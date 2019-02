Drohnen nie bei Nacht und nie in Flughafen-Nähe

Wer Luftfahrzeuge fliegen lassen möchte, muss jede Menge Regeln beachten und benötigt eine spezielle Haftpflichtversicherung für die unbemannten Flugobjekte. Experten begrüßen das: Denn unsachgemäßer Drohnen-Einsatz bewirkt immer mehr Verbote.

Joerg Daibers prägnante Frisur (Glatze) rührt nicht von unsachgemäßem Drohnen-Einsatz her. Aber wenn man an touristisch einigermaßen intensiv frequentierten Orten herumsteht und beispielsweise den Wellen dabei zuguckt, wie sie gegen die Küste klatschen, muss man zuweilen schon um seine Haare (oder gar um seinen Skalp) fürchten. Der Drohnen-Experte Daiber hingegen weiß um die Folgen des ungeregelten Luftbild-Jagens: „Grundsätzlich sollten sich Drohnenpiloten immer mit allen Regeln vertraut machen, bevor sie irgendwo fliegen. Leute, die sich nicht an die Regeln halten und zum Beispiel in der Nähe von Flughäfen oder über Menschenmengen fliegen, gefährden andere Menschen. Das führt letztendlich zu immer mehr Verboten.“

Die Sache mit den Flughäfen ist klar, spätestens seit Drohnen über dem Londoner Airport Gatwick vor ein paar Wochen für die vorübergehende Einstellung des Flugbetriebs und europaweite Schlagzeilen sorgten. Die Regeln, wo und wann ansonsten Drohnen fliegen dürfen, sind weltweit unterschiedlich. Momentan erarbeitet eine EU-Kommission eine Gesetzesvorlage, die den Drohnenbetrieb innerhalb Europas vereinheitlichen soll. Für Deutschland jedenfalls gelten, den Ort des Drohnen-Einsatzes betreffend, insbesondere folgende Regeln:

Die Drohne darf nicht höher als 100 Meter fliegen. Verboten ist ihr Einsatz außerdem über Wohngrundstücken (wobei Ausnahmen möglich sind), Naturschutzgebieten und innerhalb einer 1,5-Kilometer-Zone um Flughäfen herum. Untersagt ist ihr Einsatz bei Nacht und grundsätzlich außerhalb der Sichtweite des Drohnenpiloten.

Außerdem ist ein Sicherheitsabstand von 100 Metern einzuhalten zu Menschenansammlungen, Fernstraßen, Bahnanlagen und Krankenhäusern. Derselbe Sicherheitsabstand gilt zu Industrie- sowie militärischen Anlagen, Kraftwerken und Gefängnissen. Wiegt die Drohne zwei Kilogramm oder mehr, ist eine Art Drohnenführerschein notwendig: Das Fliegen von Schwergewichten ab fünf Kilogramm ist überhaupt nur mit einer entsprechenden Ausnahmegenehmigung erlaubt. Und alle Drohnen, die mehr als 250 Gramm wiegen, müssen mit der Anschrift ihres Besitzers gekennzeichnet sein. Zum Erlernen dieser und weiterer Vorschriften empfiehlt Joerg Daiber die Website www.drohnen.de.

Nicht ganz ausgeschlossen werden kann freilich, dass selbst bei genauer Beachtung aller Regeln etwas schiefgeht. Deshalb ist in Deutschland eine Drohnen-Haftpflichtversicherung vorgeschrieben. „Sie kostet je nach Police circa 50 Euro pro Jahr für private und rund 150 Euro pro Jahr für gewerbliche Nutzung“, sagt der Experte. Überhaupt ist der Drohnen-Einsatz mit erheblichen Kosten verbunden: „Ab 1000 Euro bekommt man Amateurdrohnen, mit denen man halbwegs vernünftige Bilder und Videos machen kann“, weiß Joerg Daiber. „Profisysteme können aber auch gerne mal 100 000 Euro kosten.“

Wenn so ein unbemanntes Flugobjekt zum Preis eines Luxusautos abstürzt, ist guter Rat auch wieder teuer. Das gilt übrigens – ortsabhängig – ebenso für den Verstoß gegen Drohnen-Gesetze. In Spanien beispielsweise drohen gewerblichen Drohnen-Piloten bis zu 225 000 Euro Strafe bei Regelverstößen. Interessant auch die Regeln, die ab 1. Juni in Kanada gelten: Wer dort eine Drohne fliegen lassen möchte, benötigt einen Führerschein, der in der Regel nur von kanadischen Staatsbürgern oder Einwohnern beantragt werden kann. Weitere Drohnen-Regeln brauchen Urlauber dort also gar nicht zu beachten. wer

