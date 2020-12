Der Nikolaus kommt per Boot

Weihnachten steht vor der Türe: Das heißt in Deutschland meistens Gans, Glühwein, Plätzchen und Geschenke. Doch wie ist das eigentlich in anderen Regionen der Erde, wo Schokoladen-Weihnachtsmänner in der Hitze schmelzen oder der 24. Dezember eigentlich ein Tag ist wie jeder andere?

In Arizona gibt es Tamales statt Gans. Familien kommen jedoch nicht nur zusammen, um Tamales am Esstisch mit den Liebsten zu essen, sondern auch, um sie zuzubereiten. Tamales ist ein traditionelles zentralamerikanisches Gericht, bestehend aus Masa (Maisteig), der mit Fleisch, Käse oder anderen Zutaten gefüllt, und in Pflanzenblätter eingehüllt gedämpft wird. Bereits die Mayas und Azteken aßen Mitte des letzten Jahrtausends diese Delikatessen. In Tucson spielen Tamales sogar so große Rolle während der Feiertage, dass ihnen ein eigenes Festival gewidmet wird: Dieses wird in der Regel kurz vor Weihnachten im Casino del Sol ausgerichtet und feiert den reichen Geschmack sowie die Gerüchte und Variationen von Tamales aus dem Südwesten der USA und Mexiko, da viele Mexikaner in Arizona ihre Heimat gefunden haben. Ein weiterer Brauch, der auf die Azteken zurückzuführen ist und bis heute gefeiert wird, ist Las Posadas. Vom 16. bis zum 26. Dezember eines jeden Jahres wird die Ankunft des Gottes Huitzilopochtli gefeiert. In mexikanischen Familien in Arizona ist es bis heute Tradition, während der neun Tage vor Weihnachten mit Liedern und Kerzen vor der Haustür von Freunden und Bekannten um eine Herberge zu bitten, um anschließend gemeinsam zu feiern.

An Weihnachten den eisigen Temperaturen entschwinden und mitten in das Paradies eintauchen? Dies erwartet Besucher auf den Malediven. Statt Schnee und Wind prickelt hier die warme Sonne auf der Haut. Resorts verwandeln ihre Räumlichkeiten teilweise in ein Weihnachtswunderland und locken mit leckeren Menüs, Festivitäten, Tannenbäumen und Spa-Anwendungen. Da kommt sogar der Weihnachtsmann mit dem Boot angeschippert und zaubert den Kindern ein Lächeln ins Gesicht.

Im Winter herrscht Hochbetrieb in niedersächsischen Küchen: überall wird fleißig gebacken. Eichsfelder Weihnachtsstollen aus dem Südosten des Landes sind ein Muss für die vorweihnachtliche Kaffeetafel und können auch schon eine Weile vor Heiligabend vorbereitet und genossen werden. Das traditionsreiche Gebäck wird mit seinen diversen Gewürzen und Früchten zu einer wahren Geschmacksexplosion. Im Harz wartet zudem der herrliche Blick auf die Natur.

