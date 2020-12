Dänemarks schönste Insel

Die Anreise ist schon ein Erlebnis. Wer von der dänischen Insel Fünen auf die Insel Seeland will, kommt nicht an ihr vorbei: Die Storebæltsbroen oder auch die Brücke über den Großen Belt ist ein Bauwerk der Superlative mit einer stolzen Gesamtlänge von fast 13 500 Metern. Es ist ein faszinierendes Gefühl, über diese Brücke zu fahren: Das Meer glitzert in der Sonne und vor dem Auto vermittelt die schier endlose Fahrspur, den Eindruck, in die Unendlichkeit und direkt auf dem Wasser zu fahren. Doch viel zu schnell hat man schon wieder festen Boden unter den Reifen, und jetzt heißt es: Willkommen auf Seeland, Dänemarks schönster Insel.

Ganz im Norden von Seeland auf der Halbinsel Odsherred liegt Nykøbing. Der Ferienort, der vor allem im Sommer zahlreiche Urlaubsgäste anlockt, liegt am Kattegat-Strand und am Isefjord. Hier hatte Claus Markussen vor einigen Jahren eine brillante Geschäftsidee. Warum die Algen aus dem Meer nicht als Nahrungsmittel nutzen? Mit seinem Sohn gründete er deshalb Dansk Tang und arbeitet seitdem als Seegrasfarmer.

Bier auf Algenbasis

Die 22 Algenarten, die in den Meeren seiner Heimat vorkommen, werden von ihm bei Bedarf direkt im Wasser geerntet, so hat er immer frische Ware. Seine Ware verkauft er an Restaurants und Hotels, sein Internet-Shop beliefert ganz Dänemark, Deutschland und Schweden. Die Algen sind in der Küche vielseitig verwendbar: als frischer Salat, getrocknet als Kräuter, im Salz, in Senf und in den verschiedensten Soßen. Ein Highlight in Markussens Sortiment ist jedoch sein Bier auf Algenbasis. Es ist das neue Superfood.

Doch die Touristen, die die Küste von Seeland als Urlaubsdomizil auswählen, kommen aus anderen Gründen nach Nykøbing. Sie schätzen den endlosen feinen, weißen Sandstrand und die frischen blauen Wellen des Kattegats. Das flach abfallende Meer ist auch für Kleinkinder bestens geeignet. Hier hat man außerdem die Gelegenheit zu endlosen Spaziergängern im weichen, warmen Sand und kann dabei auch nach Feuersteinen, Bernstein oder Hühnergöttern Ausschau halten. Hühnergötter sind Feuersteine mit durchgehendem Loch und beliebte Glücksbringer oder Amulette. Nach einem alten slawischen Volksglauben schützen sie vor allem das Federvieh gegen böse Geister. Mit der Veröffentlichung von Jewgenij Jewtuschenkos Buch „Der Hühnergott“ erlangte der Begriff allgemeine Bekanntheit.

Am Hafen von Nykøbing stehen die für die dänische Küste so typischen roten Häuschen. Auf dem spiegelglatten Isefjord schaukeln die verschiedensten Boote sanft in den Wellen und laden zu Ausflugstouren ein. Und wer noch ein Andenken für die Daheimgebliebenen sucht, wird auch schnell fündig: An der Straße zum Hafen findet man die Werkstatt und Ausstellung des Glaskünstlers Martin Birk Möller, der seine wunderschönen Kunstwerke auch gleich verkauft. Gerne nehmen viele Feriengäste die farbenfrohen Glasprodukte als Souvenirs mit nach Hause.

Mit dem Fahrrad kann man bestens die Gegend um Nykøbing erkunden. Fahrradwege führen in die Nachbarorte, zum Beispiel nach Rørvig. Der hübsche Hafenort am Isefjord hat als kleines Highlight eine Windmühle zu bieten, die sich majestätisch gegen den strahlend blauen Himmel im Hintergrund abhebt.

Ein Muss für Wanderfans

Direkt am Wasser entlang führt ein schmaler Pfad in den Ort, hübsche strohgedeckte Häuser stehen hier aneinandergereiht und bieten ein Bild der vollendeten ländlichen Idylle. Ein Ausflug zur Halbinsel Røsnæs ist ein Muss für alle Wanderfans.

Vom Parkplatz geht ein Weg zum Leuchtturm der Halbinsel. In dem kleinen Café direkt am Turm kann man verschnaufen und sich im Winter kurz aufwärmen, bevor es dann weiter geht. Schmale Wanderwege schlängeln sich immer am Meer entlang um Røsnæs herum, mit Blick auf Natur pur. Hier stehen Pferde und Rinder auf den Weiden und lassen sich von den Besuchern nicht beim Fressen der frischen Wiesenkräuter stören.

Und wer nach so viel Natur mal wieder ins Stadtleben eintauchen möchte, der macht sich auf nach Kopenhagen. Denn Dänemarks Metropole ist nur etwa 100 Kilometer von Nykøbing entfernt.

