Der großen Seele ganz nah

Wahrheit und Gewaltlosigkeit – diese Begriffe stehen auf den Stufen vor dem Gemälde Gandhis im Kirti Mandir – so heißt die tempelähnliche Gedenkstätte, die sich an sein Geburtshaus in Probandar anschließt. Das Porträt ist für die Besucher ein beliebter Platz für das obligatorische Foto mit dem weltberühmten Mann, der mit seinem gewaltlosen Widerstand die britische Kolonialmacht in die Knie zwang und so die Unabhängigkeit Indiens erreichte. Wer war dieser Mahatma, den so viele, auch im Westen, verehren? War er wirklich so heilig, wie ihn etwa Richard Attenborough 1982 in seinem Film darstellte?

In dem Küstenstädtchen Probandar im Bundesstaat Gujarat kam Mahatma Gandhi vor 150 Jahren, am 2. Oktober 1869, zur Welt. Gäbe es nicht die prächtige Gedenkstätte samt Geburtshaus zu besichtigen, käme hier wohl kaum ein Fremder vorbei. Die Stadt, früher Fürstenresidenz, liegt abseits der Touristenrouten und gehört mit ihrem staubigen und heruntergekommenen Zentrum nicht zu den Glanzpunkten Indiens. Zum Wohnhaus der wohlhabenden Familie (Gandhis Vater arbeitete am Fürstenhof) gelangt man über den Innenhof von Kirti Mandir. Wie bei einem Heiligtum ist Schuhe ausziehen Pflicht. Durch das Haus, ganz ohne Mobiliar und erklärende Tafeln, ist man schnell durch. Verweilen kann man bei der Fotoausstellung im Nebengebäude: Von Kindheit an bis zu seinem gewaltsamen Tod 1948 ist Gandhis Leben bestens dokumentiert. Da ist der schmale, siebenjährige Bub, schüchtern und mittelmäßig in der Schule. Der Teenager, der mit 13 zwangsverheiratet und mit 18 zum Jurastudium nach England geschickt wird. Und schließlich Gandhi, wie ihn alle Welt kennt: weißer Lendenschurz, Sandalen, Stock, nackter Oberkörper. So erlangte er Weltruhm, obwohl er selbst nie ein politisches Amt bekleidete.

Die Honneurs der Politik gelten nicht Gandhi

Die meisten Stationen seines Lebens liegen in Gujarat, das heute zu den wirtschaftlich stärksten Regionen Indiens gehört, wie sich das der Meister, Verfechter einer dörflichen Lebensweise, wohl nie geträumt hätte. Es gibt eine starke Industrie und eine ertragreiche Landwirtschaft. Baumwolle, Erdnüsse und Zuckerrohr wachsen auf den weiten Ebenen, über die vierspurige Autobahnen führen. Mehr als 80 km/h zeigt der Tacho nicht – Inder rasen nicht.

Auch Premierminister Narendra Modi, in den jüngsten Wahlen bestätigt, stammt aus Gujarat. Dessen hindunationalistische BJP-Partei löste 2014 die über Jahrzehnte regierende Kongresspartei ab, die mit Gandhi für die Unabhängigkeit Indiens gekämpft hatte. Die Politik Modis würde der Friedensprediger Gandhi sicher nicht gutheißen. Er setzte sich stets für ein tolerantes Miteinander aller Religionen ein. Die Honneurs der BJP gelten dem ersten Innenminister Sardar Partel, der eher ins Bild eines hindunationalischen Politikers passt. Er wurde im vergangenen Oktober mit der größten Statue der Welt verewigt.

So schlicht wie Gandhi sich kleidete, so spartanisch lebte er in den Ashrams, den Lebensgemeinschaften, die er gründete: eine Matratze auf dem Boden, ein Spinnrad, ein Holzgestell zum Schreiben – das sind die typischen Gandhi-Utensilien, wie sie in seinem Wohnhaus in Ahmedabad am Fluss Sarbarmati zu sehen sind. Spinnen war für den Bapu (Vater), wie er genannt wurde, fester, fast meditationsähnlicher Bestandteil seines Alltags. „Ich bin überzeugt, dass es sein Denken beeinflusste“, erzählt eine aus den Niederlanden stammende Besucherin, die auf der Terrasse an einem Spinnrad sitzt und es ihrem Idol gleichtut. Seit Jahren übe sie sich auch im Spinnen.

Nur wenige Autominuten sind es von hier in die zum Weltkulturerbe gehörende Altstadt mit ihrem Shabby-Charme. Von Ahmedabad startete Gandhi die spektakulärste Aktion im Unabhängigkeitskampf gegen die Engländer, den Salzmarsch an die Küste nach Dandi, etwa 300 Kilometer südlich. Dort erinnert seit Februar eine neue Gedenkstätte an dieses Ereignis, das den Anfang vom Ende der Kolonialherrschaft einläutete. Als Zeichen des Protestes gegen das Salzmonopol der Briten marschierte Gandhi mit 80 Männern ans Meer, um dort mit einer kleinen Geste „das Fundament des britischen Empires zu erschüttern“. Er bückte sich und hob eine Handvoll Salz auf. Eine Statue zeigt genau diese Handlung. Mittelpunkt des Geländes mit Besucherzentrum und Verwaltungsgebäuden bildet ein Wasserbecken von den Ausmaßen eines Sees. 24 Bronzereliefs, weitläufig verteilt, veranschaulichen alle Stationen der 24-tägigen Tour. Die 80 Teilnehmer sind als lebensgroße Bronzefiguren aufgestellt. Tausende Besucher hätten auf dem Gelände Platz, noch finden nur wenige hierher.

Kritiker relativieren Gandhis Bedeutung

Während im Westen in den vergangenen Jahren auch kritische Stimmen zu Gandhi laut wurden, die seine Rolle im Unabhängigkeitskampf relativieren und sein schwieriges Verhältnis zu seinem ältesten Sohn thematisieren, huldigen die indischen Museen ehrfurchtsvoll dem Nationalhelden. Nirgends ein kritisches Wort, egal ob in Rajkot, wo er zur Schule ging, in Mumbai oder in Delhi, wo er ermordet wurde. Große Fotos dominieren, die ihn sitzend, spinnend, als Redner oder im Zweiergespräch mit Politikern zeigen, daneben stehen kluge Zitate. So viel Verehrung wäre der „großen Seele“, so die wörtliche Übersetzung von Mahatma, wohl nicht recht gewesen. Auf äußere Zeichen der Macht und Autorität legte Gandhi keinen Wert, ihm ging es immer auch um inneres Wachstum, das er durch Fasten, Rückzug und Meditation anstrebte. Dieser spirituellen Seite des Bapus kommt man vielleicht dort am nächsten, wo nichts auf ihn hinweist. In Palitana etwa, der Pilgerstadt am Fuße einer auf dem Berg gelegenen, uralten Tempelanlage. Nur zu Fuß gelangt man hinauf. Wahre Pilger gehen barfuß, andere lassen sich über die unzähligen Stufen hinauftragen. Früh am Morgen schafft das Licht eine magische Atmosphäre. Oben gibt es keinen Handyempfang, und Fotografieren ist verboten. Die überwältigende Schönheit muss mit Herz und Sinnen gespeichert werden: Jedes der über 800 Tempelchen ist ein Kunstwerk für sich, jeder Zentimeter Stein kunstvoll verziert.Ein Platz zum Innehalten ganz im Sinne Gandhis.

