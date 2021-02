Geistige Nahrung tut not. Einen anderen Schluss lässt der Rückblick auf das Corona-Jahr 2020 für Schwedens Museen nicht zu: Als alle Museen schließen mussten, waren gerade mal 8,4 Millionen Tickets für physische Besucher verkauft worden, nahezu eine Halbierung gegenüber üblichen Jahren.

Aber stattdessen kamen 215 Millionen Besucher durch die digitale Tür, die unbestechlichste Auszeichnung für das kulturelle Angebot der Museen. Diese Zahlen veröffentlichte jetzt der Interessenverband der schwedischen Museen, dem landesweit 230 Museen jedes Genres angeschlossen sind. Diese hatten alle Energie darangesetzt, ihr digitales Angebot innerhalb kürzester Zeit auszubauen und sich nicht nur auf die Darstellung eigener Ausstellungen und Inhalte beschränkt. Einige Häuser bieten digitale Führungen (nicht nur auf Schwedisch) durch wechselnde Ausstellungen an oder treten in Dialog mit ihren digitalen Besuchern.

Von deren großem Interesse an Kunst, Kultur und Wissen haben insbesondere die Museen der Hauptstadt profitiert, die sich im digitalen Ranking fast geschlossen vorneweg positionieren: Mit gleich neun der zehn meistfrequentierten Museen im Netz gibt Stockholms Museumsszene landesweit den digitalen Ton an. In dieser Reihenfolge erfreuten sich das Naturhistorische Reichsmuseum, Moderna Museet, Tekniska Museet, Nordiska Museet und selbst das traditionsreiche Freilichtmuseum Skansen, das eigentlich volkstümlicher Treffpunkt auf Stockholms Museumsinsel ist, der größten Gunst der Besucher. Mit dem Kulturzentrum Dunkers Kulturhus, den Gärten und Museen von Frederiksdal und den Helsingborg Museen konnte sich die Hafenstadt am Öresund prominent als ein kulturelles Zentrum Südschwedens positionieren.

Die internationale WorldPride-Parade und der Sportwettbewerb EuroGames sind zwei der größten Festivals der internationalen HBTQI-Community. Jedes für sich lockt Tausende Besucher an. Im Sommer 2021 werden sie erstmals zu einem Rekordevent kombiniert: Von 12. bis 22. August steigt am Öresund eine verlängerte Festwoche unter dem Namen „Copenhagen 2021“. Dabei reichen sich die Nachbarstädte Malmö und Kopenhagen die Hände – in der Hoffnung, dass die Teilnehmer dasselbe tun. Zur grenzüberschreitenden WorldPride-Parade werden 750 000 Besucher erwartet. Parallel dazu steigt ein Kulturfestival mit Partys und über hundert Programmpunkten. Ein beachtlicher Teil davon richtet sich an jugendliche Teilnehmer: Im „Centre of Attention“ sind Gäste unter 18 Jahren willkommen und der Bereich „Rainbow Children“ will Familien mit Kindern auf spielerische Weise über fließende Geschlechterrollen unterrichten. Ein Hauptanliegen für Malmö ist außerdem die Hervorhebung und Stärkung der Menschenrechte. Die multikulturelle Metropole in Südschweden verfolgt die von den Vereinten Nationen aufgestellte Agenda 2030, in der 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung formuliert sind. Für Schweden bedeutet Nachhaltigkeit nicht nur Umwelt- und Klimaschutz, sondern ebenso den Schutz der Sicherheit und Integrität jedes einzelnen Menschen. In diesem Sinne möchte sich Malmö mit dem Engagement für soziale Nachhaltigkeit und insbesondere HBTQI-Fragen als offene, inklusive und diverse Stadt positionieren, die Bewohner jeder Herkunft und sexuellen Orientierung willkommen heißt – nicht nur im Rahmen der Veranstaltungen WorldPride und EuroGames, sondern weit darüber hinaus. Nach aktuellem Stand ist die Durchführung von „Copenhagen 2021“ geplant, doch die Organisatoren haben alternative Szenarien mit Abstandhalten und digitalen Veranstaltungen parat – je nachdem, wie sich die Lage mit dem Coronavirus entwickelt.

