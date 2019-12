Der Duft von Orangen

Es beginnt ganz harmlos mit ein paar Tapas: Käse aus der Mancha in Olivenöl, Kartoffelsalat mit Thunfisch, Tintenfisch mit Paprika und Aubergine. Dann folgt Arroz Caldoso, Reis in Brühe mit Hummer; das Ganze erinnert an eine sämig geratene Paella. Spätestens zu diesem Zeitpunkt - der Fleischgang ist noch nicht serviert, das Dessert nur eine Ahnung - wird klar, dass der Advent in Sevilla nicht im Wortsinn als Fastenzeit interpretiert wird. Im Gegenteil, erklärte der Chef des alteingesessenen Restaurants Robles Placentines: Die Vorfreude aufs Fest entlade sich hier in einer raschen Folge von Weihnachtsessen mit der Familie, mit Freunden und Kollegen. Strömen die Menschen anderswo an den Adventssamstagen in die Innenstädte, um Geschenke zu beschaffen, drängen sie sich hier in den Gassen der Altstadt, weil alle auf dem Weg zum Essen sind. Nur die Kutschfahrer rund um die Kathedrale stauben in aller Ruhe ihre Pferde ab.

Ohnehin spüren die Spanier im Dezember beim Gedanken an Geschenke noch keine Nervosität. Denn die werden erst am Dreikönigstag überreicht. Für die Bewohner der andalusischen Metropole ist es jetzt wichtig, die Festgelage zu koordinieren. Doch auch ein paar Vorbereitungen sind zu erledigen. Ab den letzten Novembertagen suchen die Sevillaner auf dem Krippenmarkt neben der Kathedrale nach Ergänzungen für ihre heimischen Krippen. Hier gibt es Jesuskinder aller Haut- und Haarfarben sowie aller Stilrichtungen zu kaufen.

Inspiration geben aber auch die Krippenlandschaften, die in jeder größeren Kirche der Stadt, aber auch im Rathaus aufgebaut sind. Sogar in der Mittagspause stehen Angestellte an, um an aufwendigen Krippen wie der der Kirche de la Paz an der Plaza del Salvador entlangzuwandern. Anfang Dezember hängen die Kinder der Stadt ihre Wunschzettel in die immergrünen Pomeranzenbäume im nach Blüten duftenden, sieben Hektar großen Garten des Königspalasts Alcázar. Glyzinien, Jasmin, hohe Palmen und umherstolzierende Pfauen bilden hier eine unwiderstehliche Adventskulisse.

Die Wunschzettel hängen zwischen reifen Orangen, von denen ab und zu eine zu Boden fällt und platzt. „Der Duft von Orangen ist für uns der Duft der Weihnacht“, erklärt Mercedes Miguez, die Stadtführerin, in perfektem Deutsch. Beim Urlaub in Deutschland verliebte sich die Sevillanerin einst in einen Studenten aus Mannheim.

Vier Jahre blieb das Paar dort, dann gingen sie nach Sevilla, wo sie heute mit ihren zwei Töchtern leben. Ein Glücksfall, sagt Mercedes, denn etwa 80 000 Sevillaner haben die mit über 700 000 Einwohnern viertgrößte Stadt Spaniens während der Krise verlassen müssen und anderswo Arbeit gesucht. Ihr Mann aber fand einen Job. So zeigt Mercedes heute deutschsprachigen Besuchern die schönsten Ecken ihrer Heimatstadt. „Viele sind überrascht, wie grün Sevilla ist, sogar mitten im Winter.“ Zehn Parks besitzt die Stadt. Dank des milden andalusischen Klimas gedeihen hier auch Exoten wie Palmen, Würgefeigen und zarte Magnolien bestens. In der Vorweihnachtszeit ist der Alcázar, bis heute offizielle Residenz der spanischen Königsfamilie, nur wenig besucht. Eine Million Menschen flanieren im Jahr durch die Gemächer; an den kurzen, sonnendurchfluteten Tagen des Dezembers sind es nur einige Dutzend. Dafür ist der Palast, in dem Columbus ein Büro für die Planung seiner zweiten Amerika-Reise besaß, nun mit rot blühenden Christsternen geschmückt.

Die unter christlicher Herrschaft erbaute, aber stark maurisch beeinflusste Palastanlage ist mit strahlend bunten Mosaiken, mit Bögen, steinernen Verzierungen und stillen Patios nicht nur ein Musterbeispiel der Mudéjar-Architektur, sie ist auch von nahezu unwirklicher Schönheit. Dass der katholische König Pedro I. sein Heim mit dem arabischen Schriftzug „Es gibt keinen Gott außer Allah“ dekorieren ließ, war einerseits der Mode geschuldet, erinnert aber auch daran, dass hier 200 Jahre lang Christen, Muslime und Juden friedlich zusammenlebten. Auch diese Vorstellung passt nicht schlecht in die Jahreszeit. Wer sich hier einige Stunden lang verloren hat, wird draußen jäh von der hereinbrechenden Winterdunkelheit überrascht. Doch auch am Abend brausen Sevillas Straßen vor Leben. Die Menschen sitzen beim Aperitif im Freien, sie lassen sich durch die Straßen treiben, bewundern funkelnde Weihnachtsbäume und Weihnachtslichter, die die Altstadt in farbiges Licht tauchen.

