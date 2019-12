Die Farben des Januars

Wenn Winterblues und Kältefrust gemeinsame Sache machen, Wolken den Himmel grau einseifen und ein lästiger Wind unaufhörlich an der Kapuze zerrt, möchte man am liebsten zu den Bären in die Höhle kriechen und erst wieder herauskommen, wenn der Frühling kein fernes Gerücht mehr ist. Auf in die Innerschweiz, denn dort haben sie ein regenbogenbuntes Antidepressivum erfunden. Es trägt den Namen Lilu – Lichtfestival Luzern.

Laut Legende ließ ein Engel den Luzernern ein Licht aufgehen

Dahinter verbirgt sich keine gigantische Energievergeudung, mit der die Stadt in einen blinkenden Flipperautomaten im XXL-Format verwandelt wird. Das alljährlich im Januar stattfindende Lilu bringt auf sanfte Weise Farbe in frostige Zeiten und setzt Sehenswürdigkeiten, Plätze und Statuen in der Altstadt und rings um das Seebecken strahlend in Szene. Da schwimmen königsblau leuchtende Quallen im Fluss, amorphe Lichtwesen schweben über dem Wasser und Hausfassaden werden zu Leinwänden. Die darauf projizierten Farben sind von einer Intensität, wie wir sie sonst nur aus unseren Träumen kennen. Eine in mystisches Violett getauchte Kirche, knallbunte Lichtflammen, die im Takt der Musik tanzen, oder Gold- und Kupfertöne, die lauter Lichtblicke und tröstliche Wärme in die winterliche Stadt bringen.

Der Luzerner Dreiklang aus Bergen, See und Altstadtcharme ist ein ganzjähriges Gesamtkunstwerk, doch mit ihrer hell glänzenden Abendrobe in den dunklen Januarnächten wird Luzern erst recht bühnenbildhaft schön und macht überdies auch ihrem Beinamen alle Ehre. Leuchtenstadt wird Luzern schon seit dem späten Mittelalter genannt. Laut Legende ist den Luzernern nämlich ein Licht aufgegangen, als ein Engel ihnen mit einem Strahl die Stelle anzeigte, an der sie zu Ehren des heiligen Nikolaus eine Kapelle erbauen sollten.

Jahrhunderte später weisen nun Künstler mit ihren Lichtinstallationen den Weg zu einem stimmungsaufhellenden Spaziergang durch die Leuchtenstadt. Wenn der Winterhimmel also wieder einmal die Farbe von Nacktbeton tragen sollte, freut man sich einfach auf die vielen kleinen Sonnen, die an Januarabenden aufgehen werden, und rettet sich derweil mit dem leckersten Grund für einen Luzern-Besuch über die grauen Tage – Lebkuchen, Lozärner Läbchueche, um es gleich richtig auf Schweizerdeutsch zu sagen. Die haben rein gar nichts gemein mit dem anspruchslosen, aber gefährlich harten Honiggebäck, mit dem man sich knackend zum nächsten Zahnarztbesuch kaut. Unterschied Nummer 1: Luzerns kulinarische Spezialität wird in einer runden Springform gebacken und kommt wie ein richtiger Kuchen daher, tiefbraun, luftig zart und verführerisch duftend. Unterschied Nummer 2: Statt der allgemein üblichen Milch wird Rahm unter den Teig gemischt, wodurch er cremig weich wird. In Unterschied Nummer 3 aber liegt das eigentliche Geheimnis – der dickflüssige Birnenhonig, den man statt Bienenhonig verwendet.

Lebkuchen als Delikatesse für das ganze Jahr

Die vielen Obstbäume im Luzerner Hinterland bescherten den Bauern stets eine so reiche Ernte, dass sie gar nicht alle Früchte verkaufen konnten. So produzierten sie aus Birnen Most, den sie zwecks besserer Haltbarkeit zu Birnenhonig eindickten und zum Süßen ihrer Speisen verwandten. Sein Aroma verleiht auch den Luzerner Lebkuchen ihre besondere Würze. Gegessen wird das Traditionsgebäck nicht nur zur Weihnachtszeit.

Die Delikatesse wird gern mit Butter bestrichen, im Sommer mit Vanilleeis und im Winter mit Sahne genossen. Wie gut ein Lebkuchen ist, sieht man ihm nicht an. Er ist ein Gebäck für Eingeweihte. Ein Standardrezept gibt es nicht. Wer keinen Tippgeber hat, muss selbst testen, welchem der süßen Läbchueche ein Platz in der Ruhmeshalle der kulinarischen Gute-Laune-Lieferanten gebührt.

