Die Teileritis grassiert

Eine Freundin ist gerade auf Weltreise. Noch ehe sie sich das Zahnputzset von Elmex zugelegt hat (das es früher in jedem Supermarkt gab, aber heute nur noch in ausgesuchten Apotheken erhältlich ist – das nur nebenbei), hat sie eine Website angelegt, mittels derer sie von unterwegs berichtet. Diese Seite pflegt sie jetzt liebevoll, und manchmal klickt der Verfasser dieser Zeilen (VdZ) sie an.

Sie bestückt auch Instagram fleißig mit Fotos von Tieren und Bergen, aber Instagram hat der VdZ nicht. Doch neulich stellte sie per Whatsapp eine scheinbar harmlose Frage: Ob der VdZ ihren Whatsapp-Reisenewsletter abonnieren wolle. Klar. Aber jetzt trudeln dauernd acht Fotos gleichzeitig ein, die der VdZ immer unangeschaut löscht, ehe sie sein karges Datenvolumen aufessen können. Er hofft, sie fragt nie nach ihren Fotos.

Ein alter Schulfreund wiederum hat sich unlängst von seiner nicht ganz so alten Freundin das Instagram der Generation Ü 40 erklären lassen, den Whatsapp-Status. Neulich trudelte auf diesem Weg eine von Wellen umspülte Küste auf dem Handy des VdZ ein. Man muss dann ja fragen, wo der Versender sich gerade befindet. Galicien, aha. Es muss schön sein in Galicien. Vielleicht fährt der VdZ da auch mal hin und spammt die Welt mit Wellen zu. Das Lustige dabei: Man kann mehrere Fotos (und auch bis zu 30-sekündige Videos) aneinanderheften.

So erfährt der in der analogen Welt längst zum Sinnbild der Urlaubsfolter mutierte Diaabend eine digitale Renaissance. Der VdZ hat die Telefonnummer von einem begabten Seriendarsteller gespeichert: So weiß er immer, wenn der sich gerade auf den Seychellen oder Malediven aufhält. Meistens postet der Schauspieler seinen Ozean, wenige Augenblicke bevor an der Arbeitsstelle des VdZ die Morgenkonferenz beginnt.

In seiner Vorstellungswelt erscheint das ganze Geposte als Mordsarbeit. Muss wahnsinnig anstrengend sein, andauernd anderen mitzuteilen, was man gerade sieht. Kann man diesen Zustand überhaupt noch als Urlaub bezeichnen? Der Bepostete jedenfalls leidet plötzlich an Arbeitsverdichtung, weil blau werdende Häkchen und von Sympathie kündende Herzchen im Gegensatz zur guten alten Ansichtskarte keinen Aufschub dulden. Ansichtskarten waren überhaupt toll. Sie erhoben gar nicht erst den Anspruch, erlebte Realität abzubilden. Irgendeine Attraktion in der Umgebung war auch immer okay, solange sie nett genug beleuchtet war. Die Ansicht musste nicht mal farbecht sein.

Apropos: Eine andere Freundin des VdZ wollte neulich eine Woche ins Blaue fahren. Aber ihre Statusbilder sahen alle ziemlich Grün aus. Nach Wald.

Die Teileritis grassiert, aber kein Tropeninstitut und kein Reiseblog warnen vor ihr. Das bleibt den analogen Schildermalern in der Umgebung spektakulärer Klippen überlassen. In ihrer unstillbaren Gier nach immer spektakuläreren Beweisfotos für die eigene Abenteurer-Existenz kommt es immer wieder vor, dass sich Touristen dem Abgrund derart annähern, dass sie das Gleichgewicht verlieren: Mancherorts gibt es inzwischen mehr tödliche Selfie-Abstürze als Selbstmorde. Was früher die Bräune war, die sich als unverlangt heimgebrachtes Mitbringsel in die Augen der Daheimgebliebenen drängte, ist mittlerweile das Reiseselfie. Wenn alles wie geplant läuft, ist das vielleicht gesünder, weil mit einem geringeren Hautkrebs-Risiko verbunden. Aber nicht immer läuft alles wie geplant. Selfie-Vorsichtsschilder an spektakulären Klippen sind auf diesen Fotos jedenfalls nie zu sehen.

