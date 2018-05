Die schwere Last der Apartheid

Anzeige

Drei Familien wohnen in einem Zimmer. Jede von ihnen verfügt über ein Bett mit einem Lattenrost darüber. Auf ihm liegen in Tüten und Taschen ihr Hausstand und Besitz. Zwischen zwei Betten befindet sich eine gemeinsame Kochstelle, auf einer gezimmerten Ablage stehen Nagellack und Zahnbürsten. Eine Mikrowelle und ein uralter Fernseher vervollständigen das Mobiliar. Jüngere Kinder schlafen im Bett der Eltern, größere haben eine Matratze auf dem Fußboden. Zwölf Personen teilen sich hier nur wenig mehr Quadratmeter. Im Moment ist niemand da, die Bewohner sind bei der Arbeit, auf der Suche danach oder in der Schule. Und so drängen die Fremden nach und nach ins Zimmer: Teilnehmer einer Tour durch die Township Langa, die ein wenig betreten in das Leben der Abwesenden blicken.

„Hostels“ wie dieses wurden für Männer gebaut, die auf der Suche nach Arbeit vom Land in die Stadt gingen. 1983 erlaubte man ihnen, ihre Familien nachzuholen. Heute gehören Hostels zu den Behausungen, die immerhin besser sind als die Wellblechhütten, in denen Menschen genauso beengt, aber auf blankem Boden leben. Dort erschweren sengende Hitze in den Sommermonaten, immer wieder verheerende Brände sowie Kälte und Überschwemmungen im Winter die Last des Lebens im langen Schatten der Apartheid noch zusätzlich.

Südafrika Anreise: Condor (www.condor.com) fliegt ab Frankfurt nonstop nach Kapstadt, Lufthansa und South African Airways (www.flysaa.com) über Johannesburg.

Unterkunft: Das exklusive Ellerman House liegt im Stadtteil Bantry Bay auf einer Klippe über dem Atlantik. DZ/F kostet hier ab 435 Euro www.ellermann.co.za). Großartige Aussichten auf Tafelberg und Hafen bietet das elegante, an der Waterfront gelegene Westin Cape Town. DZ ab 190 Euro (www.westincapetown.com).

Reiseveranstalter: Der Reiseveranstalter Art of Travel bietet eine achttägige Reise inklusive Flügen mit South African Airways ab und bis Frankfurt inklusive Übernachtungen, Menüs, Ausflüge, Transfers und eines Hubschrauber-Rundflugs in der Nebensaison ab 3975 Euro pro Person im DZ, in der Hochsaison ab 6765 Euro an (www.artoftravel.de). Auch Studiosus hat Südafrika-Reisen im Programm, zum Beispiel eine zweiwöchige Rundreise über Johannesburg, Kapstadt und Krüger-Nationalpark, ab 4275 Euro (www.studiosus.de).

Touren: Yusuf Tours bietet Führungen durch Kapstadt – z. B. durchs Bo-Kaap-Viertel, Township-Touren sowie Kunstführungen (Infos über Facebook). Hajo's Lodge & Tours bietet Touren durch Langa und Khayelitsha (www.hajo-sa.com).

Touren durch Townships gehören seit Jahren zum touristischen Angebot am Kap. Hier sehen Urlauber aus der Nähe, was auf dem Weg in die Winelands mit ihren herrschaftlichen Weingütern nur am Straßenrand sichtbar und angesichts schöner Landschaften leicht zu verdrängen ist: die Lebensrealität der Mehrzahl der Großstadtbewohner Südafrikas.