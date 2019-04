Dem Frühling entgegen

Eifelsteig

„Wo Fels und Wasser Dich begleiten“ ist das Motto des 313 Kilometer langen Eifelsteigs. Der Wanderweg, der in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag feiert, führt quer durch die Eifel, von Aachen, der Krönungsstadt Kaiser Karls des Großen, bis in die römische Kaiserstadt Trier. Auf diesem unvergesslichen Wanderabenteuer führen 15 Tagesetappen durch die Hochmoorlandschaft des Hohen Venns, durch lichte Wälder zu Ruinen und Burgen. Man kommt durch verträumte Fachwerkdörfer, erfrischt sich an Wasserfällen und staunt über die kreisrunden, mit glitzerndem Wasser gefüllten Maare der Vulkaneifel. Kurz vor Trier wartet noch ein letztes Highlight der Tour, die sagenumwobene Genovevahöhle. Zur Stärkung laden unterwegs zahlreiche Gasthäuser zu Eifeler Leibgerichten wie den Döppekooche ein. Dazu schmeckt ein frisches Eifeler Landbier.Dauer/Streckenlänge: 313 Kilometer mit 15 Tagesetappen zwischen 14 und 28 Kilometern. Einige Etappen lassen sich mit der Hilfe von öffentlichen Verkehrsmitteln auch als Tageswanderungen angehen. Beste Reisezeit: April bis November. Geeignet für: trainierte Wanderer mit guter Kondition. Angebote: 16 Übernachtungen mit Gepäcktransport, täglichen Lunchpaketen und Wanderführer ab 1029 Euro pro Person im DZ. Eifel Tourismus, Kalvarienbergstr. 1, 54595 Prüm, Tel. 0 65 51 / 9 65 60, www.eifelsteig.de

Lebküchlerweg

Bereits im 18. Jahrhundert war Todtmoos im Südschwarzwald ein Wallfahrtsort. Daran erinnert bis heute der zwölf Kilometer lange Lebküchlerweg nördlich der Gemeinde. Die abwechslungsreiche Rundwanderung führt über Wiesenwege, durch lichte Wälder, vorbei an sprudelnden Bächen, zum Todtmooser Wasserfall und belohnt immer wieder mit einem tollen Alpenpanorama. Während die Wallfahrer früher nur mit einem Pilgerbrot loszogen, können die Wanderer heute zu der Tour ein Drei-Gänge-Überraschungsmenü buchen, das sie entlang des Weges mit Schwarzwälder Spezialitäten bekannt macht. Los geht es mit einem Begrüßungs-Apero, im Hochkopfhaus Auerhahn wird eine regionale Vorspeise serviert. Nachmittags stärken sich die Wanderer bei Kaffee und Kuchen, und am Ende der Tour wartet zum Ausklang in einem Schwarzwaldgasthof ein Abendessen.

Dauer/Streckenlänge: Mit Einkehren rechnet man für die Schlemmertour acht bis neun Stunden, die reine Wanderstrecke ist zwölf Kilometer lang, eine Abkürzung auf ca. neun Kilometer ist möglich.

Geeignet für: geübte Wanderer mit großem Appetit.

Angebot: Wanderung mit Wegbeschreibung und Überraschungsmenü buchbar täglich von Mai bis Oktober für 51 Euro pro Person. Original Landreisen, Tel. 0 76 34 / 5 69 56 26, www.original-landreisen.de

Viadukt-Wanderweg

Viel Eisenbahngeschichte erwartet Wanderer auf dem Viadukt-Wanderweg bei Paderborn. Start und Ziel ist die historische Museumsdampflok in Altenbeken. Von der „Eisernen Lady“ führt der Weg zur größten steinernen Eisenbahnbrücke Europas. Das 1853 eingeweihte Viadukt überspannt 482 Meter lang das Tal der Beke in einer Höhe von 35 Metern und lädt zu vielen Fotostopps ein. Weiter geht der Weg durch satte, grüne Wiesen hinauf zur Panorama-Aussichtsplattform. Von dort hat man einen fantastischen Blick auf die Kalksandsteinbrücke und kann zuschauen, wie sich die Züge in langsamer Fahrt über das mächtige Viadukt schlängeln. Nicht weniger spektakulär ist der „kleine Bruder“ des Altenbeker Viadukts, das Dune-Viadukt. Zu zünftigen Pausen laden unterwegs eine urige Blockhütte mit einer Grillstation und ein Abenteuerspielplatz für Kinder ein. Dauer/Streckenlänge: 29 Kilometer, die Strecke kann auf 18 Kilometer verkürzt werden. Geeignet für: Familien und Eisenbahnliebhaber. Angebot: Zwei Übernachtungen mit Frühstück, Rucksackproviant, einem Abendessen sowie Infopaket mit Karte kosten p. P. im DZ ab 115 Euro.

