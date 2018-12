Bunte Farbkleckse am Winterhimmel

Jedes Jahr Ende Januar geht es bunt zu am Himmel über Château-d’Oex. Dann findet in dem Ort im Schweizer Kanton Waadt das internationale Ballonfestival statt.

Am Startplatz fauchen die Gasbrenner, wilde Flammen züngeln in die Höhe. In Château-d’Oex bereiten die Piloten ihre Heißluftballons für den Start zur morgendlichen Fahrt vor. Zunächst wird kalte Luft in den Ballon geblasen, anschließend mit einem Brenner auf 80 bis 100 Grad erwärmt. Erst dann richten sich die knallbunten Ballone auf, die Ausfahrt kann beginnen. Dass Ballone nicht fliegen, sondern fahren, lernt auch der Laie schnell, denn die Kapitäne der Lüfte bestehen auf die richtige Wortwahl. Mit dem traditionellen Gruß „Gut Land“ verabschiedet man sich Richtung Himmel. Dass man sich eine gute Landung wünscht, liegt daran, dass es beim Starten eigentlich nie Probleme gibt, erklärt Léa Zeberli lachend.

Im Mekka des Ballonsports

Léa Zeberli ist eine der Lokalmatadorinnen und gehört zu den wenigen Frauen, die den Sport betreiben. Neben ihr sind nur noch zwei Belgierinnen, eine Litauerin und eine Dame aus Texas im Wettbewerb.

Ballonfahren sei ihr Traumjob, sagt Zeberli – und das merkt man der 32-Jährigen auch an. Gute Laune scheint ihr in den Genen zu liegen, man trifft sie immer mit einem Dauerlächeln an. „Ich bin mit Heißluftballons aufgewachsen“, erklärt sie ihre Leidenschaft. Ihr Bruder Stefan ist vierfacher Europameister, sechsfacher Schweizer Meister. Schon als Jugendliche war Zeberli Co-Pilotin ihres Bruders. Sie selbst hat schon einen, wie sie schmunzelnd bemerkt, „undankbaren“ vierten Platz bei den Schweizer Meisterschaften belegt.

Als Berufspilotin ist sie im Winter mit Touristen in Myanmar über Tempellandschaften gefahren. Und im Sommer, in Kenia, den riesigen Gnuherden auf Wanderschaft hinterher. So manchen Löwen hat sie von oben auf die Mähne geschaut. Kenia ist das Traumland für Profipiloten, sagt Zeberli. Trotzdem: Das wirkliche Mekka des Ballonsports ist Château-d’Oex.

Spätestens seit 1999, als Bertrand Piccard und Brian Jones von hier aus zur ersten Erdumrundung mit dem Heißluftballon ohne Zwischenlandung starteten, ist das Schweizer Bergdorf in aller Ballonfahrer Munde. Die Geschichte dieses Abenteuers und vieler anderer rund ums Ballonfahren kann man im Ballonmuseum „Espace Ballons“ erkunden. Das Museum liegt im ehemaligen Rathaus und ist das einzige seiner Art im Land. Prunkstück der Ausstellung ist die Kapsel des Breitling Orbiter, die Piccard beim ersten, 1997 noch gescheiterten Versuch einer Weltumrundung eingesetzte.

Beim ältesten Ballonfestival der Welt will jeder Ballonfahrer zumindest einmal dabei sein. Die Fahrer lieben die besonderen thermischen Bedingungen – nur an wenigen Orten der Welt kann man, wie hier, eine Rundfahrt mit dem Ballon unternehmen, also wieder am Ausgangspunkt landen. Aber nicht jeder darf an der Ballonwoche teilnehmen. Die begehrte Starterlaubnis erhält nur, wer Erfahrung im Gebirge nachweisen kann.

Für Léa Zeberli ist das kein Problem. Die Schweizer Berge sind ihr Revier. Sie ist aber auch schon weit über die höchsten Gipfel hinausgefahren. Bei einer Überquerung des Alpenkamms steigt man mehr als 6000 Meter auf – das geht aber wegen der dafür nötigen besonderen thermischen Bedingungen nur im Winter. Bei einem solchen Trip können auch Passagiere mitfahren – ganz billig ist das Vergnügen allerdings nicht. Den Preis einen Transatlantikflugs kostet das Abenteuer schon. Und man muss flexibel sein. Denn gestartet wird nur bei optimalen Bedingungen. Weil sich das Wetter nicht langfristig voraussagen lässt, brauchen potenzielle Mitreisende Geduld – die lassen sich auf eine Warteliste eintragen und wenn die Wetterfrösche gute Bedingungen für die Fahrt über die Gipfel vorhersagen, müssen sie innerhalb eines Tages anreisen. Schafft man das nicht, freut sich der nächste auf der Warteliste.

Erhebung in den Adelsstand

Die Überquerung der Alpen ist die Königsdisziplin für Ballonfahrer. Wenn man nach vier bis fünf Stunden irgendwo in der Poebene landet, wird gefeiert. Eine „Ballontaufe“ wartet aber auf jeden Passagier nach seiner ersten Fahrt. Dabei verpflichten sich der Neuling, im Zusammenhang mit einem Ballon nie mehr vom „Fliegen“ zu sprechen. Dann wird ihm eine Haarsträhne angesengt, um ihn daran zu erinnern, dass er an Bord eines Ballons mit Feuer hantieren muss. Und schließlich wird mit Champagner angestoßen, weil das ein besonders edles Getränk ist und früher nur Adelige Ballonfahren durften. Deswegen wird auch jeder Ballonnovize symbolisch in den in Adelsstand erhoben.

Léa Zeberli kennt noch eine andere Geschichte, die erklärt, warum zur Ballontaufe Champagner dazugehört. Die ersten Ballonfahrer hätten immer eine Flasche davon dabei gehabt, um die Bauern zu besänftigen, auf deren Wiesen sie landeten. Viele Menschen schätzten in den Pionierzeiten der Ballonfahrt nicht ein, was es mit diesem feuerspeienden Gefährt auf sich hatte, das vor ihrer Tür landete. So manche Ballonbesatzung wurde damals mit Mistgabeln und Dreschflegeln in Empfang genommen. Zur Beruhigung und als Friedensagebot war edler Champagner da genau das richtige Getränk.

Etwas Leckeres nach der Landung braucht auch Léa Zeberli. Das Zusammenlegen der Ballonhülle macht auch der immer gut gelaunten Ballonfahrerin keinen Spaß. Lachend bezeichnet sie das Einpacken als „die einzige negative Erfahrung“, die sie je beim Ballonfahren hatte. Nach den großartigen Erlebnissen in der Luft ist schnödes Falten, Rollen und Stopfen ein Antiklimax.

Freiheitsgefühl in der Luft

Es ist die einmalige Bergnatur, die die Ballonfahrer nach Château-d’Oex lockt – wenn das verschneite Tal tief unter einem liegt und der Ballon knapp an hohen Gipfeln vorbeifährt.

Es fühlt sich an wenig an wie ein Spaziergang durch die Luft. Man ist langsam unterwegs, hat genügend Zeit, die Landschaft zu genießen.

Ausgesprochen ruhig und friedlich ist es hier oben. Zumindest so lange Léa Zeberli nicht den Brenner bedient. Dann faucht es kurz durchs stille Tal.

Die Luft im Ballon muss immer warmgehalten werden, andernfalls geht es gemächlich zurück in Richtung Erdboden.

Und das will Zeberli vermeiden, so lange es geht. Sie schwärmt: „Für mich war es schon immer ein Freiheitsgefühl, sobald ich den Boden verlassen habe.“

