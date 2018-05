Die mit der Axt

Anzeige

Finnland gilt als Land der tausend Seen – eine maßlose Untertreibung. Die ganze Landkarte ist durchzogen von blauen Flecken und Flächen. Und trotzdem gibt es an einem kleinen Ort unweit von Helsinki so etwas wie eine Oase: das Zuhause von Karin Widnäs. Dichter dran kann man nicht sein an dem Grün, Blau und Rot der Birken, Kiefern, Seen und Stachelbeersträucher: Nur eine Glaswand trennt das Außen vom geschützten Innern, man fühlt sich wie in einer Weltraumkapsel, in der man in und durch den Wald schwebt.

Die Mittfünfzigerin hat ihre ersten Keramikwerke in einem winzig-dunklen Garagenatelier in Helsinki entworfen – bis sie von Fiskars hörte. „Ich war damals vor 20 Jahren eine der ersten Verrückten, die nach Fiskars kamen. Das Dorf war absolut tot. Aber ich habe gespürt, da ist eine gute Energie.“ Tatsächlich machten die endlosen Waldgebiete und die ebenso großen Vorräte an Wasserkraft zum Betrieb von Hammerwerken und Maschinen, der nahe gelegene Tiefwasserhafen und nicht zuletzt die Kriegslust der Europäer Fiskars seit dem 17. Jahrhundert zum Zentrum der Metallindustrie: Kriegsherren in ganz Europa setzten auf Waffen made in Fiskars, bis hin zum Zweiten Weltkrieg.

Finnland Anreise Ab Helsinki mit dem Zug nach Karjaa (eine Stunde), von dort weiter per Bus (20 Minuten). Am einfachsten aber per Pkw: Fiskars liegt nur eine Fahrtstunde entfernt von der Hauptstadt. Unterkunft, Essen und Trinken Im Hotel Tegel übernachtet man in einem historischen Backsteinbau mit heller, moderner Einrichtung, am besten in einem der charmantem Eckzimmer. Morgens das Rührei nicht verpassen! Doppelzimmer ab 120 Euro, www.tegel.fi. Das Wardshus gilt als ältestes Gasthaus Finnlands. Und wo sonst kriegt man Flusskrebse direkt aus dem Wasser vor dem Restaurant, Pfifferlinge aus dem Wald nebenan, wo auch die Himbeeren für das Parfait zum Nachtisch herkommen? Auch das Hotel gibt es seit 1836. Wer hier übernachtet, kann in hellen Zimmern mit großen Fenstern in ein Stück Geschichte eintauchen. Doppelzimmer ab 138 Euro, www.wardshus.fi/en. Von der Terrasse des Restaurants Kuparipaja am Wasser hat man einen tollen Ausblick. Empfehlenswert: das Büfett probieren und die Rote-Bete-Paste nicht auslassen, www.kuparipaja.fi. Japanisch statt Finnisch: Sari aus Japan serviert im Restaurant Kitamura Gerichte aus ihrer Heimat und ein Izakaya – also ein traditionelles japanisches Kneipen-Menü. https://www.facebook.com/ravintolakitamura/?fref=nf Allgemeine Informationen www.fiskarsvillage.fi, Finnland-Tourismus: www.finnland.de

Das Fiskars von heute hat, zumindest auf den ersten Blick, mit der einstigen Eisenhütte nicht mehr viel zu tun. Die Schornsteine rauchen nicht mehr, durch das Dorf plätschert friedlich ein Bach, bis hin zum See mit seinen Ruderbooten und der Sauna für alle. Fiskars ist heute so etwas wie das Ruhrgebiet oder die Zeche Zollverein von Finnland: das bedeutendste Kultur-, Kunst- und Designzentrum im Land.