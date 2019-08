Deutsche Kultur feiern

Bald heißt es wieder: „O’zapft is!“ und das Münchener Oktoberfest öffnet seine Tore. Das wohl weltweit berühmteste Volksfest begeistert Menschen überall auf der Welt. Auch an anderen Orten dieser Welt wird die deutsche Tradition gefeiert.

Die Region St. Pete/Clearwater in Florida wird regelmäßig für ihre schönen Strände ausgezeichnet. Kein Wunder also, dass ein Oktoberfest mit Blick auf den glizernden Golf von Mexiko nicht fehlen darf. Am 20. und 21. Oktober findet das St. Pete Beach Oktoberfest statt. Neben Bier, Brezeln, Bratwurst und Sauerkraut erwarten Besucher auch klassische deutsche Blasmusik und Tänzer. St. Pete/Clearwater ist außerdem landesweit für ihre ausgeprägte Craft-Beer-Szene bekannt. Über 35 individuelle Brauereien sind dort beheimatet. Das „Rapptoberfest“ findet vom 21. September bis zum 20. Oktober statt. Zu diesem besonderen Event hat Rapp Brewing über 14 verschiedene deutsche Biere auf Lager.

Die wohl heißesten Oktoberfeste finden in Arizona statt, denn mit Temperaturen von deutlich über 30 Grad ist es im Herzen des Staates im Herbst immer noch sehr sommerlich. Ein wahres Urgestein unter Arizonas bayrischen Festen ist das Oktoberfest in Heber-Overgaard. Am 28. und 29. September wird im Tall Timbers Park mit Musik, Tanz und viel Bier der Herbst eingeläutet.

Das Restaurant Plattduetsche Park ist schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts auf Long Island zu finden und überzeugt mit traditionellen deutschen und typisch bayrischen Speisen. Am Sonntag, 22. September, wird beim „Ompahfest“ deutsche Kultur gefeiert.

Dass es das Oktoberfest sogar bis nach Brasilien geschafft hat, weiß der Abenteuerreiseveranstalter Flash Pack. In Blumenau wird seit 1984 das Oktoberfest zelebriert. Die Stadt wurde 1850 von deutschen Einwanderern gegründet. Vom 9. bis 27. Oktober heißt es „O’zapft is“. Übrigens: Dieses Oktoberfest gehört zu den beliebtesten Volksfesten Brasiliens, neben dem Karneval in Rio de Janeiro ist es auch das größte des Landes.

Bereits seit 1958 findet in Windhoek das Oktoberfest Namibia statt. Am 26. und 27. Oktober wird auf dem Gelände des Sport Klubs Windhoek die Tradition fortgeführt. In jedem Jahr wird ein spezielles Festbier von Namibia Breweries, die nur nach dem Reinheitsgebot aus 1516 braut, ausgeschenkt. kms

