Das stille Herz von Portugal

Der Atlantische Ozean ist unser Vorgarten“, sagt Maria. Sie steht vor ihrem Häuschen in Peniche hoch über dem weiß glitzernden Meer. An der Ufermauer wabern dünne Rauchschwaden von gegrilltem Fisch durch die klare Luft. Ein langer Tisch ist mit Früchten, Salaten, Säften und kühlem Wein gedeckt. Jetzt heißt es: Masken ab und mit Abstand Platz nehmen!

Unter dem blauen Himmel kreischen die Möwen. Auf dem Ozean schaukeln verloren zwei Fischer-boote. „Luxo da Simplicidade“ – auf Deutsch: Luxus des Einfachen – nennen Menschen im „Centro de Portugal“ ihre Art zu leben. Kommen Touristen, werden die Tische zu einem luftigen Picknick am Atlantik gedeckt, sagt Maria. Die schönste Ferienzeit sei die erste Augustwoche, wenn bei der Fischerprozession nachts bunt beleuchtete Schiffe mit Madonna-Figuren aufs Meer fahren.

Feuerfeste Korkeichen

Rund 120 Kilometer weiter im Nordwesten öffnet sich im Centro die waldreiche Serra da Lousa. Leicht entflammbare Eukalyptuswälder waren hier vor zwei Jahren Türöffner für verheerende Brände. Weil Behörden den Wildwuchs der Bäume kaum kontrollieren, haben Bürgerinitiativen begonnen, Eukalypten nahe ihrer Dörfer abzuholzen und durch feuerresistente Korkeichen zu ersetzen.

Auf kurvigen Straßen windet sich das Auto hinauf in ein Zauberland. An einen Bergrücken schmiegt sich das Schieferdorf Sao Simao. Den wie aus einem Märchen in die Wirklichkeit gestellten Ort mit ein paar jahrhundertealten Häusern aus Quarz und Schiefer durchzieht nur eine einzige Gasse. Hier scheint Müßiggang als Tagwerk noch möglich. Der Wirt einer kleinen Herberge führt seine Gäste hinunter zum Flusslauf zu imposanten Felsformationen.

Wie Sao Simao ist auch Ferraria de San Joao Mitglied im Projekt „Aldeias do Xisto“. In der Initiative haben sich 27 vergessene Schieferdörfer zwischen Serra da Lousa und spanischer Grenze zusammengetan und sich aus dem Dornröschenschlaf befreit. 15 Millionen Euro Fördermittel der EU halfen dabei, den Verfall zu stoppen und die verwahrlosten Bergnester im traditionellen Stil wieder aufzubauen.

„Ziegen hüten, Mais anbauen, Rüben pflanzen und im Winter hinter klammen rußigen Wänden frieren – wer will so leben?“, schüttelt Pedro Pedrosa den Kopf. Mittlerweile ist das Dorf eine beschauliche Oase der Stille. 46 Einwohner leben in den sanierten Steinhäusern, deren klobige Mauern kaum einen Rückschluss auf das komfortable Innere zulassen.

Regenwassernutzung und Solarenergie seien in seinen drei Ferienhäusern ebenso selbstverständlich wie die Speisekarte mit ausschließlich regionalen Produkten. Der behutsame Aufbau eines sozial- und naturverträglichen Tourismus trägt erste Früchte. Von 10 000 im Jahr 2010 seien die Übernachtungen in den Schieferdörfern auf über 50 000 gestiegen, bilanziert der gelernte Informatiker.

Picknick unter alten Bäumen

Morgens um acht Uhr ziehen letzte Nebelschwaden durch die Wipfel im Tal. Die Sonne spiegelt sich im kleinen Pool des Ferienhauses. Wie durch einen Hexenstreich klart der Himmel plötzlich auf, bis Sekunden später neue Schwaden heranziehen und sich im Tal unter der Sonne verlieren.

Zwischen geschälten rotbraunen Stämmen eines 200 Jahre alten Korkeichenwaldes hat Pedro ein Essen vorbereitet. Eiergebäck, Tomaten und Mozzarella, hausgemachter Ziegenkäse und Joghurt und Fischpasteten laden zum Open-Air-Schmaus.

Mit einer ausladenden Geste zeigt er in den gemeinschaftlichen Dorfwald. 30 Jahre alt müsse ein Baum bis zur ersten Schälung sein. Später werde alle neun Jahre ein Drittel der Rinde geerntet, mehr verkrafte die Eiche nicht. Manchmal würden Besucher einen Baum für 40 bis 80 Euro „adoptieren“ und an dem Ernteertrag beteiligt. Viele Eichen hätten den Besitzer momentan noch nicht gewechselt, räumt Petro ein. Trotz der langsam steigenden Nachfrage seien die Schieferdörfer noch immer Portugals am besten gehütetes touristisches Geheimnis.

