Der Ruf der Wildnis

Dunkle Wolken verheißen selten Gutes, doch damit hatten die Paddler, die am Vortag mit ihren Kanus bei strahlendem Sonnenschein gestartet waren, nicht gerechnet: Eisige Graupelschauer peitschen über sie hinweg. Innerhalb von Sekunden wird das Wasser des Yukon, das eben noch smaragdgrün geleuchtet hatte, graublau. Eilig werden Regenjacken und wasserdichte Handschuhe ausgepackt. Bei der Ankunft am Lagerplatz sind trotzdem alle Kanuten bis auf die Haut nass und durchgefroren. Angenehm ist das freilich nicht, aber eine Erfahrung, die zu einem Aufenthalt im Yukon-Territorium dazugehört, wie Palmen zur Karibik.

Denn ein Warmduscher sollte man nicht sein, wenn man angetreten ist, um in die Fußstapfen jener Abenteurer zu treten, die ab 1896 dem „Lockruf des Goldes“ gefolgt waren. Über 100 000 Glücksritter aus der ganzen Welt zog es seinerzeit in das bergige, spärlich besiedelte Gebiet im Nordwesten Kanadas.

Sandbänke und Fallwinde erschweren die Reise

Einer jener Glücksritter war der damals erst 21-jährige Jack London aus San Francisco. Wie so viele hoffte er, am Klondike, einem Nebenfluss des Yukon River, möglichst viele Nuggets aus dem Erdreich zu waschen und reich zu werden. Gold hat er nicht gefunden, dafür genügend Stoff für abenteuerliche Geschichten, die später allesamt zu Bestsellern wurden. Seine Abenteuerromane „Ruf der Wildnis“, „Wolfsblut“ und „Lockruf des Goldes“ machten ihn nicht nur reich, sondern auch weltberühmt.

Wer sich auf Spurensuche begibt, begegnet Jack London in Whitehorse das erste Mal: als Bronzebüste an der Hauptstraße. Whitehorse, übersetzt Weißes Pferd, ist die Hauptstadt des Yukon-Territoriums. Beim Anblick der weiß schäumenden Gischt der Stromschnellen des Yukon fühlten sich die ersten Siedler an Mähnen weißer Pferde erinnert. So kam die Stadt zu ihrem Namen. Bis heute erzählt man sich die Legende, dass Jack London mehr als 100 Boote und selbst gezimmerte Flöße durch die gefährlichen „White Horse Rapids“ steuerte, durch die sich sonst niemand traute.

Belegt ist das freilich nicht. Bis heute gibt es auch keine verlässlichen Zahlen, wie viele Goldgräber auf dem Yukon ihr Leben verloren haben. „Viele kenterten und ertranken. Sandbänke und unberechenbare Fallwinde machten den Yukon zum Highway des Todes“, berichtet Outdoor-Guide Niall Fink, ein Kanadier mit deutschen Wurzeln, der die Gruppe anführt. Selbst der eine oder andere Schaufelraddampfer blieb unterwegs buchstäblich auf der Strecke. Mehrmals nehmen die Kanuten staunend die imposanten Überreste der Schiffe in Augenschein, die im Ufersand des Yukon vor sich hin rotten. Aber auch verlassene Siedlungen und Handelsposten, Forts und Trapperhütten zeugen davon, dass die Gegend seinerzeit nicht so wild und menschenleer war, wie man sie heute vorfindet.

Besonders beeindruckend ist der Landgang in Hootalinqua, einer Versorgungsstation aus der Goldgräberzeit. Hier kann man in den Hütten und Blockhäusern eine spannende Zeitreise machen. Die Bewohner von einst haben Teile ihrer Einrichtung bzw. Ausrüstung zurückgelassen: Möbel, Werkzeuge, alte Teekessel, Whiskeyflaschen, ein monströses Elchgeweih und Kochgeschirr –allesamt schöne Fotomotive. Vintage oder Shabby Chic nennt man das heute, und das kommt immer gut an.

Mehrere Wochen war Jack London auf dem Yukon unterwegs, bevor er im Herbst 1897 Dawson City erreichte und dort einen Claim, also ein Stück Land, auf dem er nach Gold suchen durfte, anmeldete. Mit dem Auto ist die 740 Kilometer lange Strecke von Whitehorse nach Dawson heute an einem Tag zu schaffen. Wer es ganz eilig hat, kann unterwegs an mehreren Stellen auch auf ein Wasserflugzeug umsteigen. Echte Abenteurer lassen es sich jedoch nicht nehmen und legen die gesamte Strecke mit dem Kanu zurück! Mindestens 17 Tage sollte man dafür einplanen.

Dawson City, die legendäre Goldgräberstadt, wird in vielen Büchern von London erwähnt. Und die Stadt dankt es dem großen Schriftsteller mit einem kleinen, aber feinen Museum.

Der größte Goldrausch aller Zeiten

Besonders stolz ist man darauf, dass man Besuchern sogar die Blockhütte zeigen kann, in der Jack London lebte. „Jack London, miner, author“ –diese Inschrift hat er mit einem Messer ins Holz geritzt. Im Museum zeigt Dawne Mitchell ihren Gästen auch das einzige Foto, das den jungen Glücksritter aus Kalifornien während seiner Zeit im Yukon-Territorium zeigt: Hübsch sieht er aus, aber schmächtig, mehr Kind als Mann.

Vorbei an Gebäuden im Wild-West-Stil, deren bonbonbunte Fassaden nicht so recht in die Wildnis Kanadas passen, steuert die Gruppe um Niall Fink nach dem Besuch des Museums die legendäre Bar im Downtown Hotel an. Außerdem gehört auch ein Ausflug in die Bonanza-Schlucht zum touristischen Standardprogramm. Lokale Guides wie Danny Jette zeigen Besuchern die Stelle im seichten Wasser des Flusses Klondike, an der am 16. August 1896 jener Goldklumpen gefunden wurde, der den größten Goldrausch aller Zeiten auslöste.

Natürlich dürfen die Gäste auch selbst ihr Glück beim Goldwaschen versuchen, das übrigens viel mühseliger ist, als es aussieht. Es wirkt wie ein Wunder, dass alle am Ende tatsächlich Goldstaub im Wert von ein paar Dollar auf dem Boden der Pfanne haben. Die Frage, ob dies Zufall sei oder ob da nachgeholfen wurde, beantwortet Schlitzohr Danny, der jedem den Sand zum Waschen in die Pfanne geschaufelt hatte, mit einem breiten Grinsen.

Wer will, kann seinen Fund anschließend im „Nugget & Ivory Shop“ von Uta Reilly schätzen lassen oder in Bargeld umtauschen. Reilly, die 1944 im badischen Lahr geboren wurde, lebt seit 1978 in Dawson City und ist eine Expertin in Sachen Gold und Elfenbein. Sie lässt die Gäste aus Deutschland auch mal ein richtig großes Nugget in die Hand nehmen, das unverkäuflich ist. Denn Goldklumpen in dieser Größe sind eine Rarität. In der Regel sind es winzige Partikel, die die Goldgräber aus der Erde holen. Doch auch die läppern sich: „Fast 600 Tonnen Gold wurden bis zum heutigen Tag hier rund um Dawson gefunden,“ weiß die 75-Jährige. Neben dem Tourismus sei das Goldschürfen nach wie vor die wichtigste Einnahmequelle der Stadt.

