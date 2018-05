Der Zauber der maurischen Architektur

Anzeige

Reizvolle Lage

Die Hafenstadt Cádiz bestach durch ihre reizvolle Lage auf einer schmalen Halbinsel und zeichnet sich durch ein intensives Licht und weiße Sandstrände aus. Ein Bummel durch die auf Muschelkalkfelsen gebaute Altstadt führt in immer neue Gassen bis zum zentralen Markt mit Fisch, Früchten, Obst und Gemüse. Beeindruckendes Wahrzeichen von Cádiz ist die mächtige Kathedrale aus dem 18. Jahrhundert, die sowohl barocke als auch klassizistische Elemente in sich vereint. In der Krypta ist das Grab des spanischen Komponisten Manuel de Falla zu sehen. Im Oratorium San Felipe Neri wurde 1812 die spanische Verfassung verfasst. Die Altstadt bietet viele Flaniermeilen, in denen ein ausgiebiger Bummel sehr viel Spaß macht. So im Viertel La Viña mit wunderschön restaurieren Häusern und Innenhöfen.

Sevilla ist die viertgrößte Stadt Spaniens und bietet im historischen Zentrum zahlreiche zum Weltkulturerbe erklärte Bauten sowie Viertel wie Triana oder La Macarena mit traditionellem Ambiente. Heiterkeit und Lebensfreude strahlt die Plaza de España aus, einer der bekanntesten Plätze in der andalusischen Hauptstadt. Halbkreisförmig umschließt ein Gebäude den Platz, mit Renaissance- und Barock-Elementen erbaut zur iberoamerikanischen Ausstellung 1929.

Die Öffnung des Halbkreises Richtung Fluss zeigt den Weg Richtung Amerika. An den Wänden können Kachelornamente bestaunt werden, die mit Landkarten, Wappen der Hauptstädte und historische Begebenheiten an 48 spanische Provinzen erinnern. Hier wurden Szenen für die Filme „Lawrence von Arabien“ oder auch „Star Wars: Episode II“ gedreht.

Zur Besichtigung gehört die Kathedrale mit ihrem Glockenturm „La Giralda“, früher ein Minarett. Knapp hundert Meter geht es nicht über Treppen, sondern auf Rampen hoch, angeblich, damit ein Muezzin mit dem Pferd in die Höhe reiten konnte. Der maurische Königspalast Alcázar in unmittelbarer Nachbarschaft und ein Bummel durch das Barrio de Santa Cruz dürfen nicht fehlen.

Flamenco-Show

Abends darf man eine Flamenco-Show genießen. Zu den heiseren Stimmen der Gitanos lassen die Gitarristen die Funken sprühen und den Tänzerinnen und Tänzern glingt es, mit differenzierter Fußtechnik und einem atemberaubenden Feuerwerk an rhythmischen Wechseln, den Zurufen der Musiker und dem Klatschen der Sängerin die Zuschauer mitzureißen.

Nachdrücklich ins Blickfeld rückt vor allem in Cordoba das Goldene Zeitalter Andalusiens, das vom 8. bis 12. Jahrhundert eine Epoche gegenseitiger religiöser Toleranz erlebte. Die Stadt liegt am Fuße der Sierra Morena in einer Ufersenke des Guadalquivir. Untergebracht war die Leserreisegruppe direkt neben der – wie die gesamte Altstadt – zum UNESCO Weltkulturerbe zählende Mezquita, einst größte Moschee und seit Karl V. christliche Kathedrale. Doch als der Herrscher, in dessen Reich die Sonne nicht unterging, die mitten in die Hauptmoschee eingebaute Kathedrale besuchte, zeigte er sich entsetzt: „Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich nicht erlaubt, dass man Hand an das alte Gebäude legt. Ihr habt etwas erbaut, was es andernorts schon gibt, und dafür habt ihr etwas zerstört, was einmalig in der Welt war.“

Haben sich die Augen an das Halbdunkel gewöhnt, ist der Raumeindruck des scheinbar endlosen Säulenwaldes mit roten Ziegel- und weißen Kalkstein einzigartig und so ergreifend, dass die Kathedrale inmitten der über 800 Säulen wie ein Stilbruch anmutet. Noch heute fasziniert das friedliche Zusammenleben von Religionen und Zivilisationen: „Wenn ein Cordobese die katholische Messe besuchen will, sagt er, ich gehe in die Moschee.“

Im Land des weltgrößten Olivenölproduzenten darf der Besuch einer Bio-Ölmühle auf der Fahrt nach Granada in Baena, etwa 50 Kilometer südöstlich von Cordoba, nicht fehlen. Der Familienbetrieb „Nuñez de Prado“, produziert seit über 200 Jahren Olivenöle allerbester Qualität. Für einen Liter des „Nektars der Olive“ mit dem noch vor der ersten Pressung gewonnenen Tropföl müssen bis zu zwölf Kilogramm von Hang gepflückt und nach der Reinigung sofort verarbeitet werden.

Nachhaltiger Eindruck

Beeindruckend schiebt sich die schneebedeckte Sierra Nevada ins Blickfeld kurz vor Granada mit der Alhambra. Die Besichtigung der Burgmauer mit der Zitadelle, des Löwenhofs, der Paläste der Emire von Granada und des vom spanischen König Karl I nie fertiggestellten Palastes sowie des angrenzenden Sommerpalastes Generalife mit arabischen Gartenanlagen und Wasserspielen hinterlässt einen nachhaltigen Eindruck. Durchschritten wurde von den Reiseteilnehmern auch der beschaulich anmutende Raum, in dem der Schriftsteller Washington Irving einige Zeit lebte und dort seine berühmten „Tales of the Alhambra“ schrieb. Ausgiebig genutzt wurde die Möglichkeit zur Besichtigung weiterer Sehenswürdigkeiten wie das historische maurische Wohnviertel Albaicín und das Stadtzentrum mit der Kathedrale von Granada. Fast betäubt von den Düften aromatischer Kräuter wie Rosmarin, Thymian, Salbei und Lavendel gönnte man sich auf der Terrasse des Hotels Alhambra Palace einen Kaffee; gratis war die herrliche Aussicht auf den Realejo und die Vega von Granada.

Es war der letzte Höhepunkt einer Andalusien-Rundreise wie aus dem Bilderbuch.