Touristikzentrale Paderborner Land, Königstr. 16, 33142 Büren, Tel. 0 29 51 / 97 03 00 www.paderborner-land.de.

Seenplatte in Mecklenburg

Himmlische Ruhe und tiefe Eingebungen versprechen alte Pilgerpfade. Dem Himmel ganz nah kommt man auch auf dem Pilgerweg in der Mecklenburgischen Seenplatte. Inmitten der Gewässerlandschaft führt der 222 Kilometer lange Pfad durch Wiesen und Wälder, vorbei an funkelnden Seen, durch malerische Dörfer zu imposanten Backsteinbauten. Der Weg wurde 2011 eröffnet und besteht aus zwei Strecken. Die kürzere Westroute verläuft fast die ganze Zeit am Wasser entlang. Auf der Ostroute pilgert man auch durch den Müritz-Nationalpark und macht einen kleinen Abstecher ins nördliche Brandenburg. Unterwegs laden zahllose alte Kirchen zur Besinnung und zum Gebet ein. Wer nur wenig Zeit hat oder erst einmal testen möchte, wie sich das Pilgern anfühlt, kann auch einzelne Etappen zurücklegen. Außerdem werden geführte Pilgertouren über eine Teilstrecke des Weges angeboten, teilweise auch mit Gepäcktransport.

Dauer/Streckenlänge: 222 Kilometer, unterteilt in 15 Abschnitte.

Geeignet für: trainierte Wanderer und Pilgerinteressierte.

Angebot: Termine für begleitetes Pilgern in Gruppen oder als Einzelperson gibt es ab April unter www.pilgerweg-mecklenburgische-seenplatte.de sowie bei Propstei Neustrelitz, Töpferstr. 13, 17235 Neustrelitz, Büro der Pröpstin,

Tel. 0 39 81 / 20 66 22.

Zur Krokusblüte

Ein Krokusblütentraum erwartet Wanderer auf der Hochsiedelrunde oberhalb von Oberstaufen. Nach der Schneeschmelze im April verwandeln sich die Bergwiesen auf der Allgäuer Hochsiedelalpe in wenigen Tagen in einen Teppich aus Waldkrokussen. Bei einer geführten Tour wandert man die etwa zehn Kilometer lange Runde ab der Talstation Hündlebahn gemächlich durch Wald und Wiesen hinauf zur Bergstation. Rund 350 Höhenmeter sind dabei zu meistern. Oben angekommen faszinieren nicht nur die zarten weißen und blau-violetten Blüten, sondern auch weite Fernblicke auf die umliegenden Gipfel und zum Großen Alpsee. Vor dem Abstieg ins Tal bietet die Berghütte Schwändle den besten Kaiserschmarrn bei wohliger Kachelofen-Atmosphäre. Wer es etwas weniger sportlich angehen möchte, der fährt mit der Hündlebahn zur Bergstation und marschiert von dort los.

Dauer/Streckenlänge: zehn Kilometer, 350 Höhenmeter, ca. drei Stunden (ohne Einkehr).

Geeignet für: trainierte Wanderer, ab der Bergstation für Jung und Alt.

Angebot: Hotel Allgäu Sonne bietet für Gäste geführte Touren zur Krokusblüte an. Zwei Übernachtungen mit Dreiviertelpension, geführten Wanderungen, mit Sport- und Wellnessangeboten kosten ab 344 Euro pro Person im DZ. Hotel Allgäu Sonne, Stießberg 1, 87534 Oberstaufen, Tel. 0 83 86 / 702 - 0, www.allgaeu-sonne.de

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.04.2019