Burgfrieden

Falko Hönisch hat das Wesentliche stets im Blick. Das Wesentliche ist im Zwergstädtchen St. Goar die Burgruine Rheinfels. Die Wehranlage thront zwischen vielversprechenden Weinhängen auf einem Bergrücken über Stadt und Strom. Nach der Festung Ehrenbreitstein war sie die zweitgrößte Burg am Mittelrhein - 1245 erbaut, um den Rheinschiffern ordentlich Zoll abzuknöpfen. Nachdem ein Heer des Rheinischen Städtebundes kurz darauf die Belagerung verpatzt, gilt Rheinfels als uneinnehmbar. Erst Lieutenant-général Comte de Tallard möchte das im Dezember 1692 für Frankreichs Sonnenkönig Ludwig XIV. endlich ändern. Doch der St. Goarer Drechslermeister Johann Kretsch schießt Tallard aus 200 Meter Entfernung vom Turm der Stiftskirche aus vom Pferd. Der resolute Handwerker hat auf den Mann mit dem höchsten Federbusch gezielt.

In St. Goar weiß man sich zu wehren. Doch gegen die neuen Burgherren scheint jahrzehntelang kein Mittel zur Hand. Schließlich hat 1843 der spätere Kaiser Wilhelm I. die Ruine gekauft. Ein Umbau zum Zuckerbäckerschloss ist lediglich am Geld gescheitert. Wilhelms Nachfahre Georg Friedrich Prinz von Preußen sieht im 21. Jahrhundert die aus seiner Sicht einem unerlaubten Verkauf gleichkommende Erbpacht für das Hotel auf dem Burggelände als Einfallstor, die 1925 an die Stadt übergebene Burg zurückzufordern. Jahrelang wird prozessiert. Es braucht einen neuen Tollkühnen, um den Knoten zu lösen: Falko Hönisch. Der Kapitänssohn aus Stade ist als freier Opernsänger mit seinem Partner vor wenigen Jahren in die Stadt gezogen und hat eine Musikakademie gegründet. 2019 wählen die knapp 2800 Einwohner den 42-Jährigen zum Bürgermeister.

Falko Hönisch lässt sein Büro rot anstreichen und als Galerie heimischer Kunst gestalten. Und er trifft unbekümmert Herrn von Preußen bzw. dessen Rechtsbeistand. Im Frühjahr 2020 gelingt ein Vergleich. „Die Burg gehört nun unwiderruflich der Stadt“, freut sich Hönisch am Konzertflügel in seinem Büro sitzend. Dafür fließe künftig ein Euro von jedem Ticket an die Kira-von-Preußen-Stiftung und solle lokaler Jugendarbeit zugutekommen. 50 000 Euro für Soziales im Jahr, die der Kommune niemand streitig machen kann. „Jetzt können wir endlich auch die dringend nötige Sanierung starten“, reibt sich Hönisch die Hände. Die Burg will er zum Kern für ein neues Tourismuskonzept machen - mit viel Kultur. In diesem Jahr dürfte das Ambiente der Burg ohne Reisegruppen aus USA und Fernost sogar besonders friedlich wirken.

Zur Schönburg in Oberwesel - ein paar Kilometer stromaufwärts - haben US-Bürger ein noch innigeres Verhältnis. Schließlich war es ihr Landsmann T. I. Oakley Rhinelander, der ab 1885 die Ruine der ritterlichen Wohnburg aus dem 12. Jahrhundert kaufte und restaurieren ließ. Seine Vorfahren hatten das Gelände der heutigen Wall Street in New York besessen und mit dem Verkauf Millionen gemacht. Später haben Hans und Maria Hüttl die von der Stadt erworbene Burg als Erbpächter wieder im alten Stil aufgebaut. Bescheiden sind sie 1957 ins einzige bewohnbare Zimmer gezogen und verkauften Wein und Salami an Wanderer. Über 60 Jahre später gibt es 27 plüschige Kemenaten. „Wir brauchen allein fünf Hausmeister, um alles in Schuss zu halten“, erklärt Enkel Johann Hüttl.

Viel Arbeit macht auch Burg Rheinstein noch weiter südlich kurz vor Bingen. Das Gemäuer ist die erste Burg, die im Zuge der Rheinromantik bis 1828 im Auftrag von Preußen-Prinz Friedrich wieder aufgebaut wurde. 150 Jahre später war die Burg indessen derart verfallen, dass selbst das Land Rheinland-Pfalz einen Kauf von der Hohenzollern-Erbin Barbara Irene von Preußen ablehnte. Wieder war es ein Opernsänger, der eine Burg rettete: Hermann Hecher. 1975 griff er zu. Heute betreibt seine Familie die Burg als romantisches Märchenschloss mit Rosengarten und Ritterrüstungen. „Ich habe neben meinem Mann auch eine Burg geheiratet“, sagt Schwiegertochter Cora lachend. Wie ein Familien-Clan im Mittelalter wohnen alle Hechers zusammen auf Rheinstein. „Nur einmal im Monat steigen wir ab ins Tal und bleiben eine Nacht woanders“, verrät Cora. Bei aller Romantik könnte sonst ein innerer Belagerungszustand aufkommen.

