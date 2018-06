Das Glück wohnt bei den Grachten

Anzeige

Sie kommen von links, sie sausen von rechts, sie schießen von hinten heran. Ratlos stehen die Besucher am Straßenrand und überlegen, wie sie nur in diesen sich kreuzenden Strömen unbeschadet die Straße überqueren sollen. Tausende Fahrradfahrer beherrschen den Verkehr, abgestellte Räder nehmen freie Plätze, Trottoirs und Hauswände ein. Eineinhalb Fahrräder besitzt jeder Einwohner Groningens im Schnitt, und man glaubt das sofort, wenn man die unterirdischen Parkhallen am Bahnhof sieht, wo allein 10 000 Exemplare Platz finden. Am besten, man macht es wie die Nebenleute und stürzt sich mit einer Mischung aus Augenkontakt, entschlossener Körpersprache und Gottvertrauen auf den Zebrastreifen. Und es funktioniert: Wohlbehalten kommt man drüben an.

Groninger lassen sich gern für ihre Bescheidenheit rühmen. Aber genauso gern schmücken sie sich mit ein paar Titeln. Mit 50 000 Studenten auf 200 000 Einwohner ist ihre Stadt die im Schnitt jüngste Hollands. Sie haben Einkaufsstraßen, die immer mal wieder zu den schönsten des Landes gewählt werden. Ihre „Drie Gezusters“ gelten als die größte Kneipe Europas: An 21 Theken zischen 50 Sorten Bier in die Gläser. Kein Wunder also, dass Groninger auch als die glücklichsten Menschen der Niederlande gelten: 97 Prozent würden einer Umfrage zufolge nirgendwo anders leben wollen.

Groningen Anreise Groningen ist mit dem Zug erreichbar. Infos unter www.bahn.de. Flüge nach Groningen gibt es ab München mit der polnischen Linie LOT, www.lot.com/de. Unterkunft Das Asgard Hotel liegt günstig am Eingang zur Altstadt, aber nicht mitten im Geschehen und hat sympathische, mit moderner Kunst angereicherte Zimmer, Doppelzimmer ab 119 Euro, Frühstück 15 Euro pro Person, www.asgardhotel.nl. Im NH Hotel de Ville befindet sich der Gast nur ein paar Schritte vom Großen Markt entfernt und genießt in den Zimmern, der Bar und dem Restaurant eine Art barock-moderner Gemütlichkeit, Doppelzimmer mit Frühstück ab 137 Euro, www.nh-hotels.de/hotel/nh-groningen-hotel-de-ville Essen und Trinken Das Maurits Huis verfügt über eine kleine, feine Karte. Ein halbes Dutzend Vorspeisen, eine Handvoll Hauptgerichte und höchste Gemütlichkeitsstufe – das war’s. Die Speisen sind gut und bezahlbar. Sitzen kann man drinnen wie draußen, www.maurits-huis.nl. In den unterschiedlichen Räumen der ehrwürdigen Groninger Institution namens ’t Feithhuis trifft sich die halbe Stadt von 10.30 bis 23 Uhr bei Senfsuppe, Sandwiches und zum High Tea, www.restaurant-feithhuis.nl. Ob antillanisch, grönländisch, chinesisch, türkisch, surinamesisch oder österreichisch (mit Apfelstrudel) - fast 100 Variationen von Pfannkuchen werden auf dem 1908 gebauten Zweimaster „’t Pannekoekschip“ serviert. Der „Kannibaal“ kommt mit Speck, Schinken, Käse, Salami und Chorizo daher, www.pannekoekschip.nl. Sehenswertes Martiniturm: www.martinikerk.nl. Kunstmuseum: www.groningermuseum.nl. Im Sommer finden regelmäßig Stadttouren in Englisch und Deutsch statt, buchbar bei der Tourist-Info. Allgemeine Informationen Groningen Tourist Information, www.tourism.groningen.nl. Niederländisches Büro für Tourismus, www.holland.com.

Schon nach den ersten paar Stunden glaubt man zu verstehen, warum. Die Altstadt ist ganz von Wasser umgeben. Sie erweist sich als sehr übersichtlich, alle Wege sind bequem zu Fuß zu erledigen. Autos sind im Kernbereich nur wenige unterwegs. Belebte Straßen voller Läden und Kneipen wechseln mit stillen Parks wie dem Martinikirchhof. Mächtige Kornspeicher erheben sich neben Einfamilienhäusern, Alt existiert neben Neu. Fast alle Gebäude aber sind sie in einem Stil gehalten, der holländisch anmutet: mit Fassaden in Backstein und gelbem Sandstein, Staffelgiebeln und großen Fenstern, die im seltensten Fall Vorhänge haben. Man muss sich öfter zur Ordnung rufen, um nicht den Blick ungehemmt in fremden Alltag schweifen zu lassen.