Dem Liebesglück gleich mehrfach auf die Sprünge helfen

Was den Lebensstandard angeht, führt München die Vergleichsstatistiken in Deutschland an. Kultur, Kulinarik, Freizeitmöglichkeiten und die Nähe zu den Bergen – die Stadt gilt als besonders lebenswert. Und sogar das Liebesglück kann man sich hier sichern. Dabei helfen eine blanke Frauenbrust, Löwenschnauzen und die Knochen einer Heiligen.

Der Marienplatz ist das Zentrum Münchens. Hierher kommen die Touristen, um das Neue Rathaus zu bestaunen, beim Donisl ein Bier zu trinken oder gleich nebenan die Frauenkirche zu besuchen. „Der Bayern-Balkon“ ist das Highlight jeder Rathausführung“, weiß Fremdenführerin Birgit Dammert. Der „Bayern-Balkon“, das ist der Vorbau im ersten Stock, auf dem sich die Fußballprofis des FC Bayern nach dem Gewinn einer Meisterschaft ihren Fans präsentieren. Einmal selbst da zu stehen, wo sonst Hummels, Ribery und Neuer die Pokale in den Himmel recken, ist für die Fans das Größte.

Da kann nicht einmal das Glockenspiel im Rathausturm mithalten, dessen 43 Glocken täglich läuten. Dann werden zwei historische Ereignisse dargestellt. Auf der einen Ebene bewegen sich die Schäffler zur Musik. Damit erinnert man an das Jahr 1517, als sich die Fassmacher, die Schäffler also, nach der schweren Pestepidemie als erste wieder auf die Straßen wagten und den Menschen durch ihre Tänze Mut machten. Auf der anderen Ebene kämpfen zwei Ritter gegeneinander. Da der eine eine blau-weiße Rüstung trägt, der andere eine rot-weiße, also die Farben der lokalen Fußballteams 1860 und FC, interpretiert so mancher das Duell der örtlichen Vereine in den Kampf im Glockenspiel hinein. Dargestellt wird aber ein Ritterturnier anlässlich der Hochzeit des bayerischen Herzogs Wilhelm V. mit Renata von Lothringen 1568.

Münchner Legende

Nur wenige Schritte vom Marienplatz entfernt liegt der Viktualienmarkt. Den haben Besucher und Einheimische zur beliebtesten Sehenswürdigkeit der Stadt gewählt. Kein Wunder, denn die bunten Stände, hinter denen heute wie früher schlagfertige Marktfrauen ihre Waren anbieten und der Biergarten unter Kastanienbäumen, machen den Markt zur Legende.

Auf dem Weg dorthin kann man sich schon mal das ewige Liebesglück sichern. Drinnen in St. Peter steht der Reliquienschrein der Hl. Munditia, ihres Zeichens Schutzheilige alleinstehender Frauen und als solche auch für deren Liebesglück verantwortlich. Um die Männer sorgt sich die Julia, die in Statuenform nur einige Meter von der Kirche entfernt am Rande des Viktualienmarkts steht. Die Bronze wurde nach einem Vorbild aus Verona gefertigt, und der bayerischen Landeshauptstadt 1974 von dort anlässlich des 15. Jahrestages der Städtepartnerschaft geschenkt. Männern, die Julia eine Blume unter den Arm stecken, garantiert die selbst so unglücklich Verliebte das ewige Glück.

Aber es gibt noch einen anderen Weg, um mit Julias Hilfe die Liebe zu finden – den politisch unkorrekten Griff an deren rechte Brust. Dieser etwas übergriffige Brauch hat sich im Laufe der Jahre den Weg über den Brenner nach München gebahnt. Jetzt versuchen auch bayerische Männer – so wie es Italiener bei der Originalstatue in Verona schon immer tun – sich durch das Berührung der bronzenen Brust die Gunst der Liebe zu sichern.

St. Peter schaut dem Ganzen von nebenan zu und wer ebenfalls den Blick von oben will, macht sich über 306 Stufen hinauf zur Aussichtsplattform am Kirchturm. Den Blick über die Innenstadt muss man sich mit Schweiß und schwerem Atmen verdienen. Die Anstrengung aber lohnt.

Hoch nach oben – bis zu den Sternen – geht es auch im nahegelegenen Restaurant des Traditionshotels Vier Jahreszeiten. Dort hat die erst 29-jährige Starköchin Maike Menzel das Restaurant Schwarzreiter übernommen und macht sich daran, sich ebenso wie ihr Vorgänger Anton Pozeg einen Michelin-Stern zu erkochen. Als Young Bavarian Cousine wird ihre moderne Interpretation bayerischer Kochkunst beworben. In Menzels Küche geht es dabei auf dem Weg zum Stern ebenso freundlich zu, wie vorne an der Rezeption des Hotels. Sie wolle schließlich ihre Mitarbeiter behalten und nicht verscheuchen, so die junge Kochkünstlerin. Außerdem gehöre aggressives Auftreten am Herd der Vergangenheit an.

Die Münchner lieben ihre Oper. In der Pause trifft man sich draußen auf der Theatertreppe, blickt hinunter auf den Max-Joseph-Platz mit der Statue des Namensgebers König Max I. Joseph und auf die Residenz, bis 1918 Wohn- und Regierungssitz der Wittelsbacher. Wer den Prunkbau besichtigen will, muss etwas Zeit mitbringen, zählt er doch zu den größten Palastanlagen Deutschlands. Nach zehnjähriger Renovierung ist seit wenigen Monaten auch der Königsbau wieder zugänglich. Dort sind Porzellan und Silber ausgestellt, vor allem aber kann man die königlichen Gemächer besichtigen und die Nibelungensäle mit ihren Monumentalgemälden, die Szenen aus dem Nationalepos darstellen.

Und wer an der Wunderkraft Julias am Viktualienmarkt zweifelt und auch der heiligen Munditia nichts zutraut, der streichelt über die Schnauzen der Löwen an den Statuen vor der Residenz. Wer das tut, dem wird das Glück zum Begleiter – behaupten die Münchner.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.11.2018