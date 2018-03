Das Ende der Meilen

Anzeige

Miles & More nach. Miles & More verteilt ab März seine Meilen allein nach dem Flugpreis und dem Vielfliegerstatus des Passagiers. Konkret gibt es für alle Tickets, die ab dem 12. März gebucht werden, vier Prämienmeilen pro bezahltem Euro. Wer einen „Status“ besitzt, der bekommt sechs Meilen pro Euro, aber nicht bei den Billigtöchtern wie Eurowings.

Rund zwei Drittel der Mitglieder fahren mit dem neuen System besser oder gleich gut, verspricht Lufthansa. Das jedoch dürfte eher Augenwischerei sein. Von der Umstellung von Meilen auf Geld profitieren nur Kunden, die hohe Flugpreise zahlen. Und die sind die Minderheit unter den mehr als 30 Millionen

Miles-&-More-Mitgliedern. Verlierer des Wechsels auf das neue System sind Frühbucher, Schnäppchenjäger und die allermeisten Passagiere in der Economy-Class. Denn Miles & More schreibt nur für die Netto-Umsätze Meilen gut und rechnet vor der Gutschrift die Steuern heraus. Die machen aber in der Economy-Class einen Großteil der Ticketpreise aus. Insgesamt rechnet sich für viele Geschäftsleute die Umstellung nicht. Denn offenbar hat Lufthansa die Gelegenheit genutzt, das Programm als Ganzes weniger lukrativ zu machen. Findige Kunden können dem System noch ein Schnippchen schlagen. Zumindest bis auf Weiteres gelten nämlich die neuen Regeln nur für Tickets, die auf eine Fluggesellschaft der Lufthansa Group ausgestellt sind. Wer aber mit Lufthansa von Deutschland in die USA fliegt und das Ticket für die Lufthansa-Maschine bei United Airlines kauft, für den gelten die alten Regeln.

Trotzdem ist die Änderung ein Zeitenwechsel, und zwar gleich doppelt: Einerseits regiert nun auch in der Fliegerei wieder Geld statt Meilen die Welt. Daneben ist es den Airlines aber auch gelungen, sogar ihre Werbung zu Geld zu machen. Mittlerweile geben Lufthansa und ihre Wettbewerber netto für ihre Treueprogramme kein Geld mehr aus, sondern verdienen sogar daran. Das funktioniert über die sogenannten Programmpartner. Nicht weniger als 300 davon hat Miles & More - vom FC Bayern München über die Apple Stores bis zu Paypal und den Lieferdienst Gourmondo. Sie alle kaufen Gutschriften bei dem Vielfliegerprogramm und werben damit um Kunden.

