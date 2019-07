Das blaue Band der Lausitz

Kann mal bitte jemand kneifen? Vor der Autoscheibe eröffnen sich ungeahnte Aussichten. Da zeigt sich eine luftigleichte Urlaubslandschaft, wie man sie irgendwo an der Ostsee vermutet, aber nicht im südöstlichsten Zipfel Deutschlands zwischen Luckau in Brandenburg und Görlitz in Sachsen. Auf einem See „schwimmen“ fünf Ferienhäuser, Design-Konstrukte aus Stahl und Glas. Sie gehören zum Lausitz Resort, das so modern und neu ist wie das ganze Lausitzer Seenland.

Bis vor wenigen Jahren bestimmte noch der Braunkohletagebau das Landschaftsbild. Bagger gruben tiefe Furchen, die sich durch die Region zogen und Dörfer, Lebensräume und -träume verschluckten. Nach 150 Jahren wurden die Tagebaue stillgelegt und hinterließen eine Mondlandschaft, die nun zur Urlaubsregion umgekrempelt wird.

Um die 20 der verlassenen Kohlegruben sind bereits geflutet. Seen wie der in Geierswalde, auf dem Ferienhäuser schwimmen, entstanden so. Touristen können mit einem Solarkatamaran von diesem durch den Koschener Kanal rüber zum Senftenberger See fahren, der wiederum seit 1972 existiert.

Schon zu DDR-Zeiten zog er fleißig Urlauber an. Anders die neu gefluteten Seen, die bisher weitgehend unbekannt und wenig bebaut sind. Üppig wächst nur das (neue) Grün, das ein schöner Farbkontrast zu den tiefblauen Fluten des Geierswalder Sees ist. Auf den großzügigen Fens-terfronten der schwimmenden Häuser, deren abgerundete Seite wie ein Segel erscheint, spiegelt sich die Sonne. An einem Steg schaukeln Boote. Am Strand nebenan spielt eine Familie Ball im goldgelben aufgeschütteten Sand. Tretboote ruhen am Ufer. Die Beachbar in einem umgerüsteten Segelboot lockt mit Softeis. Surfer springen über die Wellen. Die Szenerie hat was von Ostseefeeling in Kleinformat. „Hier weht immer ein Lüftchen“, meint Karsten Dirkx vom Lausitz Resort. Bei Windstärke fünf seien die Wellen bis zu einem halben Meter hoch. Ideal zum Segeln und Surfen, findet der 51-Jährige, der seit 2010 am Geierswalder See eine Segelschule betreibt. Gebürtig stammt er aus dem Rheinland. Der Liebe wegen kam er her und blieb. Als seine zukünftige Frau, Kerstin Dirkx, mit ihm zum ersten Mal an diesen See fuhr, war die Frohnatur wenig begeistert. Karsten Dirkx bewunderte die Leute für ihren Mut, bei „so einem Baggerloch“ auf Tourismus zu setzen. Und tat es dann selbst.

Das Ehepaar, das aus dem Metallbau kommt, fertigte sein erstes schwimmendes Haus aus Stahl und vermietete es. Weil das bei Gästen gut ankam, folgten weitere Feriendomizile zu Wasser und an Land wie das schicke Strandhaus mit Appartements und Lounge.

Eine gute Adresse, um zu Erkundungstouren durchs moderne Seenland auf dem Fahrrad aufzubrechen. Dieses ist von endlosen, flachen Radwegen durchzogen. Mathias Reiche von Lausitz Tourismus begleitet an diesem Tag die Gruppe. In gemütlichem Tempo startet er zum 1750 Hektar großen Dubringer Moor. Reiche erklärt, dass es ein Niedermoor mit seltenen Tier- und Pflanzenarten ist und erzählt die Sage um das Schloss eines Raubritters, das einmal dort gestanden haben soll.

Hinter Geierswalde macht er einen Schlenker zum Neuwieser See. Betreten verboten-Schilder an vielen Böschungen und später am Flusslauf der Schwarzen Elster weisen auf einstige Gruben hin, die offen sind, aber überwuchert. Man merkt schnell, dass das Lausitzer Seenland wohl noch lange unfertig bleiben wird und außerhalb der Seen touristische Angebote oftmals fehlen.

Wiederum das macht den Reiz der Region aus. Ihre Abgeschiedenheit tut gut. Viele Tierarten siedeln sich wieder an. Wölfe und Rothirsche durchstreifen Truppenübungsplätze, Waschbären und Marderhunde Wasserstellen.

Entlang des plätschernden Dorfgrabens in Schwarzkollm mähen Bewohner die Grünflächen vorm Haus. Ein hübscher Ort und berühmt für seine Krabat-Mühle. Sie war Hauptschauplatz im Kinofilm „Krabat“, der die Geschichte des gleichnamigen Waisenjungens nacherzählt, der mittels seiner Zauberkünste gute Taten vollbrachte. Es ist die beliebteste Sagengestalt der Sorben. Die west-slawischen Nation ist seit Jahrhunderten in der Lausitz beheimatet.

Ein Schotter- und Sandweg führt vom Musems- und Erlebnishof durch einen Kiefernforst und schnuckelige Örtchen wie Bröthen geradewegs ins Dubringer Moor mit seiner Heidelandschaft. Teiche, Gräben, Pfützen vereinen sich zu einem blauen Band der besonderen Art quer durchs geschützte Moor bis zur urigen Schowtschickmühle, wo zwei Esel zum Zaun traben.

Der eigene Drahtesel wird später getauscht und es geht mit Karsten Dirkx auf den Geierswalder See. Sein Motorboot hält Kurs auf den rot-weißen Leuchtturm, der zum gleichnamigen Hotel gehört und ein Wahrzeichen des Sees ist. Der Rheinländer zeigt nordwärts, wo ein Überleiter verläuft: „Das ist der Barbara-Kanal. Er verbindet den Geierswalder mit dem Partwitzer See. Irgendwann wird auch er freigegeben für Boote.“ Bedeutung hat der Kanal schon jetzt: Er ist nach der Schutzheiligen der Bergleute benannt, der Heiligen Barbara. Vergangenheit und Gegenwart verschmelzen im neuen Lausitzer Seenland und manches erscheint unwirklich schön.

