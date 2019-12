Die schönste Weihnachtsstraßenbahn Europas

Die Vorweihnachtszeit ist in Bratislava nicht vorstellbar ohne die geschmückten und erleuchteten Gassen, die vielen Weihnachtsbäume oder traditionellen Marktstände voll von Leckerbissen und Handwerksprodukten. Bei kühlen Temperaturen treffen sich die Slowaken und ihre Gäste aus aller Welt auf den Weihnachtsmärkten, die an mittelalterliche Traditionen anknüpfen.

Es ist der Treffpunkt für Freunde und Bekannte und ein Ort, an dem man zusammenkommt und die Zeit bei einer Tasse Glühwein genießt. Die Besucher schätzen die authentische Weihnachtsatmosphäre und genießen die lokalen Spezialitäten. Die Auswahl ist groß – man findet viele salzige und süße Leckerbissen – von Honigwein über Strudel bis hin zu Zigeunerbraten oder Kartoffelfladen. Die Märkte sind aber auch eine Fundgrube für Handgemachtes und originelle Geschenkideen.

Kühles Wetter oder Schnee sind kein Hindernis für die Besucher, damit sich die Straßen und Plätze füllen. Diese verwandeln sich im und Dezember in Eislaufbahnen, traditionelle Weihnachtsmärkte und geschmückte Alleen.

Bei Schneefall bietet sich auch ein Ausflug zum nahe gelegenen Berg Koliba zum Rodeln, Skifahren oder Langlauf an. Zur Vorweihnachtszeit gehören in der Slowakei aber nicht nur Wintersport, Essen, Trinken oder Einkäufe, sondern auch eine innere Vorbereitung. Zu einem geistigen Rückzugsort laden die Adventkonzerte ein, die meistens in den Kirchen im Zentrum stattfinden. Das Informationszentrum von Bratislava gibt jedem Besucher Informationen über die einzigartigen musikalischen Veranstaltungen lokaler Chöre und Musikgruppen.

Die Atmosphäre der schönsten Zeit im Jahr vollendet die speziell mit Lichtern geschmückte alte Straßenbahn. Das Interieur in Rot und Grün mit Kamin und erklingenden Weihnachtsliedern erinnert an die häusliche Gemütlichkeit. Im vergangenen Jahr wurde die Weihnachtsstraßenbahn zu einer der schönsten Europas gekührt.

Bratislava ist eine spannende Alternative für Silvester. Auf den Straßen der Stadt gibt es Musik populärer Bands, Einheimische und Gäste feiern den Ausklang des Jahres. Kurz vor Mitternacht steigt dann die Spannung und die Leute zählen gemeinsam die Sekunden, die sie noch vom neuen Jahr trennen. Wenn die Uhr dann Mitternacht schlägt, beginnt am Bratislavaer Himmel eine großartige Show.

Ein riesiges Feuerwerk über der Burg und dessen Spiegelbild in der Donau bieten einen atemberaubenden Anblick, der das neue Jahr unvergesslich einleutet.

Wer noch etwas Zeit mitgebracht hat, sollte einen Ausflug in das Umland machen. Neben der Metropole Bratislava gibt es drei weitere Unterregionen: Záhorie westlich der Hauptstadt, wo Kieferwälder dominieren, ist ein wahres Pilzesammlerparadies. Die Kleinen Karpaten, nördlich der Hauptstadt, lockten mit Weingärten soweit das Auge reicht. Hier ist für guten Wein und ausgezeichnetes Essen gesorgt. Senec, östlich von Bratislava, ist bekannt durch seine sauberen und zahlreichen Seen.

