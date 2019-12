Der Duft der weiten Welt

Es ist wie ein Ritual. Wenn die Berlinerin Carina M. (Name geändert) auf ihren Reisen im Hotel eingecheckt hat und ihr Zimmer betritt, führt ihr erster Gang ins Bad. „Zuerst schaue ich, welche Kosmetikartikel es gibt“, erzählt sie unverblümt. „Wenn ich dann abreise, stecke ich immer alle Fläschchen ein.“ Warum bloß ist sie so begierig auf Seifen, Shampoos und Bodylotions im Miniformat? „Ich liebe es, neue Produkte auszuprobieren.“

Andere schätzen die kleinen Behältnisse für weitere Reisen, weil sie bei Flügen ins Handgepäck dürfen. Carina M. könnte sich Shampoo und Duschgel auch einfach selbst kaufen, aber: „Freuen wir uns nicht alle über kleine, feine Geschenke?“ Wobei die sogenannten Guest Amenities („Annehmlichkeiten für Gäste“) nicht wirklich gratis sind, sondern in die Zimmerpreise einkalkuliert werden. Man darf sie also einstecken.

Shampoofläschchen darf man mitnehmen – den Bademantel nicht

Es gibt noch andere Gründe, warum Gäste die Tübchen und Fläschchen gerne mitnehmen. „Es ist der archaische Drang des Jagens und Sammelns, der so auf moderne Art gestillt wird“, meint Hans-Georg Häusel. Der Münchner Neuropsychologe und Konsumforscher, Autor des Bestsellers „Brain View - Warum Kunden kaufen“, sieht ein „Beute-Modul“ im Gehirn aktiviert: „Das Mitnehmen wertet unser Gehirn als Belohnung, das ist evolutionär festgelegt. Wir funktionieren einfach so, dass wir immer spontan zugreifen, wenn es etwas Gutes gibt.“ Zudem gäbe es dabei auch keine moralischen Bedenken wie beim Mitnehmen eines Bademantels, was klarer Diebstahl wäre.

Carina M. ist kein Einzelfall. „Etwa 70 Prozent unserer Gäste nehmen die Pflegeprodukte mit nach Hause“, sagt Caroline Hardman, die in Bangkok als Strategie-Managerin für den Hotel-Konzern Minor tätig ist. Zum Unternehmen gehören über 500 Hotels in 53 Ländern, darunter Häuser der Luxusmarken Anantara oder Four Seasons. Mit welchem Kosteneinsatz wird eigentlich pro Zimmer gerechnet? Diese Frage beantworten Hoteliers nicht gerne. John Halpin, General Manager im Oberoi auf Bali, macht eine Ausnahme: „Die Standard-Ensembles aus je 30 Milliliter Shampoo, Conditioner, Duschgel und Bodylotion liegen bei etwa drei Euro.“ In Caroline Hardmans Kalkulation wird das noch unterboten wegen der starken Verhandlungsposition mit vielen Hotels im Hintergrund: „Inklusive Seife zahlen wir für die kleinen Gebinde etwa 1,50 Euro. Kommen Pflegeprodukte wie Zahnbürste, Zahnpasta, Kamm und Rasier-Set dazu, sind es etwa drei Euro extra.“ In den Boutiquen von Luxusmarken wie Bulgari, Hermès oder Penhaligon’s kosten die Kosmetika in handelsüblichen Größen ein Vielfaches. Zum Beispiel das Peppermint Shampoo von Malin + Goetz. Das New Yorker Kult-Label stellt in vielen Top-Hotels die Guest Amenities, auch in der Avani-Gruppe. Regulär kostet die Flasche mit einem knappen halben Liter Inhalt 40 Euro. Auf den Milliliter umgerechnet sind das etwa acht Cent. Die Hotels zahlen dafür im Minifläschchen nur einen Cent pro Milliliter.

Bei diesen geringen Kosten durch üppige Rabatte verfahren die meisten Hotels nach dem bewährten Motto: „In kleinen Dingen großzügig sein.“ Für beide Parteien ist diese Praxis von Vorteil. Für die Hersteller ist es ein zusätzlicher Werbeeffekt und Imagegewinn, wenn sie in teuren Hotelzimmern vertreten sind.

Justine Otto, Sprecherin der italienischen Marke Comfort Zone, sieht noch andere Vorzüge: „Wann könnte man sich besser für sein Körperpflege-Ritual neu inspirieren lassen als im Urlaub? Man ist entspannt und hat Zeit, auszuprobieren oder sich im Spa verwöhnen zu lassen. Was gefällt, wird dann oft gleich im Hotel gekauft. In handelsüblichen Größen zu handelsüblichen Preisen.“ Das funktioniert auch mit Online-Shops wie zum Beispiel jenem der exklusiven Como Hotels & Resorts. Neben Shampoo, Duschgel und Bodylotion in 300-Milliliter-Flaschen sind dort Massageöle, Raumdüfte, Badesalze und Duftkerzen erhältlich – das animiert so manchen Kunden, sich durch die Produktpalette zu probieren.

Auch wenn immer mehr Hotels den Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit Rechnung tragen und nachfüllbare Spender für Flüssigkosmetika verwenden: Für die meisten Fünf-Sterne-Häuser bleibt es vorerst bei Einzelpackungen. John Halpin, der viel Asien-Erfahrung hat, weiß, warum: „Das Bewusstsein für ökologisches Handeln ist in Fernost nicht so ausgeprägt wie im westlichen Teil der Welt. Aber gerade in der Luxushotellerie wächst die Zahl der asiatischen Gäste. Und die wollen, schon aus Hygienegründen, nun mal kleine, individuelle Produkte.“

Nachfüllbare Spender, um die Umwelt zu schützen, werden immer beliebter

Einen besonders guten Riecher für die Gäste-Bindung zeigen Hoteliers, die auf eigene Duftmarken setzen – und sich Guest Amenities kreieren lassen. Denn unverwechselbare Aromen schaffen eine emotionale Verbindung zur Erinnerung. Nicht umsonst spricht man vom Duftgedächtnis. Die Aman Resorts, eine der exklusivsten Hotelgruppen der Welt, ließen gleich eine komplette Kosmetiklinie entwickeln. In edlen braunen Glasflakons und Tiegeln, die an japanische Keramik erinnern. Bei so exquisiten Lockstoffen gerät zuweilen das „Beute-Modul“ einiger Gäste ganz und gar außer Kontrolle. „Manche Leute“, verraten Zimmermädchen hinter vorgehaltener Hand, „stibitzen uns die Sachen sogar auf dem Flur vom Servicewagen.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.12.2019