalgeschützten Gebäuden der Universitätsstadt.

Seit 1987 ist Bath Unesco-Weltkulturerbe. Der Bauboom des 18. Jahrhunderts prägt das Stadtbild bis heute – insbesondere durch den legendären, honigfarbenen „Bath Stone“. Die Kalkstein-Quader stammen aus Steinbrüchen vor den Toren Baths. Architektonisch in Form gebracht haben ihn John Woods der Ältere und sein gleichnamiger Sohn. Ihre Bauten im palladianischen Stil zählen zu den Meisterstücken Großbritanniens.

Neben dem kreisrunden Häuserensemble The Circus entwarf Wood senior das Mineral Water Hospital, in dem Kenice Fisher Jahrzehnte als Nachtschwester angestellt war. Umso trauriger macht es sie, dass das 1742 eröffnete Krankenhaus nun geschlossen wurde und in ein Hotel verwandelt werden soll. „Es hat ein Herz und so eine große Geschichte“, sagt sie. „Ich habe dort sehr gerne gearbeitet.“ Vor fast 300 Jahren, unter schlechten hygienischen Bedingungen und zweifelhaften Rezepten wie dem, vor dem Frühstück acht Liter Heilwasser herunterzustürzen, fanden manche hier zwar tatsächlich Heilung, andere aber den Tod.

Insbesondere Armen, die von weit her kamen und Heilung suchten, war dieses Krankenhaus vorbehalten. Allerdings auch, um sie aus dem Stadtbild zu entfernen. Weniger infektiös geht es heute im modernen Thermae Bath Spa zu. In der neuen Therme entspannen Besucher seit 2006 im warmen Quellwasser wie einst die Kelten und Römer. Über mehrere Etagen erstreckt sich dieser Wellnesstempel samt Saunalandschaft.

Entspannen wie schon Römer und Kelten

Das Wasser, reich an 42 Mineralien, entspringt aus drei Quellen. Eine davon blubbert ins separate Cross Spa, einen kleinen historischen Badepool – und eine heilige Stätte. Schon die Kelten verehrten hier die Sonnen- und Heilgöttin Sulis. Dies erklärt, weshalb die Römer den Ort schließlich Aquae Sulis nannten. Wen es in luftige Höhen zieht, der tapst im Bademantel hinüber ins Hauptgebäude und nimmt den Fahrstuhl ins Dachgeschoss zum Rooftop Pool mit Blick auf die schönen Türme der gotischen Bath Abbey.

Für den perfekten Dezembertag in Bath fehlt nur ein genüsslicher Afternoon Tea unter Kronleuchtern im Pump Room, einer historischen Trinkhalle, sowie ein Bummel über Baths berühmten Weihnachtsmarkt. An einer Bude ist die Schlange besonders lang, dort gibt es „Gluhwein und German Bratwurst“.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.12.2019