Dem Himmel ganz nah

Der Bodensee ist immer eine Reise wert. In Zeiten, in denen auch hierzulande heiße Sommer herrschen, müssen die Distanzen für Badeurlaube gar nicht so weit ausfallen. Zumal in diesem Jahr auch am Bodensee in die Ferne geschweift werden kann – in fremde Galaxien. Denn zum 50. Jahrestag nach der ersten Mondlandung, lädt die gräfliche Blumeninsel zu einer Reihe an Veranstaltung rund um die Gestirne ein – sogar das „Mainau-Blumenjahr 2019“ steht unter dem Motto „Sonne, Mond und Sterne“.

Dass auch Pflanzen ein Gestirn sinnbildlich darstellen können, zeigt eine große „Sonne“, deren „Strahlen“ aus lauter Blumen gepflanzt sind, die die Sonne im Namen tragen: Vom 1746 fertiggestellten Deutschordensschloss der Familie Bernadotte aus stecken sich laut einer Sprecherin Sonnenhüte, Sonnenbräute, Sonnenröschen, Sonnenaugen und Sonnenblumen in Richtung Park.

Unabhängig vom diesjährigen Motto ist der Rosengarten immer einen Besuch wert. Auch wenn jetzt in den Sommermonaten die Blüten langsam müde werden – das Meer aus mehr als 1000 Sorten der Blumenkönigin beeindruckt. Den akkurat angelegten Garten gibt es seit 1861. Großherzog Friedrich I. von Baden lässt ihn damals anlegen, im italienischen Stil.

Dass die „Blumeninsel“ nicht nur mit Blumen punktet, können Astronmie-Fans erleben. Bis zum 22. September begibt sich die Sommerausstellung im Barockschloss auf die Spur der Geheimnisse des Universums. Interaktive Exponate bieten Planetenkunde für Kinder und Erwachsene. Dabei werden Fragen wie „Was sind überhaupt Sterne?“, „Was hat es mit den Mondphasen auf sich?“ oder „Gibt es Leben auf anderen Planeten?“ nachgegangen. Die Ausstellung hat sogar eine Verbindung in die Region, denn sie ist vom Max-Planck-Institut für Astronomie und der Klaus-Tschira-Stiftung in Heidelberg organisiert und gestaltet.

Der Mond begleitet im August „Moraland“ vom Theater Anu. Und zwar in seiner vollen Pracht. Denn während der Vollmondzeit vom 14. bis 17. August sollen die Besucher in eine Welt der Fantasie eintauchen. „Moraland“ ist ein poetischer Theater-Jahrmarkt, der seine Besucher in einen Kosmos aus Geschichten, fantastischen Figuren und verrückten Phänomenen schickt. Eine große Rolle spielt dabei der Einklang mit der Natur. Das passt zu diesem Pflanzenparadies. Kuriose Lampenschirmfiguren, Schaubudenwunder und die Suche nach einer neuen Königin bestimmen die Fiktion um „Moraland“. Während dieser Zeit werden die Teile des Parks auf der Mainau stimmungsvoll illuminiert.

Wer die Mainau besucht, muss sich natürlich auch das „Herzstück“ der Insel ansehen – und fasziniert nach oben schauen. Das Arboretum gibt es seit 1856.

Überall tropische Falter

Der Begriff leitet sich vom Lateinischen „Arbor“ für Baum ab. 500 verschiedenen Arten zieren die Fläche, teilweise befinden sich inzwischen seltene und wertvolle Laub- und Nadelgehölzen wieder. Zum Beispiel einer der „ältesten“ Urweltmammutbäume (Metasequoia glyptostroboides) Deutschlands. Ein richtiger Wolkenkratzer.

90 Prozent Luftfeuchtigkeit und Temperaturen um die 30 Grad! Nach dem Durchschreiten einer Schleuse geht es in die Tropen. Wir sind immer noch auf der Mainau – jetzt im Schmetterlingshaus. Etwa 120 verschieden Arten von frei fliegenden tropischen Tagfalter aus Afrika, Asien, Mittel- und Südamerika tummeln sich in dem gewaltigen Gehege. Wer Glück hat, kann auch Nachtfalter mit bis zu 30 Zentimetern Flügelspannweite entdecken. Die Schmetterlinge flattern zu ausgelegten Obstscheiben und Blüten. Manche setzen sich sogar auf die Hand oder die Kleidung. 70 Prozent der Falter kommen direkt aus den Herkunftsländern, wo sie in speziellen Zuchtfarmen gezüchtet werden, heißt es aus der Pressestelle. Sie kommen wöchentlich als Puppen auf der Insel Mainau an. Und da es den Faltern offensichtlich gefällt, vermehren sich die restlichen 30 Prozent direkt im Schmetterlingshaus. Die Entwicklung vom Ei über Larve und Puppe bis zum fertigen Falter können die Besucher ebenfalls beobachten.

Während bald Nachtkerzen, Eisenkraut und Gladiolen aufblühen, kommt es im September zu einem Staraufgebot der besonderen Art. Die herbstliche Mainau wird von einer Mexikanerin dominiert, die Jahr für Jahr mit ihrer Sortenvielfalt begeistert: Die Dahlien entfalten ihr Farbenfeuerwerk. Wer als Blumenfreund das noch nicht gesehen hat, hat etwas verpasst. Das gilt auch für die, die dem „Schwäbischen Meer“ generell noch keinen Besuch abgestattet haben. Gerade einmal zweieinhalb Stunden dauert die Autofahrt aus der Region – an einen Ort, an dem Lebensqualität und schöne Ausblicke großgeschrieben werden.

