Das Zauberland von Oz bereisen

Wer schon immer davon geträumt hat, einmal das Zauberland Oz zu bereisen, der muss dafür nicht auf einen Tornado warten. Das Oz Museum befindet sich in Wamego im US-Bundesstaat Kansas und widmet sich seit 2004 liebevoll sowohl dem berühmten Hollywood-Musical von 1939, als auch L. Frank Baums Kinderbuch „Der Zauberer von Oz“ aus dem Jahr 1900. Im Oz Museum finden Fans tausende Exponate und Sammlerstücke rund um den Kinderklassiker – von Erstausgaben von Baums Buchreihe über Brettspiele bis hin zu Theaterplakaten. Neben der Sammlung an Relikten und Erinnerungsstücken sind auch Szenen aus der legendären Verfilmung mit Judy Garland hautnah erlebbar: Besucher gelangen von Dorothys ganz in Schwarzweiß gehaltenem Zimmer im Farmhaus in einen hell erleuchteten bunten Raum, in dem sie über den gelben Ziegelsteinweg laufen können. Rund um das Museum haben sich weitere Oz-Orte angesiedelt. Infos: ozmuseum.com.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.01.2021