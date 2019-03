Die pure Natur

In der Provence ist es derzeit teilweise eisig kalt, besonders wenn der Nordwind Mistral bläst. Doch in einem winzigen Dorf am Fuß der Maurischen Berge steht die Welt Kopf: Pflanzen aus der südlichen Hemisphäre blühen dort um die Wette.

Die Philosophie des Gartens „Domaine du Rayol“: einfach so lassen, wie es ist. So entsteht dann auch dieser kleine Traumstrand. © Mangold

Vom winzig kleinen Ortskern des Dörfchens Rayol-Canadel geht es steil und kurvig hinab. Über knirschenden Kies erreichen wir eine von ihren Bewohnern lange verlassene Villa, die heute den Eingang des Gartens „Domaine du Rayol“ bildet. Schon beim Betreten der ersten großen Terrasse möchten wir verweilen. Ein Traum? Freier Blick aufs glitzernde Meer, am Horizont die Hyerischen Inseln und bis ... ...

Sie sehen 8% der insgesamt 5112 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Angemeldet bleiben Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.03.2019