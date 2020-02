Bunte Blütenpracht zum Beginn des Frühlings

Auch wenn derzeit in Meran und seiner Umgebung noch der Winter den Takt angibt – lange dauert es nicht mehr, bis die erste warme Luft und die Sonne aus Süden kommen und den Frühling mitbringen. Bunte Blumen, Farben und Düfte werden dann in Meran und den umliegenden Ortschaften Einzug halten und ein unwiderstehliches Gefühl von Wonne und Genuss verbreiten. Am letzten Wochenende im April wird schließlich die ganze Stadt erblühen – dann ist wieder Zeit für das Merano Flower Festival, inzwischen schon in seiner dritten Ausgabe.

Namhafte Pflanzenzüchter aus dem In- und Ausland werden ihre preisgekrönten Stücke bei der Blumen- und Zierpflanzenausstellung zeigen. Besucher können in Kursen und Workshops lernen, wie florale Designs ihr Zuhause verschönern können. Zudem gibt es zahlreiche Angebote für Kinder sowie Gesprächsrunden auf dem grünen Sofa mit hochrangigen Experten.

Ein ganz besonderes Glanzlicht ist die Kunstinstallation „Happy City Lap“ mit dem Projekt Street Light Orchestra von Dan Acher am Thermenplatz, die bereits ab Mitte April bei Tag und auch bei Nacht die Augen und Ohren der Besucher verzaubern soll.

Das Flower Festival in Meran ist aber nur der Höhepunkt des Meraner Frühlings – und der zieht auch in diesem Jahr durch die nahen Ortschaften: Naturns, Schenna und Algund.

An diversen Wochenenden finden die Veranstaltungen „Merano Flower Festival meets…“ in den Gemeinden statt. Mit bunten Frühlingsfesten, in denen sich alles um die Natur und die erwachende Pflanzenwelt dreht, wird der Winter ausgetrieben.

In Schenna ist es in drei Tagen im Mai soweit – wenn die Tausenden Apfelbäume hoch über Meran blühen, dann ist es in der kleinen Ortschaft Zeit für den Unkräutermarkt und die Matinée im duftenden Rosengarten. Ebenfalls in Schenna gibt es geführte Touren entlang des Schenner Waalwegs, Yogastunden unter freiem Himmel in der warmen Frühlingssonne und eine Sonnenaufgangswanderung mit Bergfrühstück. Die Gemeinde hat zudem die Vorteilskarte „Schenna blüht auf“ aufgelegt, die Gäste ab drei Übernachtungen im April und Mai bekommen. Damit sind zahlreiche Veranstaltungen und Eintritte vergünstigt oder umsonst.

In Naturns spielt eine ganz besondere Musik auf. Am 31. Mai gibt es die „Naturnser Almen Unplugged“ mit Musik und lokalen Spezialitäten auf den Almen am Nörderberg.

In Algund wird schon ab März wieder das Fahrrad und E-Bike aus dem Keller geholt oder geliehen. Denn das weit verzweigte Radnetz zwischen den blühenden Apfelbäumen hindurch könnte im Frühling nicht schöner sein. Vom 16. bis 19. April findet zudem im Gartendorf Algund ein bezaubernder Blumenmarkt mit tollem Rahmenprogramm unter dem Titel „Gartenflair“ statt.

Die üppigste Blütenpracht im Frühjahr ist, wie immer, auch in den umfangreichen Gärten von Schloss Trauttmansdorff zu sehen, die sich auf einer Fläche von zwölf Hektar erstrecken und die Form eines natürlichen Amphitheaters haben, inklusive Höhenunterschied. Blumen, Pflanzen und Bäume aus aller Welt wachsen und gedeihen in den mehr als 80 Gartenlandschaften, die von zahlreichen Gärtnern das ganze Jahr über liebevoll gepflegt werden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.02.2020