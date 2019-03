Die unbekannte Weinnation

Goldgelb funkelt der Wein im Glas. Vollmundig schmeckt er. Könnte auch aus der Toskana sein. Ist der gute Tropfen aber nicht, sondern gereift am warmen Südhang des Botanischen Gartens in Prag, oberhalb von Schloss Troja.

Seit rund 60 Jahren wird der 3,5 Hektar große historische Weinberg St. Klara wieder kultiviert und bringt solch fruchtig-süffige Cuvées wie die im Glas hervor. Sie trägt den Namen „Der Weiße aus dem Botanischen“, verrät Weinberg-Chefin Vladimíra Egertová: „Wir stellen ihn aus den roten Trauben der Pinot noir her und aus den weißen der Pinot gris – besser bekannt als Ruländer oder Grauburgunder.“ Wein hätte man in der Biernation Tschechien weniger vermutet. „Doch“, versichert Egertová, „seit über 1000 Jahren werden bei uns Trauben dafür angebaut. Wenn im Herbst die Weinlese beginnt, finden überall im Land Feste statt, auch auf St. Klara.“ Jetzt, im Frühjahr, schneiden die Winzer allerdings erst einmal die Triebe vom letzten Jahr heraus, denn Wein wächst nur am einjährigen Holz.

Nicht der falsche Rückschnitt, sondern die Reblaus war es, die Ende des 19. Jahrhunderts wie beinahe überall in Europa auch in Tschechien die Weinberge fast gänzlich vernichtete. Heute gibt es wieder um die 18 000 Hektar Flächen in den böhmischen Anbaugebieten Litomerice (Leitmeritz) und Melník sowie in Mähren, wo 96 Prozent aller Weine herkommen. In den dortigen Regionen Znojmo (Znaim), Mikulov (Nikolsburg), Velké Pavlovice (Groß Pawlowitz) und Slovácko (Mährische Slowakei) gedeihen die Trauben dafür. Bislang dominierten Sorten wie Müller-Thurgau, Ruländer, Welschriesling, St. Laurent, Spätburgunder oder Blauer Portugieser. Doch die Winzer in den rund 400 Weinorten probieren auch Neuzüchtungen wie Cabernet Moravia (Cabernet Franc und Zweigelt).

War es vor 1989 schwierig, ein gutes Glas zu bekommen, haben sich die Zeiten geändert. Produkte aus Tschechien zählen zur Weltspitze. 500 internationale Auszeichnungen gab es allein 2015. In jenem Jahr befanden sich 25 tschechische Tropfen unter den 1000 besten Produkten, die beim Pariser „Vinalies Internationales“ auf die Rangliste „1000 Vins du monde“ kamen. „Unsere Weine hat der Experte John U. Salvi aus Bordeaux bewertet“, sagt Egertová stolz. „Die Weißen mag er, die Roten findet er nicht kräftig genug.” Fehlt am Ende doch die Sonne? In den Weingegenden Böhmens jedenfalls ist das Klima gemäßigter als in Südmähren, wo die Sommer heiß sind, die Winter kalt, die Niederschläge gering.

Im Moment lässt sich die Sonne über Prag nicht blicken. Erst am Abend lugt sie auf dem Weg zu einer Weinbar im Stadtzentrum hervor. Um die 30 Stück davon gibt es, jedoch nur eine Handvoll gute. Das „Veltlin“, das Bioweine aus dem Gebiet der ehemaligen Habsburgermonarchie anbietet, ist eine davon, das „Bokovka“ eine andere. Im Innenhof eines gotischen Gebäudes versteckt sich dieses stylishe Wohnzimmer-Gewölbe, das von einer kreativen Mannschaft geführt wird. Ale Najbrt, einer der Betreiber, erzählt: „Wein war immer unser Hobby. Zu sechst hatten wir eines Abends bei einer teuren Flasche Roten die Idee, einen Weinladen zu eröffnen.“ Eineinhalb Zugstunden von Prag entfernt liegt das Städtchen Kutná Hora im böhmischen Anbaugebiet Melnik, wo die Reben auf Kiessand wachsen. „Während des Kommunismus wurde kein Wein angebaut. Im Kloster waren die tschechische und russische Armee untergebracht“, sagt Luká Rudolfsk. Sein Vater Stanislav kaufte 2002 den klösterlichen Weinkeller und belebte den Rebanbau in der böhmischen Welterbestadt neu. „2004 habe ich übernommen“, erzählt der Sohn, „und baue auf 54 Hektar Wein nach Demeter-Standard an.“ Traminer, Grauer Burgunder, Cabernet Blanc und Riesling wie im Elsass. Rudolfsks Cabernet Cortis wurde 2015 vom Nationalen Weinzentrum Tschechiens zum Champion gekürt. Dieses Jahr schaffte es ein mährischer Welschriesling an die Spitze. Nach Mähren fährt in weniger als zweieinhalb Stunden der Zug von Kutná Hora. Ab der Metropole Brno (Brünn) chauffiert Reiseleiterin Eva afárová durch die Weinberge nach Znojmo (Znaim).Im Naturschutzpark Podyjí, unweit der Grenze zu Österreich, besitzt die größte Weinfirma der Region, Znovín Znojmo, eine Rarität, meint Eva afárová: „Den alten Weinberg obes, der einzige in Tschechien in einem Schutzgebiet.” Von den umliegenden Bergen geschützt reifen Trauben für Riesling, Ruländer und Palava. Am verbreitetsten in diesem wärmsten Gebiet Tschechiens ist der aus Norditalien eingeführte Welschriesling.

