Cool im Wilden Westen

Es gibt bestimmte Orte, die allein durch ihren Namen Reisefieber und Fernweh auslösen. Bei den Flüssen sind es lange Ströme wie der Amazonas und der Rio Grande. Kaum einen anderen Fluss verbindet man so sehr mit dem Wilden Westen wie den letzteren. Rund zwei Drittel seiner über 3000 Kilometer schlängeln sich durch den US-Bundesstaat Texas und bilden eine natürliche Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko. Ein Großteil des Stroms befindet sich im Big-Bend-Nationalpark, genauso wie der wohl ungewöhnlichste Grenzübergang der USA: nur fünf Ruderzüge über den Rio Grande und man ist in Mexiko.

Der Grenzfluss ist hier so schmal und flach, dass man ihn durchwaten könnte. Einen Zaun, Patrouillen der US Homeland Security oder lange Warteschlangen bei der Passkontrolle gibt es nicht. Stattdessen werfen zwei nette Park-Ranger einen kurzen Blick in die Papiere, bevor sie die Weiterreise mit dem Ruderboot gewähren. Am mexikanischen Ufer angekommen, kassiert der Bootsführer Juan Pérez fünf Dollar und händigt im Gegenzug ein winziges Ticket für die Rückfahrt aus. Von dort ist das nächstgelegene Dorf Boquillas del Carmen nur noch einen zehnminütigen Eselritt entfernt. An ärmliche Lehmhäuser reihen sich eine kleine Medizinstation, eine Schule und zwei Restaurants. Strom haben die Dorfbewohner seit 2015, berichtet Bootsführer Pérez stolz, während eine mexikanische Grenzbeamtin gleichzeitig Ein- und Ausreise abstempelt: „Damit Sie nicht noch mal vorbeikommen müssen.“

Nirgendwo sonst ist der Grenzübertritt zwischen den USA und Mexiko so unkompliziert wie im Big-Bend-Nationalpark. Wer will, gelangt hier mühelos über die Grenze. Von illegaler Einwanderung, Drogen- und Waffenschmuggel ist dennoch keine Spur. „Es gibt schlichtweg keine Infrastruktur, keine Straßen oder Umschlagplätze, die man für illegale Geschäfte im großen Stil benötigen würde“, erklärt Pérez. Der nächste Ort ist mehr als 150 Kilometer entfernt und zu Fuß kaum erreichbar. Schon spanische Entdecker, welche die Region im 16. Jahrhundert nach Bodenschätzen absuchten, gaben bald auf und tauften sie „El Despoblado“, das unbewohnte Land.

Geisterstädte und Künstlerdörfer

Ähnlich ruhig und gelassen geht es auch in Terlingua etwas außerhalb des Nationalparks zu. In den 1920ern lieferte das blühende Bergbaustädtchen noch 40 Prozent der nationalen Quecksilbererträge, doch nachdem die Minen geschlossen wurden, wurde Terlingua zur Geisterstadt. Erst in den Sechzigern besiedelten Hippies, Künstler und Aussteiger die Gegend und hauchten ihr neues Leben ein. Am Abend trifft man sich im urigen Starlight Theatre, einem ehemaligen Kino, in dem sich heute ein Saloon befindet. Von der Decke hängen in die Jahre gekommene Ventilatoren, an den Wänden Rinderschädel. So einsam es in der Geisterstadt auch sein kann, einmal im Jahr wird Terlingua zum internationalen Treffpunkt: Im November pilgern 10 000 Besucher in die Big-Bend-Region, um beim „Internationalen Chili Cook-off“ dabei zu sein. Was 1967 als Duell zwischen zwei Köchen begann, hat sich im Laufe der Jahre zu einem feurigen Kochduell mit Weltruhm gemausert. Nach Lust und Laune wird Chili con Carne um die Wette gekocht und das Leben zelebriert.

Ähnlich wie Geisterstädte sind auch Künstlerdörfer regelrechte Touristenmagnete, je nachdem, wie malerisch gelegen sie sind oder wer dort lebt und arbeitet. Das Wüstenstädtchen Marfa ist ein solcher Künstler-Hotspot und zeigt den Lone Star State von seiner kulturell modernsten Seite. Den Grundstein dafür legte der New Yorker Minimalist Donald Judd (Bildhauer, Maler und Architekt), als er das verschlafene Marfa zu seinem persönlichen Rückzugsort machte und die abstrakte Kunst aus dem fortschrittlichen New York in die texanische Pampa brachte. Heutzutage befindet sich auf dem ehemaligen Militärgelände, das Judd Anfang der Siebziger kaufte, die „Chinati Foundation“. Neben seinen eigenen Werken sind dort auch Lichtinstallationen von Dan Flavin und zwei Kupferzirkel der Künstlerin Roni Horn zu sehen.

„Um wirklich alle Kunstwerke in und um Marfa zu besichtigen, sollte man sich einen Tag Zeit nehmen, besser zwei“, empfiehlt Robert Alvarez, Repräsentant des Brewster County Tourism Councils. Und man brauche ein Auto. Denn auf dem US-Highway 90 bei Valentine befindet sich das meistfotografierte Kunstobjekt der Region: Prada Marfa, eine Installation des dänisch-norwegischen Künstlerduos Elmgreen & Dragset, welche ein Prada-Schaufenster darstellt, in dem die Schuh-Herbstkollektion aus dem Jahr 2005 zu sehen ist. Dass mitten im Nirgendwo Schuhe im Wert von Tausenden von Dollar ausgestellt sind, soll nicht nur Konsumkritik, sondern auch die Absurdität der überspitzten Marken-Kultur vermitteln. Skurriler als Prada in der Wüste geht es wohl kaum.

