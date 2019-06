Das antike Erbe der Heilkunst

Kos hat lange Sandstrände, hübsche Bergdörfer und eine interessante Geschichte. Nur ein paar Kilometer außerhalb der Inselhauptstadt wandert der Besucher auf dem Gelände des ersten Krankenhauses der Welt, dem Asklepion. Diese archäologische Stätte aus der Antike wurde 1902 entdeckt und freigelegt. Zu einem der schönsten Sonnenaufgänge fährt man allerdings ins Bergdorf Zia.

Der wolkenlose Himmel verspricht einen schönen sonnigen Tag. 23 Grad zeigt das Thermometer am Morgen, und es weht eine leichte Brise. Es riecht nach Salz und frisch gegrilltem Fisch. Auf der Terrasse des „The Fish House“ sitzen die ersten Besucher und trinken Tee und Kaffee und warten auf den frisch zubereiteten Fang.

Am Horizont zeigen sich die Berge der Türkei im morgendlichen Dunst. Fischerboote liegen dicht aneinandergereiht im Hafen. Von hier kann man Ausflüge auf andere Inseln Griechenlands oder in die türkische Hafenstadt Bodrum buchen.

Hinter der Uferpromenade liegt die Altstadt. Die mächtige Johanniterburg Neratzia, mit Türmen, Bastionen und Zinnen, die um 1450 errichtet wurde, wacht über das Geschehen auf dem Marktplatz. Direkt am Eingang steht die Platane des Hippokrates. Laut Sage soll diese mehr als 2000 Jahre alt sein. Unter dem alten Baum soll der „Vater der Medizin“, der um 460 v. Chr. auf Kos geboren wurde, seine Schüler unterrichtet haben. Er gab Ernährungstipps und lehrte, wie die Selbstheilungskräfte gestärkt werden könnten. Nach seinem Tod wurde ihm zu Ehren das Asklepion errichtet – ein Kurort und Krankenhaus. Die Kranken pilgerten zu der Stätte und nahmen kilometerlange Fußmärsche in Kauf, um von ihren Krankheiten geheilt zu werden.

Historische Ernährungstipps

Heute wandert der Besucher auf dem Heiligtum, das sich über drei Terrassen erstreckt, die mit einer großen Freitreppe aus Marmor miteinander verbunden sind. Die Ruinen der Tempelanlagen, dem riesigem Sanatorium, der Bäder und Untersuchungsräume erzählen von der großen Vergangenheit.

Der deutsche Archäologe Rudolf Herzog entdeckte die Anlage im Jahr 1902, nachdem er Hinweisen des einheimischen Historikers Iakovos Zaraftis nachgegangen war. Die archäologischen Ausgrabungen dauerten zwei Jahre und brachten Tempel, Trophäen und Inschriften ans Licht.

„Hier wurde nach Hippokrates’ Erkenntnissen Heilkunst betrieben. Dieser Ort war gleichermaßen Heiligtum für über 500 Personen“, erklärt der Fremdenführer am Fuße der Terrassen. Er erzählt von den blutigen Operationen, die vor über 2000 Jahren bereits durchgeführt wurden. Hinter dem großen Tempel fand man eine Treppe, die zum Zypressen- und Pinienwald führt. Sport wurde bereits damals als ganzheitliche Therapie verschrieben.

Fährt man weiter über die Insel, kommt man an kleinen Dörfern vorbei. Auf alle Fälle lohnt sich ein kurzer Stopp im Bergdorf Pyli. Die ehemalige Festung, die heute nur noch eine Ruine ist, gibt einen Einblick in das unterirdische Tunnelsystem. An zwei Kapellen sind Überreste von Wandmalereien aus dem elften Jahrhundert zu sehen. Die Straßen werden enger und kurviger. Es geht vorbei an Margeritenfeldern, an Zypressen, Oliven- und Mandelbäumen. Dahinter erhebt sich das Bergmassiv Dikeos und links liegt tief unten das Meer im gleißenden Mittagslicht.

Der schönste Fleck der Insel

Und plötzlich ist man im Bergdorf Zia. In dem höchstgelegenen Ort leben 150 Einwohner. Die kleinen weißen Häuser mit blauen Türen und Fenstern leuchten in der Sonne und werden von den Gipfeln des Gebirges eingerahmt. Direkt am Dorfeingang von Zia ist die von Weinreben umrankte Taverne „Oromedon“. Der Chefkoch des Hauses preist das Gericht des Tages an: Gefüllte Weinblätter mit einer Reismischung als eine der vielen Vorspeisen. Dazu Lamm mit weißem Bohnenpüree und viel Gemüse. Hier oben soll der schönste Fleck der Insel sein. So sagt es der Reiseführer und die Einheimischen bestätigen: Tagsüber sei es der Anblick des Berges und abends der Sonnenuntergang.

„Deswegen schickt man die Leute zu uns“, ist sich Nicos, der Besitzer der Taverne, sicher. Denn das Oromedon hat auf mehreren Ebenen Dachterrassen, von denen man einen großartigen Ausblick auf die Insel und über das Meer hat. Jeden Abend füllt sich der Restaurantgarten in kurzer Zeit mit einheimischen Familien und Touristen, die sich faszinieren lassen von dem Naturspektakel.

Ein Wanderweg von Zia führt zum Berg Dikeos. Ohne Wanderschuhe sollte man sich nicht auf den Weg machen. Denn es geht manchmal auf Ziegenwegen über Gestein und Disteln. Es ist eben das wilde Kos.

Die Deutschen haben ihre Liebe zu Griechenland wiederentdeckt und werden viel Zeit am Meer verbringen. Das Wasser ist klar und türkisblau, der Sandstrand breit. Viele Hotelanlagen haben ein umfangreiches Freizeitangebot.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.06.2019