Die Himmelsleiter hinauf

Wer zu viel Sonne abbekommen hat, nutzt den späten Nachmittag für eine Fahrt nach Arta. Die Stadt wurde auf mehreren Hügeln erbaut, seine Ursprünge reichen zurück bis ins 13. Jahrhundert. Arta überzeugt nicht nur architektonisch, sondern auch mit dem Gefühl mediterraner Lebensart: Hier geht man gemütlich seiner Wege – bei einem Stück Mandeltorte in einem der vielen kleinen Cafés, beim Blick über die Stadt von den Zinnen der maurischen Festungsanlage Almudaina d’Arta oder beim Stöbern durch die hübschen kleinen Läden der Altstadt. Letztere haben ihre Auslagen vom Schaufenster auf den Gehsteig verlagert. Und so bahnt man sich seinen Weg durch mediterrane Wohnaccessoires, Töpferwaren, Postkarten, Klamottenständer und Zinkwannen voller Zitronen. Wer ausgefallene Mitbringsel wie selbstgemachtes Kinderspielzeug, filigranen Schmuck oder Bilder sucht, wird hier fündig.

Es lohnt sich, die Kirche Transfiguracio del Senyor aus dem 16. Jahrhundert und die gut erhaltene Burganlage anzuschauen, die über eine zypressengesäumte Treppe zu erreichen ist.

Im 45 Minuten entfernten Pollenca führen 365 Stufen auf den Kalvarienberg. Dabei steht jede Stufe der „Himmelsleiter“ für einen Tag des Jahres. An Ostern sind die Stufen Schauplatz der großen Karfreitagsprozession, die Scharen von Touristen und Einheimische mit großem Spektakel begehen. Am unteren Teil der Treppe reihen sich kleine Geschäfte aneinander, die mit ihren hochwertigen Waren überzeugen: mallorquinisches Mandelöl und Meersalz, Korbwaren, handgemachte Spitzenkleidung und vieles mehr. Für die Strapazen des Aufstiegs wird man oben bei der kleinen Wallfahrtskapelle mit dem überwältigenden Ausblick auf die Bucht von Alcudia und das Tramuntana-Gebirge belohnt.

Duft von gebrannten Mandeln

Ein Muss für jeden Pollenca-Besucher ist der Markttag am Sonntag. Zwar ist es dann auch in der Vorsaison etwas voller, die Warenvielfalt auf dem Placa Major und in den Seitenstraßen entschädigt das aber. Um den Markt zu finden, sollte man seiner Nase vertrauen: Der Duft von gebrannten Mandeln liegt in der Luft. Frisch geerntete Orangen und Zitronen aus Soller, knuspriges Olivenbrot aus dem Nachbarort, Fleur de Sel von der Insel sowie Obst und Gemüse in allen Farben und Formen verführen zum Großeinkauf. Schund und kitschige Souvenirs findet man hier kaum. Die Preise sind moderat, der Service großartig. Anschließend können die Marktbesucher in einer der Tapas Bars oder in einem der Cafés in der Altstadt den Einkauf ausklingen lassen.

Von Pollenca aus lassen sich viele Ausflüge wie zum Leuchtturm am Cap de Formentor, dem Naturpark s’Albufera, Alcudia oder in das Tramuntana-Gebirge unternehmen. Außerdem ist die Gegend bekannt für ihre herrliche bergige Landschaft, die vor allem von Radfahrern und Wanderern geschätzt wird, bekannt. Eine Vielzahl von großzügigen Fincas inmitten von Olivenbäumen, Zypressen und Palmen laden zu einem längeren Aufenthalt ein.

Meer, Berge, Kultur, gutes Essen, Strände mit Sand, Kies oder Felsen und: keine Verständigungsprobleme – kein Wunder, dass Mallorca der Deutschen liebste Insel ist. Ratsam ist es, im Frühjahr oder Herbst auf die Insel zu kommen, weil sich der Massentourismus zu dieser Jahreszeit noch in Grenzen hält. Außerdem sind die Temperaturen wesentlich angenehmer als im Sommer. Für die Reisezeit im Frühling spricht die üppige Vegetation, die im Sommer an vielen Stellen braunen Flecken weicht. Allerdings können nur Hartgesottene im April oder Mai im Meer baden. Dafür eignet sich dann eher der Oktober.

