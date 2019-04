Die Tricks der Hotelportale

Das Hotel sieht auf dem Foto eher durchschnittlich aus und der Preis ist auch nicht gerade niedrig. Aber es scheint etwas dran zu sein. Jedenfalls ist es „sehr gefragt“, außerdem hat „zum letzten Mal vor drei Minuten“ jemand gebucht. Jetzt sind „nur noch zwei Zimmer verfügbar“. Wie lange noch? Schließlich sehen sich fünf Personen gerade dasselbe Angebot an, berichtet die Webseite. Da heißt es schnell sein. Oder etwa nicht? Solche Psycho-Tricks sind typisch für moderne Online-Portale, die damit den Besucher zum unüberlegten Buchen verführen wollen. Wir nennen die wichtigsten Tricks und wie man sich wehrt.

1. Verknappung

Nur noch zwei Zimmer verfügbar. Das ist der Klassiker unter den Drängelschummeleien: Die Buchungsplattform stellt das Angebot als knapp dar. Interessenten sollten wissen: Die Aussage gilt nur für die Webseite, die man gerade besucht. Bei anderen Anbietern und beim Hotelier selbst gibt es vermutlich durchaus noch mehr Zimmer.

2. Klassifizierung

Fünf Sterne – wirklich? In Deutschland klassifiziert der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Hotels nach klaren Regeln mit ein bis fünf Sternen. Online-Buchungsplattformen scheren sich wenig darum: Bei ihnen sind die Hotels mit sogenannten Portalsternen klassifiziert, die nach eigenen Standards vergeben werden und angeblich weltweite Vergleiche ermöglichen.

3. Bewertung

Bewertungen sind oft Fakes. „Fabelhaft - 8,9 Punkte“ jubelt das Online-Portal. Angeblich haben dieses Hotel 1184 Personen bewertet. Die können doch nicht irren. Oder etwa doch? Sabine Fischer-Volk von der Verbraucherzentrale Brandenburg rät, darauf nicht allzu viel zu geben: „Dass Kundenbewertungen teilweise gefakt sind, ist ein offenes Geheimnis.“

4. Provision

Das Hotel steht ganz oben in der Liste der „30 besten Angebote in XY“ - ist es deshalb auch das beste Geschäft? Vermutlich, zumindest für den Vermittler. Denn die Portale lassen sich die Platzierungen von den Hotels teuer bezahlen. Wer die höchste Provision zahlt, wird am prominentesten dargestellt. Dagegen hilft, die Sortierung umzustellen – von Schwurbelkriterien wie „Wir empfehlen“ oder „Unsere Top-Tipps“ auf das handfeste „niedrigster Preis zuerst“.

5. Versicherung

Weil am Hotel selbst nicht viel zu verdienen ist, drängen manche Portale die Kunden zusätzlich zum Abschluss von Reiseversicherungen. Wer das wegklickt, wird mit Suggestivfragen verunsichert und es poppt ein blinkendes Fenster auf: „Sind Sie sicher?“ Darunter wirbt ein vertrauenserweckender grüner Button für den Abschluss mit Versicherung, ein warnend roter für eine Buchung ohne Versicherung. Stiftung Warentest empfiehlt in solchen Fällen: „Ruhe bewahren. Und buchen Sie nichts, was Sie nicht wirklich haben wollen.“

6. Angebot

Heute 59 Prozent billiger. Da muss man doch zuschlagen. Besser nicht, ohne vorher gründlich zu vergleichen. Auch das vermeintliche Rabattversprechen gehört zu den beliebten Tricks der Portale. Nirgendwo steht nämlich, gegenüber welchem anderen Angebot der Rabatt gilt. Verbraucherschützer empfehlen in solchen Fällen: am besten das Angebot mit anderen Hotels und auf jeden Fall mit der eigenen Webseite des Hotels vergleichen.

7. Reise-Roulette

Luxus zum Schleuderpreis versprechen Blind-Booking-Portale, bei denen man nur Ort und Kategorie bucht und den Hotelnamen erst nach der Reservierung erfährt. Ein gefährliches Spiel. Es stimmt zwar, dass renommierte Hotelketten auf diese Weise Restplätze günstiger abgeben, aber man kann natürlich auch in einem Loch landen, bei dem ziemlich schnell klar wird, warum das kein Mensch zum vollen Preis gebucht hat.

8. Frühstück

Die Masche kennt man vom Autokauf: Alles kostet extra. Bei den Hotels sind die drei marktführenden Hotelportale Booking, HRS und Expedia auf diesen Zug aufgesprungen. Ihr Trick: Um im Online-Vergleich optisch günstiger dazustehen, haben sie bei den meisten Hotels das Frühstücksbüfett aus dem Übernachtungspreis herausgenommen. Wer genau hinschaut, kann also leicht eine Menge Geld sparen – indem er das fast gleich teure Hotel nimmt, bei dem außer Latte macchiato, Müsli und Croissants auch noch eine Flasche Wasser auf dem Zimmer inklusive ist.

9. Vergleich

Der volle Vergleich – tatsächlich? „Finde dein ideales Hotel und vergleiche die Preise von verschiedenen Webseiten“: das versprechen Metasuch-Hotelportale wie Check24, Kayak und Trivago. Aber Achtung: Auch die Vergleicher wollen leben. Deshalb vergleichen sie oft nur Hotels, die ihnen Provisionen zahlen. Discounter wie Easyhotel, Ibis Budget sowie Budget-Design-Hotelketten wie B&B und Motel One werden oft überhaupt nicht angezeigt.

10. Bester Preis

„Den besten Preis nur bei uns“ – so werben alle großen Portale. Noch mehr sparen kann, wer vor dem Buchen noch ein bisschen in anderen Angeboten stöbert. Bis vor Kurzem lohnte sich das kaum; da ließen sich die großen Portale von den gelisteten Hotels eine „Bestpreisklausel“ unterschreiben. Die hat das Bundeskartellamt aber mittlerweile verboten. Seither dürfen Hotels die Portalangebote auf ihren eigenen Webseiten wieder unterbieten. Und viele tun das auch.

