Der kleine Horrorladen

David Bowie kündigte sich vor einigen Jahren zu einem Besuch in der Mare Street im Osten Londons an. Der Popstar wollte eines der wohl ungewöhnlichsten Museen der Stadt besuchen – das Museum of Curiosities, Räume voller Kuriositäten. Betreiber Viktor Wynd, ein exzentrischer Selfmade-Mann, war zuerst sehr aufgeregt über den berühmten Besucher. Er war schließlich Fan von Bowie und freute sich außerdem, dass ein Mann sein Museum aufsuchen wollte, der bekanntermaßen auch monetär gut aufgestellt war.

„The Last Tuesday Society“ nennt sich die Bar, durch die man in das Museum kommt. Vorbei an der Theke, über der ein Krokodil, ein Zebra mit Horn, das Skelett einer Meerjungfrau und das eines „Wolphin“ hängen. „Eine Mischung aus Delfin und Wal“, sagt Wynd. Auf Wikipedia steht das übrigens auch. Hier ist man an einem Ort in Hackney gelandet, der mit Fantasie und Unbehagen spielt, mit makabren Realitäten und viel britischem schwarzen Humor. Viktor Wynd, ein vollbärtiger, großer Dandy, trägt einen lachsfarbenen Cordanzug, einen stattlichen Bart, große Löcher im Wollpullover und hat jede Menge Geschichten auf Lager.

Auf der Getränkekarte der Bar stehen Cocktails, die illustre Namen wie Hysteria in Madeira, Little Hard, Big Easy oder Down the Rabbit Hole haben. Und wie Alice im Wunderland kurz vor dem Abstieg ins Kaninchenloch fühlt man sich hier, überfordert, voller Vorfreude und etwas ängstlich, was da kommen mag. Wynd rät: „Erst einmal Absinth trinken. Dann sieht das Museum gleich viel besser aus.“

Es war Anfang der Nullerjahre, als Wynd – damals Kunststudent am Royal College Art – genug hatte vom versnobten Leben im Londoner Westend und in den Osten zog. „Es war zu der Zeit der billigste Ort, der Slum der Stadt“, erzählt Wynd. Er ist ein obsessiver Sammler, das sei er schon als Kind gewesen. Ein kleiner Bub, der keinen Kieselstein, keine Muschel liegen lassen konnte. Und ein stolzer Sammler versteckt seine Schätze nicht auf dem Dachboden, sondern stellt sie aus, um zu beeindrucken. So einer ist Viktor Wynd. Ein exzentrischer Dandy, der sein Alter geheim hält. Der viele Geschichten erzählt, von denen man nie weiß, was wahr ist und was nicht.

Wynd erlebte verrückte Jahre in London an der Seite seines Freundes, dem Schriftsteller, Künstler und selbst ernannten Dandy Sebastian Horsley. Horsleys roter Paillettenanzug ist im Keller ausgestellt. Daneben sein Spritzbesteck. Er starb an einer Überdosis Heroin.

Jedes Objekt hat eine besondere Geschichte

Es geht eine sehr enge Wendeltreppe hinab in die Wunderkammer. Es ist ein Mikrokosmos voller obskurer Dinge: ausgestopfte, Karten spielende Eichhörnchen, aufgespießte Schmetterlinge, ein rotbärtiger Schrumpfkopf, Modelle von Pilzen, seltene Skulpturen aus dem Kongo, eingelegte Vaginen von Prostituierten aus der viktorianischen Zeit, ein zweiköpfiges Lamm, Totenköpfe aus dem 19. Jahrhundert, siamesische Ferkel in Formaldehyd, eine riesige Spinnenkrabbe, ein vergoldeter Nilpferdschädel aus dem Bestand des kolumbianischen Drogenbosses Pablo Escobar, ein handballgroßer Haarknäuel - aus dem Magen einer Kuh. Nichts, was es nicht gibt. Auch der Kot von Amy Winehouse in einem luftdicht verschlossenen Glas ist hier ausgestellt.

Für jedes Objekt hat Viktor Wynd eine hervorragende Geschichte auf Lager. Alleiniges Kriterium, ob es ein Objekt in das Museum schafft, ist, wenn es Viktor Wynd in irgendeiner Art und Weise gefällt, amüsiert oder er es als besonders ansieht. „Diese Kuriositätenkabinett ist ein Teil von mir, ein Teil meines Gehirns, meines Verständnisses der Welt“, sagt Wynd, der als Reiseleiter immer wieder Expeditionen nach Papua-Neuguinea anbietet. Das Museum offeriert zudem Präparationskurse in Zusammenarbeit mit der British Academy of Taxidermy in London.

Viktor Wynd zeigt auf ein Glas voller Maulwürfe – und fragt: „Ist das nicht schön?“ In feinstem aristokratischen Englisch. Zu seinem Museum kam er über Nacht, also wortwörtlich. Irgendwann stand der Laden leer, Wynd war schlecht drauf und betrunken, als er auf dem Heimweg daran vorbeikam – und schrieb dem Vermieter eine E-Mail. Er bekam den Zuschlag. Und wusste nicht so recht, was machen mit den Räumlichkeiten des ehemaligen Handyladens. Also stellte er sein Sammelsurium zum Verkauf aus. Wynd aber ist kein Händler, er sieht sich eher als Künstler. Einer, der einen etwas anderen Blick auf die Welt hat. „Ich kann das Haus nicht verlassen, ohne etwas zu finden“, sagt Wynd.

Am Ende seines Besuches kaufte David Bowie übrigens eine Ausgabe des Buches „Rats for Those Who Care“ für seine Wohnung in New York. Reich wurde Viktor Wynd damit nicht. Inzwischen wohnt Wynd mit seiner Familie in einem 500 Jahre alten Haus in Suffolk, das er renovierte.

Der Osten Londons sei ihm zu teuer geworden. Im Zement hat er ein Katzenskelett gefunden. Ausgestellt wird es nun natürlich in seinem Kuriositätenkabinett. Und was hat es mit dem Skelett der Meerjungfrau über der Bar auf sich? „Die habe ich in einem Antiquitätenladen gekauft“, sagt Wynd ganz ernst, „ich kann wirklich keine Geschichten erfinden.“ Ende der Geschichte.

