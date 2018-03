Chalets und Bettenburgen

Anzeige

Dagegen bietet Val Thorens nicht nur Schneesicherheit bis Anfang Mai, sondern auch Anschluss an „Les 3 Vallées“. Das weltweit größte Skigebiet verbindet 600 Pistenkilometer miteinander. Und zwischen Val Thorens, Méribel und Courchevel liegen reichlich Herausforderungen für den Varianten-Süchtigen. Für derlei Expeditionen ins hochalpine Gelände, das bis 3200 Meter reicht, sollte man allerdings einen Guide engagieren. So lernt der Fremde am schnellsten, wo es sich bei Sonne am elegantesten wedeln lässt (Glacier de la Pointe Renod und Mont de la Challe) und wo man auch bei Schneegestöber noch Sicht hat (La Tania).

Dass Val Thorens auch wegen seiner Geselligkeit und Innovation mehrfach zum „besten Skiort der Welt“ gekürt wurde, erschließt sich dem Gast am ehesten, wenn er in einer der Vier- oder Fünf-Sterne-Herbergen absteigt. Diese werden neuerdings im Stil nobler Berghütten gebaut, um vom kalten Image der Trabanten-Resorts wegzukommen. Wer Abwechslung sucht, weiß zu schätzen, dass inzwischen auch die Touristiker in den französischen Alpen die Angebote jenseits der Pisten aufrüsten. Gastlichkeit und Spaß werden neuerdings großgeschrieben. Während sich Le Grand Bornand auf Biathlon, Wanderungen oder Käserei-Besuche konzentriert, wird in Europas höchstem Skigebiet eine ganze Palette an Aktivitäten geboten: von Auto- und Kart-Rennen auf Schnee und Eis bis hin zum Gleitflug an einem 1300 Meter langen Stahlseil. Zum Saisonende, vom 1. bis 8. Mai, werden allerhand „Feste, Animationen und Shows“ aufgefahren, um wie die Konkurrenten in Ischgl oder Val d’Isère ein „beliebter Treffpunkt des Skifrühlings“ zu werden.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.03.2018