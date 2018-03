Der Kampf der Gallier gegen die Römer

Anzeige

In Burgund-Franche-Comté gibt es nicht nur manchen guten Tropfen. Auch wie mit Kinderaugen lässt sich die Region mit der ganzen Familie entdecken. Kämpfe und tägliches Leben römischer Legionäre, unterirdische Stollen, Spielzeugmuseen, spielerische Aktivitäten, Burgen und eine „Lachende Kuh“ stehen auf dem Programm. 2018 bietet viel Neues.

„Burgund-Franche-Comté bietet unzählige Möglichkeiten für Urlaub mit der ganzen Familie“ betont Marie-Hélène Vernerey, Pressesprecherin des Tourismusamtes der französischen Region „Unterkünfte, Aktivitäten und ein tolles Besichtigungsprogramm sind unsere Stärken.“

In der Region Burgund-Franche-Comté wurde Geschichte geschrieben, die der MuséoParc Alésia jetzt in Szene setzt. Dieses Museum und Interpretationszentrum steht auf freiem Feld an der Stelle, wo 52 v. Christus die berühmte Schlacht zwischen der römischen Armee unter Julius Cäsar und der gallischen Streitmacht unter Vercingetorix stattfand. Asterix-Leser wissen da Bescheid. Die zylindrische Form des Gebäudes soll die Einkesselung der Gallier durch die Römer symbolisieren. Besonders spannend für ein junges oder junggebliebenes Publikum sind die Kampszenen mit gallischen Kriegern und römischen Legionären und Nachstellungen des täglichen Lebens. In diesem Jahr ist vom 31. März bis zum 30. November auch eine Freilichtausstellung zu Tieren, die von den antiken Künstlern dargestellt wurden, zu sehen: Stiere, Vögel, Fledermäuse, Pferde und selbst ein Affe. In Handwerkskunstateliers lernen Kinder Leder-, Web- oder Keramikarbeiten kennen.