Die Opal-Opas

Ja, das sei schon ein staubiges Altersheim, sagt Jimmy Nikoloudis und nippt an seiner Kaffeetasse. Mit seinem Freund Nad Berodic und einer Handvoll anderer Veteranen genießt der 70-Jährige die morgendliche Kühle (33 Grad) im Schatten eines Flachbaus an der Hauptstraße von Coober Pedy im roten Zentrum Australiens. Nach Will Hutchison haben sie die Straße benannt, dem Sohn eines Prospekteurs, der am 1. Februar 1915 ganz in der Nähe das Lager bewachte, während die Expeditionsmannschaft seines Vaters am Rand der Great Victoria Desert verzweifelt nach Trinkwasser suchte. Der 16-Jährige fand an diesem glutheißen Tag nicht nur eine Quelle, sondern auch jenen Stein, der Jimmy Nikoloudis und Nad Berodic in dieser Einöde hält - einen hellen Opal. „Ein einziger guter Stein kann dir 20 000 Dollar einbringen, rund 13 000 Euro“, schwärmt Nikoloudis.

1963, als andere Landsleute sich als Gastarbeiter ins kalte Deutschland aufmachten, verließ Jimmy Nikoloudis, der eigentlich mit Vornamen Dimitrios heißt, die verarmte nordgriechische Halbinsel Chalkidiki in Richtung Australien. In Coober Pedy steckte er einen Claim von 100 mal 50 Metern ab, zahlte die Registrierungsgebühr und begann zu schürfen. „Es ist ein Glücksspiel. Man kann Opale nicht detektieren. Wenn du 15 Zentimeter vorbei gräbst, verpasst du sie“, sagt Jimmy. Zu viel Glück hat er nicht gehabt bei seiner jahrzehntelangen Suche, „aber es macht absolut süchtig“. Zwei Millionen Löcher im Durchmesser eines Kanalschachtes haben die Digger rund um den Ort in den letzten 100 Jahren in den Tonstein gefräst. Deckel tragen sie nicht. Nachts abseits der Straßen zu laufen, ist deshalb lebensgefährlich.

Australien Anreise Von Frankfurt nach Adelaide am bequemsten mit Singapore Airlines mit einem Zwischenstopp in 20 Stunden Flugzeit (www.singapore-airlines.com). Reisezeit Am besten im Frühjahr und Herbst mit Temperaturen um 30 Grad, an der Küste auch kühler. Unterkunft Hotel Majestic Roof Garden Hotel, Adelaide, DZ 95 Euro. (www.roofgardenhotel.com.au) Desert Cave Hotel, Coober Pedy, oberirdische und unterirdische DZ 90 Euro (www.majestichotels.com.au). Das Hotel organisiert Touren zu den Opalminen. Reisen im Land Problemlos per Miet-Pkw. Achtung: Linksverkehr. Die enormen Entfernungen und kleinen Straßen nicht unterschätzen und rechtzeitig tanken. Wegen der zahlreichen Tiere Nachtfahrten vermeiden. Allgemeine Informationen http://southaustralia.com/

Berodic chauffiert seinen Van sorgsam durch eines der „Minenfelder“. Heute benutzen sie für die Arbeit schweres Gerät, erklärt er. Kraftvolle Fräsen schaben in wenigen Stunden einen 30 Meter tiefen Schacht in den Untergrund. Von dort aus werden dann Stollen ins Gestein getrieben. Deutet sich ein Opalpolster an, geht es nur noch mit Spitzhacke und Meißel weiter - wie in den alten Tagen. Da die Regierung nur Konzessionen von maximal 100 Meter Länge und 50 Meter Breite vergibt, sind große Konzerne bis heute außen vor. „Aber die harte Arbeit wollen Jüngere nicht mehr machen“, sagt Berodic, ein gebürtiger Kroate.