City mit Bisons

Anzeige

In dieser Stadt hat jeder Einwohner 1,4 Fahrräder und 65 Prozent aller Fahrten in die City und zur Universität werden mit dem Drahtesel zurückgelegt. Bis 2020 soll das Netz der Rad-Highways in der 175 000-Einwohner-Stadt 80 Kilometer lang sein. Kein Wunder, dass sich dort auch das nationale Fahrradmuseum Velorama angesiedelt hat. Natürlich spielt diese Geschichte in den Niederlanden, und zwar in der ältesten Stadt des Landes. Nimwegen, acht Kilometer von der Grenze zum deutschen Niederrhein entfernt, kennen die meisten nur vom Vorbeifahren auf dem Weg zur Küste oder nach Amsterdam. In diesem Jahr lohnt der Besuch auch deshalb, weil die Stadt den Titel Grüne Hauptstadt Europas trägt und damit Nachfolgerin von Essen ist. Um diesen seit 2010 von der Europäischen Kommission und mehreren Umwelt-Institutionen verliehenen Titel zu bekommen, muss man deutlich mehr leisten, als häufig aufs Fahrrad zu steigen. Abfallmanagement, Energieeffizienz oder nachhaltige Entwicklungen in der Forschung sind aller Ehren wert, aber nicht unbedingt ein Reiseanlass.

Man hat hier auch an die Touristen gedacht

Nimwegen Anreise: Von Stuttgart fährt man nach Karlsruhe, dann die A 5, die A 6 und die A 61 bis Venlo. Von dort über die A 73 nach Nimwegen (510 km).

Von Stuttgart fährt man nach Karlsruhe, dann die A 5, die A 6 und die A 61 bis Venlo. Von dort über die A 73 nach Nimwegen (510 km). Übernachten: Das Hotel Courage bewirtschaftet drei ehemalige Speicherhäuser, Zimmer mit Blick zum Fluss; Arrangement: 2 Übernachtungen mit Frühstück und einem Drei-Gänge-Menü ab 99 Euro. https://hotelcourage.nl. Holthurnsche Hof: Landhotel vorden Toren der Stadt, ideal für Ausflüge in die hügelige (!) Umgebung; Zwei Übernachtungen ab 146 Euro. www.landgoedhotelbergendal.nl.

Das Hotel Courage bewirtschaftet drei ehemalige Speicherhäuser, Zimmer mit Blick zum Fluss; Arrangement: 2 Übernachtungen mit Frühstück und einem Drei-Gänge-Menü ab 99 Euro. https://hotelcourage.nl. Holthurnsche Hof: Landhotel vorden Toren der Stadt, ideal für Ausflüge in die hügelige (!) Umgebung; Zwei Übernachtungen ab 146 Euro. www.landgoedhotelbergendal.nl. Allgemeine Informationen: https://de.visitnijmegen.com, www.centrumnijmegen.nl, www.holland.com. Grüne Hauptstadt: www.greencapital2018.nl.

Doch in Nimwegen hat man auch an Touristen gedacht. Am zentralen Platz vor dem Valkhof-Museum liegt der Besucherpavillon – natürlich aus Holz errichtet. Dort sind kostenlose Routenpläne erhältlich, die zu einer fünf Kilometer langen Wanderung oder einem 20-Kilometer-Radweg einladen. Die Stationen weisen auf bereits realisierte Projekte hin.

Man startet im erhöht liegenden Valkhof-Park, der einen Ausblick auf den Fluss Waal bietet. Da sich der Rhein gleich hinter der Grenze teilt, fließt er so-wohl unter diesem Namen als auch als Nederrijn in Richtung Nordsee. Von der Waalkade, der Promenade mit ihren Cafés und Restaurants, sind es nur wenige Schritte vorbei am Naturmuseum De Bastei und dem Velorama bis zu einer steilen Fußgängerbrücke. Hinter der erstreckt sich ein Naturraum, um den wohl die meisten Kommunen Nimwegen beneiden, ein Schutzgebiet mit wilden Eseln und Bisons in Sichtweite der City: der Ooijpolder. Spazieren erlaubt. Bei der Stadtentwicklung spielt auch in dieser niederländischen Kommune das Thema Wasser eine Hauptrolle. Die Natur des Ooijpolders profitiert von ihrer Lage am Ufer des Waal. Gegenüber sieht man eine Promenade. Und die Strände der neuen Insel Veur-Lent sind im Sommer beliebte Treffpunkte. Die Stadt als einen Erholungs- und Freizeitraum für ihre Bewohner zu entwickeln – das ist der nachhaltige Leitgedanke.