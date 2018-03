Der Plan der Katalanen

Anzeige

Dann erwacht jedes Mal aufs Neue die Erinnerung an die tiefe Demütigung, der während der Franco-Zeit noch viele andere folgen sollten, die heute wieder den Befürwortern der Unabhängigkeit neue Nahrung geben. Für sie hat das Gebiet um die Markthalle einen besonderen Symbolcharakter. Entsprechend lange wurde debattiert, was damit geschehen sollte, als die Stadt aus dem 18. Jahrhundert zum Vorschein kam. Sollte man tatsächlich an der Bibliothek festhalten? Oder nicht besser einen Ort schaffen, an dem die Geschichte erlebbar wird?

Am 11. September 2013, auf den Tag genau 299 Jahre nach dem Schicksalsdatum von 1714, wurde schließlich El Born Centre Cultural eröffnet. Ein Kulturzentrum, das für jeden zugänglich ist und bei freiem Eintritt rings um die Ruinen die Stadtgeschichte aufrollt. Wer will, kann sich Führungen anschließen und durch die jahrhundertealten Straßen laufen. Ansonsten blickt man oben von der Galerie direkt in sie hinein wie in ein Geschichtsbuch. „Hier waren zum Beispiel die Häuser der Weinhändler, dahinter die der Fischer“, erklärt die Führerin. „Sie lagen ganz in der Nähe des Hafens, der damals fast bis hierher reichte.“ Die Frauen waren dabei für die Konservierung des Fangguts verantwortlich. Andere Frauen arbeiteten in dem Bordell, dessen Fundamente zu erkennen sind. Aus Archiven geht hervor, wo sich was befand. Und auch, dass hier bis ins Jahr 1714 stolze 120 Tage im Jahr Karneval gefeiert wurde.

Die Zeitreise ergänzen Ausstellungen über andere Aspekte der Stadthistorie. Wer mehr wissen will, kann auf der sogenannten Ruta 1714 noch weitere Schauplätze der Setmana Tràgica in Barcelona entdecken. Das Kloster Sant Agustí Vell, das Hort des prohabsburgischen Widerstands war, oder den nahe gelegenen Platz El Fossar de les Moreres, wo die Helden der letzten Schlacht begraben liegen.

Noch mehr lässt sich im Museum der katalanischen Geschichte am Hafen erfahren. Wem das zu viel ist, kann sich im Moritz 3000 niederlassen und beim strohgelben Pils alles sacken lassen.

