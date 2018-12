Bunte Koffer sind sicherer

Entspannter warten

An der Gepäckausgabe wälzt sich eine Karawane aus schwarzen, dunkelblauen, grauen, braunen Koffern, Taschen und Trolleys übers Band. Bei so viel Eintönigkeit greift einer schon mal daneben rollt mit dem falschen Gepäckstück von dannen, bevor die Verwechslung auffällt. Zudem sind tatsächlich manche Koffermodelle so verbreitet, dass auch äußerlich identische Koffer an der gleichen Gepäckausgabe liegen. Dagegen helfen kräftige, grelle Farben - oder ein Design mit unverwechselbarem Muster. Alternativ tun es auffällige Aufkleber, möglichst auf mehreren Seiten des Koffers angebracht. Am Griff befestigtes Geschenkband beispielsweise macht das Gepäckstück ebenfalls leichter erkennbar.

Bescheidenheit hält Gauner ab

Vorteil Mittelklasse: Egal, welche Farbe oder welches Design man wählt – hochpreisige und extravagante Koffersets fallen auch Dieben leichter ins Auge. Zum einen wird der Koffer an sich ein begehrtes Klau-Objekt, zum anderen suggeriert er, dass der Besitzer auch Wertvolles transportiert. Der schicke Armani- oder Louis-Vuitton-Koffer ist deshalb im Handgepäck am sichersten aufbewahrt. Auch ein allzu protziges Sicherheitsschloss ruft Langfinger auf den Plan.

Gut verpackt dank Gurt

Doppelten Nutzen bieten Koffergurte. Die für wenig Geld erhältlichen, verstellbaren Gurte steigern einerseits den Wiedererkennungswert des Koffers ungemein. Andererseits verhindern sie, dass sich die Urlaubsgarderobe im Frachtraum oder auf dem Gepäckband verteilt, wenn blöderweise das Schloss mal aufgesprungen sein sollte.

Nachhaltig reisen mit altem Gepäck

Was verrät ein schicker, schwarzer Hartschalenkoffer über sich, seine Reisen, über seinen Besitzer? Nichts, rein gar nichts. Ein alter, abgeschabter, womöglich noch mit bunten Aufklebern aus aller Herren Länder ausgezeichneter Reisekoffer hingegen steckt voller Erinnerungen. Die Delle da oben in der Ecke hat er sich auf Kreta geholt. Die große Beule auf der Vorderseite stammt von der Kenia-Safari. Gut, nach modischen Gesichtspunkten steht so ein Koffer, wenn er seine zehn, fünfzehn Jahre auf dem Buckel hat, kurz vor der Museumsreife. Aber das hat auch Vorteile: Das Geld, dass man sich spart, weil man nicht alle drei Jahre ein neues Luxus-Kofferset kauft, kann man für Urlaubsfreuden ausgeben.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.12.2018