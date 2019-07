Delfine auf backbord

Seevögel kreischen, pfeifen und umkreisen in Heerscharen das Ausflugsboot, das über die Wellen schaukelt. An Bord ist eine kleine Touristengruppe, die immer dann spitze Schreie ausstößt, wenn der 26-jährige Skipper Dicky ordentlich Gas gibt und Gischt über die Reling spritzt. Doch die Gäste sind gut geschützt, tragen lange Regenjacken, darunter auch Rettungswesten. Es war allen klar, dass dieser Törn zu den „Big Five“ etwas abenteuerlich wird. Die meisten Besucher Südafrikas verbinden mit diesem Begriff vor allem die wilden Tiere der Savanne, die Löwen, Büffel und Elefanten, die Leoparden und Nashörner. Doch die haben maritime Konkurrenz: die Haie und Wale, die Delfine und Robben sowie den Afrikanischen Pinguin. Und im Meeresreservat vor Gansbaai, etwa zwei Autostunden südöstlich von Kapstadt entfernt, soll man diese Wildtiere besonders gut beobachten können.

Ein starker Wind weht hinüber vom blassgrünen Ozean, als das Boot den Hafen verlässt und Dyer Island ansteuert. Seetang schwimmt an der Wasseroberfläche und hier und da auch Plastikmüll, der von der Crew sofort aufgepickt wird. „Delfine backbord“, ruft plötzlich Jax Bath ganz aufgeregt. Die 21-Jährige hüpft vor lauter Begeisterung in die Luft, als sehe sie diese Meerestiere zum ersten Mal. Dabei ist sie schon seit vier Jahren als Tourguide tätig. Der Skipper drosselt das Tempo, und die Delfine umspielen das Boot, mal zu zweit, mal in einer Fünfergruppe. Sie schnellen synchron aus dem Wasser, schießen Fontänen zum Himmel. Und zaubern so manch einem Beobachter ein Lächeln ins Gesicht.

Jax ist eine von 30 Mitarbeitern beim Dyer Island Conservation Trust. Er wurde im Jahre 2006 von Wilfred Chivell gegründet. „Entdecken, schützen und erziehen, das will diese maritime Naturschutz-Organisation“, erklärt der 60-jährige Südafrikaner aus Gansbaai, der in seinem früheren Leben Polizist und Wracktaucher war. Das 20 Hektar große Dyer Island ist vor allem zur Schutzzone des Afrikanischen Pinguins geworden. Dieser flugunfähige Vogel mit schwarzen Plattfüßen, weißem Bauch und neugierigen Knopfaugen war nahezu ausgestorben. Denn dem Pinguin wurde jahrzehntelang das Guano, das wichtige Baumaterial für sein Nest, gestohlen. Tonnenweise wurde es abgetragen und als Dünger für die Landwirtschaft verwendet. Täglich besucht Xolani Lawo seine Schützlinge und stellt künstliche Nester für ihre Brut auf. „Pinguin-Flüsterer“ nennt man den 38-jährigen Vogelschützer hier, und er sorgt mit dafür, dass sie wieder unbekümmert ihren Lieblingsbeschäftigungen nachgehen können: essen, schwimmen, heiraten.

Ein Kieselstein als Verlobungsgeschenk

Bei den Pinguinen ist das Verlobungsgeschenk ein Kieselstein, mit dem das Männchen die Braut seiner Wahl beeindrucken will. Nimmt sie ihn an, werden sie ein Paar. Und bleiben es für immer. Die natürlichen Feinde der Pinguine sind die Robben, die nicht weit entfernt auf der kleinen Felseninsel Geyser Rock leben. Hier tummelt sich eine Kolonie von rund 60 000 Robben. „Es gibt derzeit zu viele Robben hier, da nicht genug Haie vorbeikommen“, sagt Jax. So spielen sie unbekümmert in Felsenpools, rutschen ins 15 Grad kalte Wasser und haben sich viel zu erzählen.

Sehnsüchtig erwartet werden die Haie dagegen von Tauchern auf einem Nachbarboot. Sie stehen geschützt in Käfigen, die seitwärts an dem Schiff aufgehängt sind, und locken die Meeresgiganten mit Thunfischköpfen. Sogar der Weiße Hai zieht an dieser Küste am Westkap seine Bahnen. Vor dem Nervenkitzel kommt die Information. So erfahren die Taucher, dass der Hai kein Monster ist, sondern ein intelligentes Lebewesen. Unschätzbar wichtig für das maritime Ökosystem.

Nach rund zwei Stunden kehren die anderen Ausflügler zurück. Ihre Haare zerzaust, auf den Gesichtern klebt ein feiner Salzfilm. Die Hände etwas kühl. Doch die sanfte Sonne und eine Suppe im kleinen Cruise-Center wärmen sie schnell wieder auf. Auf diese wunderbare Wärmebehandlung müssen die Hai-Taucher noch etwas warten. Denn in der Bucht seien zwei Orcas gesichtet worden. Und vor diesen Schwertwalen hat sogar der Weiße Hai Angst. Da taucht er ab.

