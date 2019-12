Le Corbusier, der berühmte Architekt, soll einmal gesagt haben: Wer nur einen Stein verändere, begeht ein Verbrechen. Er meinte damit die Piazza Vecchia in der Altstadt von Bergamo. Kenner halten die Altstadt, die Città Alta, für eine der schönsten Norditaliens. Doch die meisten Touristen lassen Bergamo links liegen. Zu mächtig ist die Strahlkraft von Mailand, 50 Kilometer entfernt.

Manche Urlauber landen erst einmal unfreiwillig in Bergamo, auf dem Flughafen Orio al Serio, im Jargon der Low-Cost-Airlines Mailand-Bergamo genannt. „Anfangs sind die Leute irritiert, weil sie ja eigentlich nach Mailand wollen“, erzählt die Gästeführerin Chiara. Diejenigen, die sich auf Bergamo einlassen, sind dann richtig froh, die schöne Unbekannte im Schatten von Mailand entdeckt zu haben – einer irischen Billigfluglinie sei Dank.

Bergamo gibt es im Doppelpack: die Ober- und die Unterstadt, verbunden mit einer Standseilbahn. Die denkmalgeschützte Città Alta thront auf einem Hügel, umgeben von einer Stadtmauer aus dem 16. Jahrhundert. Weil ihre Hügellage keine Erweiterung erlaubte, gründete man im 19. Jahrhundert in der Ebene eine neue Stadt, die Città Bassa, die Unterstadt. Dort leben längst die meisten der rund 20 000 Einwohner. Hier residieren die großen Banken in imposanten Gebäuden aus dem 19. Jahrhundert, hier liegen die Haupt-Einkaufsstraßen mit schicken Kaufhäusern wie dem Coin.

Der Komponist Donizetti wurde hier geboren

Nur rund 300 Menschen wohnen in der Città Alta. Die steilen und schmalen Gassen sind weitgehend autofrei. Allenfalls ein Piaggio mit frischem Gemüse für eines der Restaurants knattert gelegentlich um die Kurve. Man kann hier ungestört schlendern, einen Blick in die Innenhöfe der Adelspaläste werfen oder die Architektur des Domplatzes bewundern. Wobei der Dom noch das unspektakulärste Gebäude ist, verglichen mit der romanischen Basilika Santa Maria Maggiore oder der Colleoni-Kapelle. Nicht verwunderlich, dass hier bereits etliche Historienfilme gedreht wurden.

In der Oberstadt gibt es einige originelle kleine Geschäfte, zum Beispiel den Laden von Evelyne Aymon. Man steigt hinab in einen Gewölbekeller und befindet sich in einem Schmuckkästen voller Haarreifen, mal mit einem kleinen Hasen auf dem Reif, mal mit einem Rosenbouquet dekoriert. Das feine Schuhwerk, das ein paar Geschäfte weiter angeboten wird, ist für die Città Alta übrigens völlig untauglich. Viel zu knubbelig und glatt sind die mittelalterlichen Flusskiesel auf den Wegen dort. Die Damen, die am Abend den stimmungsvoll illuminierten Domplatz überqueren, holen schlauerweise erst in der Garderobe des Teatro Sociale die Hochhackigen hervor.

Regelmäßig steht Gaetano Donizetti auf dem Spielplan. Der Komponist wurde in Bergamo geboren, weshalb man ihm zu Ehren jährlich ein Festival veranstaltet. Seine Familie lebte in zwei düsteren Kellerräumen. „Ich bin unter der Erde geboren, wo nie ein Lichtstrahl hinkommt“, schreibt der Komponist über seine Kindheit. Doch der achtjährige Gaetano hatte das Glück, dass Johann Simon Mayr, Ende des 18. Jahrhunderts Kapellmeister der Stadt, ihn in den Knabenchor holte und damit die Grundlage seiner musikalischen Ausbildung legte.

Karriere machte Donizetti später in Paris, begraben ist er in Bergamo, in der Basilika Santa Maria Maggiore, neben dem Grab seines Lehrmeisters. Bergamo hält den bekanntesten Sohn der Stadt in Ehren. Ein Museum, ein Theater, eine Straße und auch ein Kuchen mit kandierten Aprikosen und Ananas tragen den Namen des berühmten Komponisten.

Nach dem Opernabend, nach ungezählten Bravo- und Bravissimo-Rufen, trinkt das Publikum gerne noch das ein oder andere Glas Wein in einem der Lokale an der Piazza Vecchia. Der Platz ist um 22 Uhr noch voller Leben, wenn die Glocke im mittelalterlichen Torre del Campanone 100-mal schlägt. Das war früher das Signal, dass die Stadttore geschlossen wurden, niemand mehr rein- oder rauskommt. Die Stadtmauer mit insgesamt vier Toren wurde in der Zeit errichtet, als Bergamo zur Republik Venedig gehörte (1428-1797), zum Schutz vor den Mailändern.

Heute schätzen Einheimische und Touristen die zahlreichen Aussichtspunkte auf der Mauer. Bei schönem Wetter sieht man die Bergamasker Alpen. Sie erstrecken sich über etwa 80 Kilometer zwischen dem Comer See und dem Iseosee. Die Seen selbst, jeweils rund 60 Kilometer von Bergamo entfernt, sieht man nicht, sie sind von den Bergen verdeckt. Dafür kann man Mailand erahnen, bei klaren Sichtverhältnissen jedenfalls.

Wer, wie ursprünglich geplant, nach Mailand reisen will, nimmt am besten den Zug, das Ticket kostet gerade mal sechs Euro. In einer Stunde erreicht man das Stadtzentrum ganz ohne Stress. Entweder man nimmt seinen Koffer mit, oder man fährt abends zurück nach Bergamo in die schöne, jetzt nicht mehr ganz so unbekannte Stadt im Schatten von Mailand.

