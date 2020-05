Drüber schweben

Er thront da oben, als wäre er schon immer da gewesen: Wilhelm I. Der Kaiser sitzt auf einem monumentalen Pferd, das auf einem noch monumentaleren Sockel thront. 37 Meter ist das Denkmal hoch, das am Deutschen Eck steht.

Der Platz mit der markanten Spitze könnte nicht prominenter sein. Wo in Koblenz die Mosel in den Rhein fließt, steht seit 1897 das Reiterstandbild. Wobei: Zwischen 1945 und 1993 stand da gar nichts. „Eine Granate hat am Ende des Zweiten Weltkriegs den Kaiser vom Sockel geholt“, weiß Johannes Bruchhof. Er ist bei Koblenz-Touristik für Projekte zuständig, kennt sich aber auch mit der Stadtgeschichte gut aus. Der Kaiser hing kopfüber und wurde nach und nach in seine Einzelteile zerlegt. Das Kupfer fand genügend Abnehmer. Nur der Kopf wurde nicht eingeschmolzen und ist heute im Mittelrheinischen Museum ausgestellt. Der leere Sockel wurde zum Mahnmal für die deutsche Einheit. Erst 1993 wurde der Kaiser wieder auf den Sockel gehoben: als Rekonstruktion.

Das deutsche Eck mit dem XXL-Denkmal ist ein beliebter Ort für Selfies: Rund zwei Millionen Touristen stehen jedes Jahr davor. Wie viele davon wohl wissen, dass das neue alte Reiterstandbild eigentlich ziemlich jung ist? Das kann auch Johannes Bruchhof nicht beantworten. Und auch wann der Schängel wieder Wasser speit, kann er nicht sagen. Der ungezogene Kerl ist eine Brunnenfigur hinterm Rathaus in der Altstadt, die in unregelmäßigen Abständen auf die Besucher spuckt. „Schängel“, das war einmal ein Schimpfwort. So wurden die unehelichen Kinder genannt, die aus Liebschaften von französischen Soldaten und Koblenzer Mädchen hervorgingen. Aus dem französischen Jean wurde in der Koblenzer Mundart Schang, und irgendwann war der Schängel in die Welt gesetzt.

Heute ist das kein Schimpfwort mehr, sondern ein Kosename für einen selbstbewussten und schlagfertigen Menschen- oder besser: Männerschlag. „Wir sind in Koblenz stolz darauf, Schängel genannt zu werden“, sagt der Kowelenzer Jung Johannes Bruchhof vor dem Brunnen. „Glaubt dem kein Wort, der lügt schneller, als ein Furz stinkt“, kommentiert ein Mann mit eiligem Schritt und umgehängter Kamera, der gerade vorbeiläuft. Es ist ein Bekannter, der den Bruchhof en passant ein bisschen ärgert. Eine Szene wie aus einem Filmskript: Besser hätte man kaum demonstrieren können, wie ein Schängel so tickt.

Weiter durch die Altstadt mit ihren belebten Plätzen und den vielen kleinen Gassen. Das Draußensitzen oder Beieinanderstehen mit einem Glas Moselwein ist eine der Königsdisziplinen der Koblenzer und ihrer Gäste. Wie diese Altstadt vor 75 Jahren aussah, ist sehr eindrucksvoll nachzuvollziehen im Forum Confluentes, einem spektakulären Neubau, der wie ein weißes Raumschiff zwischen Alt- und Neustadt gelandet ist. In diesem Kulturzentrum bekommt man mit einem Fingerstreich auf einer interaktiven Stadtkarte die unterschiedlichen Epochen der 2000 Jahre währenden Stadtgeschichte zu sehen. Die heute so heimelige Altstadt war 1945 eine Ansammlung von Ruinen. Auch wenn man in der wiederaufgebauten Altstadt den ganzen Tag verbummeln könnte – die Gelegenheit abzuheben, sollten Koblenz-Besucher keinesfalls verpassen.

Am anderen Rheinufer steht die Festung Ehrenbreitstein auf einem 118 Meter hohen Felsen: ein militärisches Bauwerk der Preußen, das tiefe historische Wurzeln hat. Hier haben schon römische Soldaten nach Eindringlingen Ausschau gehalten.

Der Weg dorthin ist eine Wonne: Die Gartenschau hat es 2011 möglich gemacht, dass eine Seilbahn die Besucher vom Deutschen Eck aus nach oben über den Rhein entschweben lässt. Wer in einer der Kabinen Platz nimmt, dem liegen die Stadt, der Kaiser, Rhein und Mosel zu Füßen. Ein erhebender Anblick. Johannes hält noch einen Rat bereit: bloß nicht auf die Geheimtipp-Ratgeber hören, die empfehlen, auf die Gondel Nr. 17 zu warten. Die hat zwar einen Glasboden, doch der Blick geradeaus sei spannender als der durch den Boden. Recht hat er.

Für Geschichtsinteressierte ist die gigantische Festung Ehrenbreitstein mit ihren verschiedenen Ausstellungen eine Fundgrube. Die anderen genießen die Aussicht vom Plateau, kommen zum Picknicken oder für ein Konzert. Seit die Seilbahn über den Rhein fährt, hat sich die Zahl der jährlichen Besucher der Festung verzehnfacht: von 70 000 zu 700 000, weiß Johannes.

Er hat aber noch eine andere Variante von Ehrenbreitstein im Programm: eine flüssige. Der Ehrenbreitsteiner ist eine weiße, dem Riesling ähnliche Traubensorte, die nur von wenigen Winzern in Deutschland auf insgesamt neun Hektar angebaut wird. Georg Schmidt ist einer davon. Sein kleines, aber feines Weingut Göhlen liegt nahe der Stadt und ist eine Oase im Grünen. Wer mit dem Winzer einen Spaziergang durch seine Steillagen auf dem Ehrenbreitsteiner Kreuzberg macht, kommt schnell ins Schwitzen. Ganz oben hat Schmidt einen luftigen, rebenberankten Pavillon gebaut: mit Blick hinüber auf die Festung Ehrenbreitstein und hinunter in den Talkessel, in dem seine 16 000 Rebstöcke viel Sonne abbekommen. Ein herrlicher Ort, um anzustoßen – ob mit Riesling-Sekt, Weißburgunder oder Ehrenbreitsteiner. Johannes Bruchhof fühlt sich dort oben ziemlich zu Hause: Er hilft seit Jahren bei der Weinlese im Weingut Göhlen mit.

Georg Schmidt war einmal Manager in der Lebensmittelbranche. Er hat mit 40 Jahren sein Hobby zum Beruf gemacht, als die Schwiegereltern ihr Weingut abgegeben haben. „Die Steillagen sind extrem arbeitsintensiv. Aber ich habe hier etwas gefunden, das mich völlig ausfüllt“, sagt er. Schmidt, der gelernte Kaufmann, ist kein Romantiker, aber er hat seine Nische gefunden.

Er vermarktet seine Weine ausschließlich im Eigenvertrieb, bietet das Jahr hindurch Weinproben für Gruppen und Einzelpersonen an. Rund 7000 Gäste lassen sich jährlich im blumengeschmückten Innenhof oder in den guten Stuben des Weinguts das Vesper schmecken, das Schmidts Frau Franziska zur Weinprobe serviert. Wem’s geschmeckt hat, der nimmt gleich einen Karton und bestellt später nach. „Reich wird man nicht, aber ich bin zufrieden“, sagt er.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.05.2020