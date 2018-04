Der Muschelmann und das Meer

Anzeige

Autsch, jetzt hat sie zugeschnappt“, flucht Wattführer Heino Behring und grinst dann doch. Mit seiner roten Allwetterhose kniet er im schlammigen Watt und buddelt ein Loch. Dann befördert er etwas zutage, hält es hoch in die Runde. „Dies ist eine Sandklaffmuschel“, erklärt er. Ein etwa 20 Zentimeter langer, daumendicker Rüssel baumelt aus ihr heraus. „Die Muschel filtert hierdurch ihre Nahrung“, so Behring. „Ihr marschiert gerade auf einem riesigen Organismus, den wir dringend schützen müssen“, ruft der Ostfriese mit rauer Stimme gegen den heftigen Wind und läuft voraus. Ein Wunder, dass ihm die Seemannsmütze nicht davonfliegt.

Alle anderen Teilnehmer zurren ihre Kapuzen fest, und die Barfußläufer sehnen spätestens nach einer halben Stunde warme Gummistiefel herbei. Bei jedem Schritt dafür ein herrliches Schmatzen unter den Füßen, der Blick nach vorn. Kaum auszumachen, wo das Wasser am silbrig glitzernden Horizont endet und der Himmel beginnt.

juist Anreise Per Auto, Bahn oder Bus bis Norddeich. Von dort per Fähre nach Juist. Die Überfahrt dauert 90 Minuten, der Fahrplan ist tideabhängig. www.reederei-frisia.de/fahrplaene/juist Unterkunft Legendär und mondän: das historische Strandhotel Kurhaus Juist, Doppelzimmer ab 175 Euro, Frühstück unter Kronleuchtern inklusive, www.strandhotel-kurhaus-juist.com. Familiär geführtes Romantik- und Wellness-Hotel: Hotel Achterdiek, DZ ab 180 Euro, www.hotel-achterdiek.de. Jugendherberge: DZ ab 90 Euro, Vierbettraum ab 144 Euro. Wattwanderung Alle Termine unter www.heino-juist.de Allgemeine Informationen www.juist.de

Der 69-jährige Mann an der Spitze stoppt und zieht für die nächste Lektion wieder einen Kreis um sich. Er holt einige graublaue Herzmuscheln aus dem Watt hervor. „Wisst ihr eigentlich, dass auch Muscheln einen Fuß besitzen?“ Heino Behring demonstriert Groß und Klein diese seltsame Ausstülpung, die aus der leicht geöffneten Schale herauslugt. „Nur damit können sie sich einbuddeln und letztendlich überleben“, erklärt er, „Werden sie doch mal freigespült, landen sie sonst nämlich fix im Vogelmagen.“ Dann weist er die Gruppe an, eine Handvoll Herzmuscheln auszugraben. Die geschlossenen Muscheln setzt der Insulaner nun aufs Watt – und tatsächlich: Die ersten wiegen sich sofort hin und her, sind ruck, zuck unter der Oberfläche verschwunden. Andere haben es nicht so eilig. „So ist die Natur“, erklärt Behring, „es gibt die Schnellen und die Langsamen.“ Viel beeindruckender sei jedoch, was Muscheln im Watt leisten, so Behring. Sie seien die Nieren des Meeres, filtern und klären Wasser und Watt. So folgt ein weiterer Versuch: Der Juister füllt zwei große Joghurtgläser mit schlammigem Nordseewasser. Eines davon schließt er sofort, in das zweite füllt er zusätzlich eine Handvoll Herzmuscheln. „Ihr werdet staunen“, prophezeit er und lässt die Gläser stehen.