Der Smaragd

Das Haus ist alles andere als hygge und strahlt auch keine typisch dänische Gemütlichkeit aus. Es gibt kein Holz und keine weißen Farbflächen. Dafür ganz unhyggeligen schwarzen Beton, aseptischen Gummifußboden und rohen Stahl. Vielleicht liegt das daran, dass der Entwurf von einem Niederländer stammt: Rem Koolhaas und sein in Rotterdam ansässiges Office for Metropolitan Architecture (OMA). Von dem neuen Komplex erhofft man sich in Kopenhagen eine ähnliche Sogwirkung wie bei der Hamburger Elbphilharmonie – nichts weniger als eine Ikone soll es werden. Im Gegensatz zum Prestigebau an der Elbe blieb man aber sowohl zeitlich aus auch finanziell im gesteckten Rahmen. Allerdings war der ziemlich großzügig: Umgerechnet 400 Millionen Euro bei 27 000 Quadratmeter Fläche kostet Kopenhagens neues Wahrzeichen. Bauherr ist nicht die Kommune, sondern die Stiftung Realdania, der größte private Investor in Dänemark. Das Blox ist ein kurioser Mischkomplex. Etwa die Hälfte des Gebäudes nimmt das Dänische Architekturzentrum ein und huldigt hier großen einheimischen Gestaltern wie dem Designer Arne Jacobsen oder dem Architekten Jørn Utzon, der das Opernhaus von Sydney entwarf. Ein Treffpunkt für Architektur, Design und urbane Kultur will das Zentrum sein. Zum Angebot gehören neben Ausstellungen auch Workshops oder Diskussionsrunden. Außerdem gibt es im Haus noch ein Fitnessstudio, Büros, Wohnungen, Restaurants, ein Parkhaus und einen Kinderspielplatz. „Das komplette urbane Leben soll abgebildet werden“, sagt Rilke Brams, die Pressesprecherin des DAC.

Zehn Jahre hat es gedauert von der ersten Idee bis zur feierlichen Einweihung Anfang Mai 2018 durch die dänische Königin Margarethe. Zuvor lag das Gelände lange brach. Früher stand hier eine Brauerei, Teile davon sind noch nebenan erhalten, in einem typisch dänischen roten Klinkerbau. Im Moment wird noch an den Außenanlagen gewerkelt. Gärtner setzen Ziergräser in symmetrische Beete, es riecht nach frischem Teer. Die Kinder der nahe gelegenen Schulen haben den Spielplatz schon fest in Beschlag genommen. Bald soll es noch lebhafter werden - wenn die Kleine Langebro fertig ist. Die 180 Meter lange Fußgängerbrücke soll quer über den Hafen zum Blox führen und wird auch von Realdania spendiert.

Die erste Ausstellung des DAC namens „Welcome Home“ beschäftigt sich mit Fragen wie: Warum wohnen wir so wie im Moment? Und wie werden wir in Zukunft wohnen? Wer durch die Schau geht, kann den Fitnessstudiobesuchern beim Sport zusehen und den Architekten beim Entwerfen. Und umgekehrt. Das Gebäude ist offen konzipiert. „Im Gegensatz zu anderen Museen schotten wir uns nicht ab“, sagt Rikke Brams.

Ein Besuch lohnt nicht nur wegen der gut gemachten Ausstellung in einem außergewöhnlichen Gebäude. Man sollte sich auch unbedingt die Terrassen des Restaurants im obersten Stock ansehen. Von der einen bietet sich ein wunderschöner Blick auf den Hafen und auf den gegenüberliegenden Stadtteil Christianshavn. Von der anderen sieht man die Altstadt, in der Ferne lugt die Turmspitze des Rathauses in die Höhe.

