Die Frucht des Sturms

An diesem Morgen sind Himmel, Meer und Strand wie Drillinge, die sich vor dem Ankleiden über den Farbton abgesprochen haben. Nur die schwarze Silhouette einer Möwe durchschneidet das Matschgrau. Boy Jöns macht das nichts aus. Sein Blick hebt sich sowieso nur vom Boden, wenn er was gefunden hat, zum Beispiel einen Millionen Jahre alten Bernstein. Dann kämen Sonnenstrahlen gerade recht, um ihn zum Leuchten zu bringen. Boy Jöns ist der Bernsteinmann in St. Peter-Ording. Er trägt Thermogummistiefel und eine Mütze mit der Aufschrift „Hitzlöper“ (Hitzläufer). Die Sandbank mit Namen Hitz ist seit jeher bekannt für Bernsteinfunde.

Bernsteinsammler aus der Umgebung reisen frühmorgens an, um die ersten im Watt zu sein. „Hier ist schon viel zu viel los“, schimpft Boy Jöns. „Sie wissen alle, dass man heute was findet, weil es gestern gestürmt hat.“ Dabei spazieren gerade mal zwei Menschen am Horizont entlang. Schon als Kind hat Boy Jöns mit Vater und Mutter Bernstein gesammelt. Inzwischen kennt er jedes Sandkorn am zwölf Kilometer langen Strand von St. Peter, wie die Einheimischen ihre Heimat liebevoll nennen.

„Er bleibt gern in Kuhlen neben angespültem Kleinholz liegen“, meint Boy. Schließlich bückt er sich und hat einen in den Fingern. Unter Umständen findet man ein hübsches Souvenir.

Boy Jöns bester Fund ist ein Würfel aus Bernstein, der aus der Wikingerzeit stammt. In seinem Museum im Stadtteil Dorf kann man interessante Entdeckungen bestaunen und lernen, woran man Bernstein erkennt und wie man ihn schleift.

Manchmal spült das Meer auch schöne Erlebnisse herbei. „Einmal lag da ein junger Schweinswal. Er hatte sich verirrt und steckte in einem Priel fest“, erzählt Boy. Gemeinsam mit der Schutzstation Wattenmeer verfrachteten sie ihn auf eine Plastikfolie und zogen ihn zurück ins Wasser. „Es war toll, ihn zu streicheln. Er hat gemerkt, dass wir ihm helfen wollten.“ Der Schweinswal gehört zusammen mit der Kegelrobbe, dem Seehund, dem Seeadler und dem bereits ausgestorbenen Stör zu den Big Five an der Nordsee.

Doch öfter entdeckt man einen Vertreter der Small Five im Sand: eine Herzmuschel, eine Wattschnecke oder Strandkrabbe. Weiß man einmal nicht, was so vor den Füßen liegt, kann man es fotografieren und mit der App „Beach Explorer“ identifizieren lassen.

Strandgut hin oder her – man könnte auch den ganzen Tag in den Himmel schauen, ohne dass es langweilig würde. Wenn ein Strandsegler vorbeiflitzt, wird der Kopf geerdet. Sven Hader kann in seinem dreirädrigen Segelwagen bis zu 120 Kilometer pro Stunde erreichen. Im Winter trägt er einen Trockenanzug, einen Helm sowieso. „Es ist toll, eine solche Geschwindigkeit ohne Motor zu erleben“, sagt er und strahlt.

„Man ist immer davon abhängig, wie der liebe Gott den Strand hinterlassen hat.“ Das kann eine wunderbar ebene Fläche sein, aber auch ein unpassierbarer Priel mit einer 90-Grad-Steilwand. 18 Jahre lang hat Sven als Kapitän auf Segeljachten in der Karibik verbracht, bevor er nach St. Peter kam, um hier als Strandsegellehrer anzuheuern – und er blieb, weil sich der Sport so rasant entwickelte. Mit seinen ungewöhnlich breiten Stränden wurde St. Peter schnell zum ganzjährigen Hotspot für die Strandsegler.

Für die Teilnehmer des Schnupperkurses gibt es Thermo-Overalls. Sven erklärt anhand einer Tafel die Vorfahrtsregeln. Dann legen sie sich in den Segelwagen und los geht’s. „Am Ende macht es selbst den Ehefrauen, die von ihren Männern zum Kurs überredet wurden, so viel Spaß, dass ich sie kaum aus dem Segelwagen kriege“, erzählt Sven.

Nach so einem Strandtag wärmt man sich am besten in einer Giftbude auf. So hieß früher die erste auf Pfählen gebaute Erfrischungshalle am Strand, weil es „da wat gif“ (Alkohol zum Beispiel). Heute sind die fünf Pfahlrestaurants die Wahrzeichen von St. Peter-Ording. Die „Arche Noah“ ist über eine 1000 Meter lange Seebrücke erreichbar. Einmal saßen wir hier fest, erzählt Avni, einer der Mitinhaber. „Die Wellen schlugen drei Meter hoch. Wir konnten nicht vor die Tür.“ Zum Glück kann sich das Wetter minutenschnell ändern. Am Ende hat jeder Sturm auch etwas Gutes: Tags drauf liegt der Strand wieder voller Bernstein.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.01.2019