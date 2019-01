Der Klang der Wüste

Sie ist die größte Trockenwüste der Welt, bestehend aus neun Millionen Quadratkilometer Sand und Steinen - eine Fläche, die mit der Größe der USA vergleichbar ist. Die Sahara, was auf Arabisch einfach nur „Wüsten“ bedeutet, beschwört Träume von Weite, Leere und Stille herauf, die Einheimischen nennen sie „Meer ohne Wasser“. Dafür mit Wellen aus Sand, ständig in Bewegung, voller Höhen, Tiefen und Leben: Da treiben Beduinen Kamelherden durch den Staub, dort schlummert ein Skorpion unter einem Stein, schwarz-weiße Vögel und Schmetterlinge tanzen in der Luft. Nach jedem Regen sprießt Grünzeug aus dem durstigen Boden, Reifenspuren von Geländewagen und Motorrädern prägen befahrene Pisten. Kurz zerreißen Motorengeräusche die Stille, doch einmal im Jahr wird sie ein Wochenende lang verfeinert von den Klängen tunesischer Musik.

Wer in die tunesische Sahara möchte, kommt durch Douz, Kleinstadt mit gut 30 000 Einwohnern, das „Tor zur Wüste“. Den Highway ins Landesinnere säumen Schilder, die vor Kamelen warnen, und manchmal zwingt ein einhöckriger Verwandter der Kamele – das Dromedar – Autofahrer auf die Bremse. Douz strebt aus einer palmenreichen Ebene empor, Heimat der Mrazig, eines nomadischen Viehzüchter-Volkes. Wenn diese nicht mit ihrem Vieh auf Wanderung sind, nähen sie unter anderem lederne Wüstenschuhe. „Für ein Paar brauche ich drei Tage“, erzählt ein Arbeiter. Kosten: 35 Dinar, zehn Euro. Auch Wüstenhosen gibt es, mit weitem Schritt, bequem für den Ritt auf einem Kamelrücken, daneben Wickelschals gegen Sandstürme.

Nur Einheimische werden beschäftigt

Gedankliche Wüstenvorbereitung bietet das Sahara-Museum mit allen Infos zu Wüstenbewohnern, Tieren und Traditionen. Wer etwas Muße mitbringt, übt sich bei der größten Düne bei Offra im Dromedar-Treck oder auf dem Quad. Und dann ist es an der Zeit, sie zu erobern, die Sandpisten, die dem Horizont entgegenstreben: auf zum Camp Mars, wo das Festival der Musik und Stille stattfindet. „Wenn man mich in der Wüste aussetzen würde, würde ich sofort meinen Weg zurück finden“, erklärt Hammed, Tourguide und Fahrer, der bis zu seinem 17. Lebensjahr in der Wüste lebte und weiß, welchen Stein er umdrehen muss, um einen Skorpion aufzutreiben, den er unbeschadet in die Hand nehmen und an die Lippen führen kann. Etwas, womit Ausländer eher nicht lebend davonkommen. Da sie außerdem leicht die Orientierung in der Wüste verlieren, dürfen sie nur in Begleitung eines kundigen Tunesiers in die Sahara – zwischen September und Mai, da in den Sommermonaten Temperaturen über 50 Grad herrschen.

Es geht vorbei an einem langen Zaun, der an eine Militärzone denken lässt – immerhin soll die tunesische Wüste unter Militärkontrolle stehen, verstärkt in der Nähe zu Algerien und Libyen. Hammed schüttelt den Kopf: „Das ist der Jebil-Nationalpark. Wir hoffen, dass sich die Gazellen dort wieder vermehren.“ Plötzlich taucht eine Hütte neben der Fahrbahn auf, beschriftet als „Café du Parc“. Das Wüstencafé wird seit 2002 von einem Mann mittleren Alters, Mustafa, betrieben. Danach beginnt die wahre Wildnis, mal flach und karg, mal hügelig und grün. Nach weiteren zwei Fahrtstunden und 100 Kilometer südlich von Douz, kurz hinter dem 200 Meter hohen Tafelberg Tembain, setzen sich weiße Punkte vom rötlichen Sand ab: die Zelte des Camp Mars, 2008 von dem Tunesier Riadh Mnif und seiner Frau eröffnet. In dem Luxuscamp übernachten Gäste in Zelten mit Betten und Teppichen. Am offenen Feuer vorm Restaurantzelt backt ein Koch Fladenbrot unter der Glut. Für den Hauptgang stehen Wachtel mit Bulgur oder Dromedar-Gulasch zur Wahl, dazu fließt der Wein und die untergehende Sonne verwandelt Himmel und Sand in einen explodierenden Tuschkasten aus Rot- und Orangetönen.

Jedes Jahr Ende Oktober trommel Riadh Mnif für das Festival „Musique & Silence“ tunesische Musiker zusammen, die nicht mit der Stille konkurrieren, sondern diese bereichern möchten. Wichtig dabei ist, dass jeder mitmachen darf - ein Konzept, für das sich Camp Mars, ein ökologisches Sozialprojekt, generell starkmacht: Nur Einheimische werden beschäftigt, möglichst viele sollen am Profit teilhaben. Einer davon ist auch der Beduine Mohammed (48), der das Café Tembain unterhalb des gleichnamigen Berges betreibt. „Nach der Revolution 2010 und 2011 kamen kaum noch Touristen, aber 2018 war wieder ein gutes Jahr für uns“, berichtet er. Wie das Camp Mars gewinnt auch er Energie aus Sonne, an seiner einzigen Steckdose dürfen Besucher sogar Handys aufladen.

Dann ist es so weit: Das Ensemble des in Tunesien bekannten Musikers Riadh Fehri gönnt der Stille eine kurze Pause. Mithilfe von zwei Violinen, einer Gitarre, einer Trommel und einer Oud (Kurzhalslaute). Die Klänge streben aus dem steinigen Sand an der Bergwand empor, hinauf in den blauen Himmel. Wenn der letzte Ton eines Stücks verebbt, ist nur noch der Wind zu hören. Die Besucher richten den Blick oft gen Horizont, die Gedanken begleitet von einem Kanon aus Musik und Stille, wie ihn nur die Wüste hervorzaubern kann.

