Den Hauch der Geschichte erspüren

Das Jahr 2016 hat gerade erst begonnen - aber der Blick geht schon weiter voraus. 2017 ist ein besonderes Jahr, nicht nur für die evangelischen Christen. Dann jährt sich zum 500. Mal jener Tag, an dem Martin Luther in Wittenberg seine 95 Thesen veröffentlichte. Dass er sie wirklich an die Tür der Schlosskirche nagelte, wird heute in Fachkreisen weitgehend bezweifelt. Dass er damit tatsächlich

...